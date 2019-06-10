 Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що делегація Російської Федерації на слухання Постійного третейського суду Гаазі недоречно порівнює проголошення суверенітету України у 1990 році з проведенням псевдореферендуму у Криму за участі російських окупаційних військ у 2014 році. Про це Зеркаль сказала журналістам у Гаазі в рамках слухань у Третейському суді у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в протоці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат розповіла про зауваження російської сторони стосовно українського позову, висловлені сьогодні на першому дні слухань на засіданні Суду, яке переважно проходило у закритому режимі.



Заступниця міністра зазначила, що російська сторона сьогодні на слуханнях висловила позицію, що позов України не стосується моря, а статусу Кримського півострова. При цьому за її словами, російська позиція не відповідає дійсності, оскільки Україна не ставить питання про належність півострова, оскільки Крим є частиною України.

"Тому ми не ставимо це питання перед Трибуналом, так само ми не ставимо перед Трибуналом (питання) щодо того, який статус має Азовське море чи Керченська протока", - наголосила вона.

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"Росія вже представила свої зауваження щодо того, що вона вважає, що Крим змінив належність у 2014 році, після того, як був проведений референдум, який, як вони вважають, є достатньою підставою для набуття "незалежності" Криму від України, і після того, як Крим вони "прийняли" до свого складу", - заявила Зеркаль.

Також з точки зору РФ "уся активність у Чорному і Азовському морях є військовою активністю", і тому, російська сторона наполягає, що така діяльність не підпадає під дію морської конвенції.

"Завтра ми будемо представляти свої контраргументи. Вони в нас вже готові", - сказала Зеркаль.

"Ми збираємося як завжди гучно розгромлювати Росію, особливо, що стосується того, що Росія сьогодні порушила питання проголошення Україною державного суверенітету і порівняла наш державний суверенітет з суверенітетом Криму і референдумом, який проходив у Криму в 2014 році. Такі порівняння на наш погляд є недоречними, оскільки Україну визнали всі країни світу, в той самий час як незалежність Криму не була визнана ніким, крім Росії", - наголосила Зеркаль.

"Окрім цього, ми будемо говорити, що наша справа взагалі не про це, що в нас немає підстав вважати, що Крим якось змінив свою юрисдикцію і вже не належить Україні. Що для нас це цілком зрозуміло, як і всьому світу, що Крим - це Україна", - заявила вона.

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У цьому зв'язку заступниця міністра уточнила, що позов України до РФ стосується того, що права України в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці порушені.

"Що Росія незаконно видобуває наші природні копалини, що наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному і Азовському морях, що Росія порушує принципи свободи навігації, і що вона незаконно побудувала Керченський міст, так само як провела кабелі (до Криму) і іншу інфраструктуру без погодження з Україною", - додала вона.





