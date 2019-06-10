 Жителі підтопленого села перекрили трасу на Херсонщині

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили у відділі комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, це відбувається на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, де поворот до села Нова Маячка", - зазначили у відділі.
Як повідомляють у соцмережах, жителі села постійно ходять пішохідним переходом через трасу, і тому на цій ділянці дороги утворився затор - тут пропускають лише машини з військовими, з дітьми та машини екстреної медичної допомоги. Люди чекають, поки до них прибуде керівництво області, щоб вирішити проблеми цього населеного пункту, який постраждав від негоди 5 червня.
На місце виїхав в.о. голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій і керівництво ГУ Нацполіції в області.
За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, через зливи 5 червня в селі Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 садиб.
З Вікі:
"В 1920-х - 1930-х рр. село Велика Маячка стає центром запеклого протистояння прихильніків комуністичної влади і незалежних селян. В селі практично не було безземельних селян, і тому більшовицька колективізація не мала ніякого впливу на ново-маячківських селян. Комуністична влада чинила жорстокі кроваві розправи над мирним населенням Ново-Маячки, проте до 1937 року селяни постійно влаштовували повстання проти влади."
"В 1950-х рр. мешканці Ново-Маячки зробили колосальний внесок у будівництво Каховської ГЕС і Краснознам'янського зрошувального каналу."
Новая Маячка основана между 1805 и 1810 годами крепостными из Курской, Черниговской, Полтавской губерний. В 1822 году в селе насчитывалось 370 дворов, где проживали 2100 жителей. По состоянию на 1886 год в селе Большая Маячка, центре Маячковской волости Днепровского уезда Таврической губернии, проживало 6430 человек, насчитывалось 1037 дворов, существовали 2 православные церкви, еврейский молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 14 лавок, происходили 2 ежегодных ярмарки и базары