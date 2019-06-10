 Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що делегація Російської Федерації на слухання Постійного третейського суду Гаазі недоречно порівнює проголошення суверенітету України у 1990 році з проведенням псевдореферендуму у Криму за участі російських окупаційних військ у 2014 році. Про це Зеркаль сказала журналістам у Гаазі в рамках слухань у Третейському суді у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в протоці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Дипломат розповіла про зауваження російської сторони стосовно українського позову, висловлені сьогодні на першому дні слухань на засіданні Суду, яке переважно проходило у закритому режимі.
Заступниця міністра зазначила, що російська сторона сьогодні на слуханнях висловила позицію, що позов України не стосується моря, а статусу Кримського півострова. При цьому за її словами, російська позиція не відповідає дійсності, оскільки Україна не ставить питання про належність півострова, оскільки Крим є частиною України.
"Тому ми не ставимо це питання перед Трибуналом, так само ми не ставимо перед Трибуналом (питання) щодо того, який статус має Азовське море чи Керченська протока", - наголосила вона.
"Росія вже представила свої зауваження щодо того, що вона вважає, що Крим змінив належність у 2014 році, після того, як був проведений референдум, який, як вони вважають, є достатньою підставою для набуття "незалежності" Криму від України, і після того, як Крим вони "прийняли" до свого складу", - заявила Зеркаль.
Також з точки зору РФ "уся активність у Чорному і Азовському морях є військовою активністю", і тому, російська сторона наполягає, що така діяльність не підпадає під дію морської конвенції.
"Завтра ми будемо представляти свої контраргументи. Вони в нас вже готові", - сказала Зеркаль.
"Ми збираємося як завжди гучно розгромлювати Росію, особливо, що стосується того, що Росія сьогодні порушила питання проголошення Україною державного суверенітету і порівняла наш державний суверенітет з суверенітетом Криму і референдумом, який проходив у Криму в 2014 році. Такі порівняння на наш погляд є недоречними, оскільки Україну визнали всі країни світу, в той самий час як незалежність Криму не була визнана ніким, крім Росії", - наголосила Зеркаль.
"Окрім цього, ми будемо говорити, що наша справа взагалі не про це, що в нас немає підстав вважати, що Крим якось змінив свою юрисдикцію і вже не належить Україні. Що для нас це цілком зрозуміло, як і всьому світу, що Крим - це Україна", - заявила вона.
У цьому зв'язку заступниця міністра уточнила, що позов України до РФ стосується того, що права України в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці порушені.
"Що Росія незаконно видобуває наші природні копалини, що наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному і Азовському морях, що Росія порушує принципи свободи навігації, і що вона незаконно побудувала Керченський міст, так само як провела кабелі (до Криму) і іншу інфраструктуру без погодження з Україною", - додала вона.
Нічого дивного.
приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
знаете почему?
манипулировать людьми уже не получится
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хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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ВР в 1990 році проголосувала за Декларацію/декларація це лише документ про наміри/,а в 1991 році 24 серпня ВР проголосила Акт про Незалежність і 1грудня був проведений референдум
так,що ольгінські боти всі НІКЧЕМИ)))
16 липня 1990 року було прийнято декларацію про суверенітет. Не про незалежність, а саме про суверенітет (це трохи різні речі взагалі-то). І так, ця декларація особливих наслідків не мала. А от акт від 24 серпня - це вже зовсім інша річ, тим паче затверджений 1 грудня на референдумі (пам'ятаю, як малим з батьками йшов, там ще вибори президента одночасно були). Тобто москалі в суді верзуть відверту маячню, аби лише затягнути процес!
А незалежність кацапи ніколи не проголошували. Від кого в них незалежність? Від самих себе?
нерушимы с 1975 года, с подписания Акта в Хельсинки.
и как были нарушены границы в 1991 году?
сесесер - это не унитарное государство, а союз 15-ти государств, внешние границы сесесера - всего лишь границы соответсвующих республик.
на момент распада союза все 15 государств вполне имели свои границы, они были полностью определены, а Украина и Беларусь к тому же еще и были членами ООН.
так шта, все преступления мошквы по раздуванию сепаратизма в странах, бывших в союзе сесер, претензии по поводу границ, которые были гарантированы - это извечная подлость, наглость и вероломство кацапо-ордынцев, т.е. рассеянцев-кацапсин и международные преступления.
Можешь поехать в США и порассуждать про отделение Техаса, ведь США - всего лишь объединение (Союз) штатов Америки. И сядешь... в Америке.
андитаогдана
Договір, який у 1922-му році керівництво Радянської України по суті не підписало із Росією. Договір не було ратифіковано, остаточний текст не було розроблено, і міжнародною угодою він не став. Твердження про те, що Перший з'їзд Рад СРСР створив Союз Радянських Соціалістичних Республік, не відповідає дійсності. Замість затвердженої процедури міждержавного договору було сформовано внутрішній документ - Конституцію СРСР від 6 липня 1923 року[2][3]. Що вказує на відсутність правомірних підстав міжнародного утворення СРСР [4].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_утворення_СРСР
Хоча не був визначений порядок виходу, але норма була.
Крім того, Україна була окремим членом ООН, навіть із числа засновників.
формально це був союз 15-ти рiвноправних.
так що, з їх зазiханнями обiсРашку та масквабад можна посилати дуже далеко.
Дай Всесвіте їй наснаги в боротьбі за Українську Україну!!!
Нагадаю, не тільки Гаазбкому трибуналі, а й в Стокгольмському арбітражі, в Високому Лондонському суді, та й інших міжнародних судових установах...
Спицыалист на спицыалисте!