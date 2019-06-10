 Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо

Як заявив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, політсили братимуть участь у виборах окремо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть "нападати один на одного", тому що мають спільні цінності.

"Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати", - вказав він.

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Раніше Гриценко заявляв, що хотів би об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".