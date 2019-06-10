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 Жителі підтопленого села перекрили трасу на Херсонщині

Рух на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зупинено біля села Нова Маячка Олешківського району жителями цього населеного пункту. У селі внаслідок негоди підтоплено 50 будинків.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили у відділі комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це відбувається на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, де поворот до села Нова Маячка", - зазначили у відділі.

Як повідомляють у соцмережах, жителі села постійно ходять пішохідним переходом через трасу, і тому на цій ділянці дороги утворився затор - тут пропускають лише машини з військовими, з дітьми та машини екстреної медичної допомоги. Люди чекають, поки до них прибуде керівництво області, щоб вирішити проблеми цього населеного пункту, який постраждав від негоди 5 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місце виїхав в.о. голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій і керівництво ГУ Нацполіції в області.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, через зливи 5 червня в селі Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 садиб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131538
 
   
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-- а надо было воду перекрывать, а не трассу! В Германии так делают...
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Не вчи їх жити.
З Вікі:
"В 1920-х - 1930-х рр. село Велика Маячка стає центром запеклого протистояння прихильніків комуністичної влади і незалежних селян. В селі практично не було безземельних селян, і тому більшовицька колективізація не мала ніякого впливу на ново-маячківських селян. Комуністична влада чинила жорстокі кроваві розправи над мирним населенням Ново-Маячки, проте до 1937 року селяни постійно влаштовували повстання проти влади."
"В 1950-х рр. мешканці Ново-Маячки зробили колосальний внесок у будівництво Каховської ГЕС і Краснознам'янського зрошувального каналу."
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А в чем дело? При чем тут трасса и вообще государство? Взяли моду государство доить на свои хотелки.. Государство не заставляло их строить свои дома в низине. Теперь не нойте...
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Ви сер'йозно, невже при СРСР можна було будуватись де захочеш а не там де партія сказала?
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Во всём виноват СССР? Справка:

Новая Маячка основана между 1805 и 1810 годами крепостными из Курской, Черниговской, Полтавской губерний. В 1822 году в селе насчитывалось 370 дворов, где проживали 2100 жителей. По состоянию на 1886 год в селе Большая Маячка, центре Маячковской волости Днепровского уезда Таврической губернии, проживало 6430 человек, насчитывалось 1037 дворов, существовали 2 православные церкви, еврейский молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 14 лавок, происходили 2 ежегодных ярмарки и базары
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Все не так, это было благополучное село до тех пор как ,его пересёк северо крымский канал, началась фильтрация грунтовых вод и то не сразу,потому как не которое время гидроизоляция служила верой и правдой но время неумолимо ,начиная с середины 80х село стало проблемным так что жители не причем,товарищ дорогой.
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