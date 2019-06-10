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Все про:Росія (17419) трибунал (46) Зеркаль (161)

 Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль

Російська сторона сьогодні представила заперечення проти позову України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці.

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що делегація Російської Федерації на слухання Постійного третейського суду Гаазі недоречно порівнює проголошення суверенітету України у 1990 році з проведенням псевдореферендуму у Криму за участі російських окупаційних військ у 2014 році. Про це Зеркаль сказала журналістам у Гаазі в рамках слухань у Третейському суді у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в протоці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат розповіла про зауваження російської сторони стосовно українського позову, висловлені сьогодні на першому дні слухань на засіданні Суду, яке переважно проходило у закритому режимі.

Заступниця міністра зазначила, що російська сторона сьогодні на слуханнях висловила позицію, що позов України не стосується моря, а статусу Кримського півострова. При цьому за її словами, російська позиція не відповідає дійсності, оскільки Україна не ставить питання про належність півострова, оскільки Крим є частиною України.

"Тому ми не ставимо це питання перед Трибуналом, так само ми не ставимо перед Трибуналом (питання) щодо того, який статус має Азовське море чи Керченська протока", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Гаазі стартують слухання за позовом України про порушення РФ морського права

"Росія вже представила свої зауваження щодо того, що вона вважає, що Крим змінив належність у 2014 році, після того, як був проведений референдум, який, як вони вважають, є достатньою підставою для набуття "незалежності" Криму від України, і після того, як Крим вони "прийняли" до свого складу", - заявила Зеркаль.

Також з точки зору РФ "уся активність у Чорному і Азовському морях є військовою активністю", і тому, російська сторона наполягає, що така діяльність не підпадає під дію морської конвенції.

"Завтра ми будемо представляти свої контраргументи. Вони в нас вже готові", - сказала Зеркаль.

"Ми збираємося як завжди гучно розгромлювати Росію, особливо, що стосується того, що Росія сьогодні порушила питання проголошення Україною державного суверенітету і порівняла наш державний суверенітет з суверенітетом Криму і референдумом, який проходив у Криму в 2014 році. Такі порівняння на наш погляд є недоречними, оскільки Україну визнали всі країни світу, в той самий час як незалежність Криму не була визнана ніким, крім Росії", - наголосила Зеркаль.

"Окрім цього, ми будемо говорити, що наша справа взагалі не про це, що в нас немає підстав вважати, що Крим якось змінив свою юрисдикцію і вже не належить Україні. Що для нас це цілком зрозуміло, як і всьому світу, що Крим - це Україна", - заявила вона.

Також читайте: Рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції справи "Україна проти Росії" ми отримаємо до кінця року, - Зеркаль

У цьому зв'язку заступниця міністра уточнила, що позов України до РФ стосується того, що права України в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці порушені.

"Що Росія незаконно видобуває наші природні копалини, що наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному і Азовському морях, що Росія порушує принципи свободи навігації, і що вона незаконно побудувала Керченський міст, так само як провела кабелі (до Криму) і іншу інфраструктуру без погодження з Україною", - додала вона.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131539
 
   
 Топ коментарі
 
Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
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как с вашими юристами не в курсе,но украинским юристам RESPECT
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манипулировать людьми уже не получится
--
хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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Удивительно, что это прокатывает. Может с нашими юристами что то не так?
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как с вашими юристами не в курсе,но украинским юристам RESPECT
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А що мокшам ще казати? Цей підлий народєц буде десятиліттями розповідати байки, затягувати судові розгляди, щоб незаплатити і копійки.
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а когда эти ублюдки со своим вонючим рюським миром признавали свою вину... плешивому пастуху уже давно нужно сбить лопатой корону с башки да и остальным его баранам стойлового содержания той же лопатой посбивать кАкошники
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Ни у кого руки не доходят там за поребриком.
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Нічого не прокатує, в суді кожен має право на слово щоб він не казав. Звичайно вбивця каже - не вбивав, гвалтівник - не гвалтував, а крадій (тобто РФ) - не крав.
Нічого дивного.
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5 лет как сбили самолёт, анексировали Крым, война в Донбассе, отобраны предприятия и т.д. Только одна озабоченность.
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Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму. Мы намерены как всегда громко разгромить РФ, - Зеркаль

приємно,що в українському політикумі і владі присутні чудові професіонали і патріоти
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По Конституції СРСР РФ була однією з 15 республік - членів, не більше того. Крім того, питання приналежності Криму визначено чисельними актами ООН і до компетенції морського суду не належить. Коротше рашка розуміє, що нічого не світить і працює на внутрішнього користувача.
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Мечты орков про захват Украины как никогда близки к воплощению
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немного вы не правы,как раз мечты орков и не сбудутся
знаете почему?
манипулировать людьми уже не получится
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манипулировать людьми уже не получится
--
хи-хи! не получится манипулировать легендарными 73%?
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А в Рашке вообще никакого референдума не было, значит и государства такого не существует
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В 91 или 92 вором годах был референдум в Татарстане о выходе из состава росеи на котором 60 с лишним процентов населения проголосовали за выход - так шо пусть сначала исполнят волю народа Татарстана а потом раскрывают свою вонючую пасть
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между кацапами и хохлами (не путать с гражданами) только одно отличие. кацапы за свою рашку глотку рвут, а наши нагадят, насрут и сами на себя, и на страну, на власть, и в кусты, разгребайте, я ни при чем.
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Так вы хохол или гражданин Украины (по вашей классификации)?
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Не міг стриматись!!!
++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!
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Ага глотку рвут крича: "Чечня - круто!" прямо на кадыровской бутылке.
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а ты духовой? ))) думаю и до бутылки не дотянешь, сразу примешь во все дыры, как бобик смешно рассказывал про Украину. не забыл? а как извинялся, и тоже "чечня круто", не забыл? рюзькаязычный еврейзкий хохольчик с израильским гражданством.
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Саме "ваші" й нагидять. Риги, підкацапники, тепер зебіли. Нічо, відгребуть по повній. Самі.
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А нічого, що після проголошення суверенітету в липні 1990 року Україна залишилася в складі ссср, а вийшла з його складу лише через рік після декларації про незалежність?
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зразу видно бота)))
ВР в 1990 році проголосувала за Декларацію/декларація це лише документ про наміри/,а в 1991 році 24 серпня ВР проголосила Акт про Незалежність і 1грудня був проведений референдум
так,що ольгінські боти всі НІКЧЕМИ)))
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Класно, ольгінським мене тут ще не називали)))) Якраз суть мого посту в тому, що не можна декларацію 16.07.1990 прирівнювати до фейкового рехверендуму в Криму. Москалі порівнюють абсолютно різні та не порівнювані речі!

16 липня 1990 року було прийнято декларацію про суверенітет. Не про незалежність, а саме про суверенітет (це трохи різні речі взагалі-то). І так, ця декларація особливих наслідків не мала. А от акт від 24 серпня - це вже зовсім інша річ, тим паче затверджений 1 грудня на референдумі (пам'ятаю, як малим з батьками йшов, там ще вибори президента одночасно були). Тобто москалі в суді верзуть відверту маячню, аби лише затягнути процес!
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значить,шановний,вам потрібно більш чітко формулювати власну думку і вміти доносити до слухача/читача
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Кацап навіть на статус тварини не тягне - просто істота
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До речі, так, для довідки, на референдумі 1 грудня 1991 року за незалежність України проголосували 54% жителів Криму. І ніхто в 1991 не заперечував законність передачі Криму Україні в 1954, і всіх все влаштовувало...
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в той час не було ,такого собі, кегебешного путіна і його кодли
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для довідки РФ проголосила про незалежність скоріше за Україну.
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Уточнення, вони суверенітет проголосили. Так, раніше за нас - самі свій союз кончений і почали розвалювати.
А незалежність кацапи ніколи не проголошували. Від кого в них незалежність? Від самих себе?
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Кстати, развал совка - это была спец. операция КГБ. Они хотели жить как миллиардеры в Америке. Для этого нужна была частная собственность (пожизненная). А приватизировать всё могли только те, кто сидел в кабинетах.
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Та було в кацапії якесь незрозуміле свято (у червні, здається). Тіпо день нізавісімості. Якось у 2000 році зателефонував у справах до рашки, слухавку зняв старенький фахівець. Привітав його зі святом, той аж обурився. "С чееееем?".
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Пока, Украина сама! -- не очистит свою территорию от совков (во всех смыслах) -- пани Зеркаль, будет сиять и отзеркаливать в славном городе Гааге...
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А чого не з проголошенням незалежності Ічкерією?
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Ну а действительно. В чем разница? И там, и там были смутные времена. Кто-то отделялся, кто-то не был согласен с отделением. Проводили референдумы. Опять же после ВМ2 европейские границы не рушимы. Это закон. Тогда что случилось в 1991 г.?
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Значит это было незаконно. Со времён ВМВ2 границы в Европе нерушимы.
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И можно ссылку на решение международного суда, что юридически СССР никогда не существовало? Потому как СССР был основателем ООН. Нужно опровержение. Тебе, Али, не кажется, что ты открываешь ящик Пандоры?
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Не потрібно рішення міжнародного суду, бо не існує юридичного міжнародного документу про створення СРСР.
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Опять же после ВМ2 европейские границы не рушимы.





нерушимы с 1975 года, с подписания Акта в Хельсинки.

и как были нарушены границы в 1991 году?
сесесер - это не унитарное государство, а союз 15-ти государств, внешние границы сесесера - всего лишь границы соответсвующих республик.
на момент распада союза все 15 государств вполне имели свои границы, они были полностью определены, а Украина и Беларусь к тому же еще и были членами ООН.

так шта, все преступления мошквы по раздуванию сепаратизма в странах, бывших в союзе сесер, претензии по поводу границ, которые были гарантированы - это извечная подлость, наглость и вероломство кацапо-ордынцев, т.е. рассеянцев-кацапсин и международные преступления.




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Вы можете сколько угодно играться словами и юридическими терминами. Границы определялись для страны СССР. И всё. ВСЁ!

Можешь поехать в США и порассуждать про отделение Техаса, ведь США - всего лишь объединение (Союз) штатов Америки. И сядешь... в Америке.
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Юридично кордонів СРСР не було, бо не було СРСР.
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Кто же тогда был соучередителем ООН с правом вето в СБ ООН, которое (право) по наследству, вместе с долгами, перешло к РФ?
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А так же этот вопрос ко всем остальному миру, что вёл дипломатические отношения и заключал договоры с СССР. Али, ну вот не нужно говорить, то что ты говоришь... сам же знаешь, что бессмыслицу ты пишешь.
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зеленка постарается выгнать зеркаль. это не его человек...
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Тем более, что она уже отказалась от зеленоватых.
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по сути это была попытка убрать ее из МИДа и поставить под контроль бандитаогдана
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Мені хтось покаже на мапі незалежну державу Крим? Так ото ж...
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Украина медународный субьект с момента образования ООН , в отличии от Рф . Ей вообще не нужен был референдум о выходе из СССР.
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Украина была самостоятельным государством, которое вместе с Белоруссией и р.с.ф.с.р создали в 1922 году Союз. Так что декларация о независимости и референдум были о выходе из этого союза, а не об образовании нового государства. Кстати, с 1945 года, после создания ООН, и Украина и Белоруссия вошли в нее как самостоятельные государства.
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Коли була ратифікація союзного договору 1922 р.?
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Договір про утворення СРСР - договір про об'єднання в одну союзну державу - Союз Радянських Соціалістичних Республік, укладений 30 грудня 1922 року Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою і Закавказькою Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою[1].
Договір, який у 1922-му році керівництво Радянської України по суті не підписало із Росією. Договір не було ратифіковано, остаточний текст не було розроблено, і міжнародною угодою він не став. Твердження про те, що Перший з'їзд Рад СРСР створив Союз Радянських Соціалістичних Республік, не відповідає дійсності. Замість затвердженої процедури міждержавного договору було сформовано внутрішній документ - Конституцію СРСР від 6 липня 1923 року[2][3]. Що вказує на відсутність правомірних підстав міжнародного утворення СРСР [4].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Договір_про_утворення_СРСР
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Усі референдуми повинні проводитися згідно Конституції. На момент розпаду СРСР діяла Конституція, яка дозволяла вихід УРСР із складу СРСР. А от Крим не мав права на проведення референдуму щодо зміни територіальної цілісності України.
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У Конституції сирисири була норма про можливість виходу республіки зі складу імперії.
Хоча не був визначений порядок виходу, але норма була.
Крім того, Україна була окремим членом ООН, навіть із числа засновників.
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У Конституції сирисири була норма про можливість виходу республіки зі складу імперії.

формально це був союз 15-ти рiвноправних.
так що, з їх зазiханнями обiсРашку та масквабад можна посилати дуже далеко.
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Можете сперечатись скільки завгодно, але вам вже сказали що робити з папером на якому є підпис росії. Росія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6615
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Зеркаль красавиця, а до того ще і умниця!!!
Дай Всесвіте їй наснаги в боротьбі за Українську Україну!!!
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РБ вышла из СССР просто денонсировав Союзный Договор и обьявив это ООН.
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Мене хвилює інша проблема: а зебіли дадуть можливість ще Порошенківським кадрам в МЗС (а МЗС, нагадаю, це виключно президентська компентенція) довести справи в міжнародних судах до логічного завершення нашими перемогами?
Нагадаю, не тільки Гаазбкому трибуналі, а й в Стокгольмському арбітражі, в Високому Лондонському суді, та й інших міжнародних судових установах...
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Ну иск в Лондонском суде точно провалят. Не будет же Беня сам против себя иски выигрывать, да еще в международных судах. Остальное посмотрим.
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Юрист на юристе!
Спицыалист на спицыалисте!
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Здоровья тебе Лена! Рви в клочья этих тварей русских на полях международных дипломатических сражений). Кацап всегда свои мерзкие делишки тщательно подгоняет под юридические нормы и законы, по-этому мы должны так же методично и грамотно клепать вату на фронте и в судах.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія в Гаазі порівняла проголошення суверенітету України з "референдумом" у Криму. Ми маємо намір як завжди гучно розгромити РФ, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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