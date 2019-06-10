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Все про:Гриценко Анатолій (278) Саакашвілі Міхеіл (1252)

 Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо

Партії "Громадянська позиція" і "Рух нових сил" не змогли домовитися про спільний похід на вибори в Раду.

Як заявив лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, політсили братимуть участь у виборах окремо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть "нападати один на одного", тому що мають спільні цінності.

"Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова (оновлено)

Раніше Гриценко заявляв, що хотів би об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131536
 
 
 Топ коментарі
 
Так Саакашвілі ж казав що повернувся не для політики.
Що, знову збрехав?
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Два дебіла це вже "сила". Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно - Цензор.НЕТ 2760
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Идут проигрывать с высоко поднятыми головами ! Нарциссизм с мазохизмом !
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В результаті ці два державні мужі високого пошибу викинуть на смітник 6-7 % голосів свідомих, патріотично налаштованих виборців.
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И 10-15 процентов Зебилов так шо не всё так плохо а договориться с этими телами будет не так и просто главное разбавить Зебилов а патриоты все при памяти так шо не стоит переживать за них
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Так Саакашвілі ж казав що повернувся не для політики.
Що, знову збрехав?
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А разве в ВР идут для политики?
Мне казалось, что в ВР 80-90%% идут для бизнеса.
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Украина страна где у разного рода дибилов неограниченные возможности 🙋🙋🙋
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Два дебіла це вже "сила". Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно - Цензор.НЕТ 2760
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Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно - Цензор.НЕТ 6360
пипец грицацуеву
на одном добродомове далеко не уедешь
псы. ничо Михо, будет и на нашей улице праздник Гриценко и Саакашвили идут на выборы отдельно - Цензор.НЕТ 687
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Идут проигрывать с высоко поднятыми головами ! Нарциссизм с мазохизмом !
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Не смогли договориться, кто будет за главного
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Михо прямо как свадебный генерал...каждый хочет его видеть на своем празднике))))
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пока Михо был персоной нон грант его рух новых сил мягко говоря потерял свежесть
.... не вижу поддержки госдепа за спиной Михо Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо - Цензор.НЕТ 3746 а без бабала сегодня сколотить в Украине что то годное нереально ... все непродажные будут голосовать за зеленых, из принципа, назло бабушке
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Тхір - все проще....

На примере Пэти все увидели как Мишка может кидать своих партнеров и соратников...
Он же уйти просто не может - обязательно обосрет своего бывшего друга...

А это ни кому не подходит - ни бандюкам, ни праведникам...

Возьмет Миша свои 2%...., а потом забудут о нем все кроме грузинской юстиции...
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Анатолий Степанович в своём репертуаре.
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анатоль и мышко наше всьо! Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо - Цензор.НЕТ 2474 канешна же только после рабиновича!
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пересрались как английские бароны времен подписания хартии вольности Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо - Цензор.НЕТ 2881
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А Саакашвили мог бы примкнуть к Вакарчуку! Лично я ему доверяю.
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Жопа будет и первому и второму...
Придурки бл@дь....
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А пролетают вместе ...
Искренне жаль , хотя даже объединившись они врядли прошли б .

По сути либеральная идея в Украине медленно умирает не имея сильной электоральной базы для такого количества желающих .
На эти 10-15% претендуют до 30 десятков политических партий и их лидеров .
Да и сама идеалогия так себе в условиях практически морально выснаженной эконом-либералами страны .
В 21 веке в условиях 4-го технологического уровня установка , что рынок способен сам себя регулировать без стороннего вмешательства работает лишь в половине случаев . И это очевидно даже очень неискушённым в экономике индивидам .
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Ліберальна ідея вже втілена в Україні , так як декілька кланів і окремих осіб і рухають суспільством. Вони і поза законом і над законом , вони і самі закон. Збочення безумовно .
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С точки зору її критикїв 100% правда .
Але я люблю класичний стиль дискусу , де надаю можливiсть опонентам самим визначати свої дефїницїї ... Й критикувати саму їдею . Тобто вони вам скажуть мовляв монополїзм й компрадор це не лїберальна їдея , а її викривлення . Вони ж не глибоко копають й уникають того факту , що ******** ринкову систему не Адам Смїт влаштував , а лївак й демократ Франклїн Рузвельт , коли вводилось антимонопольне законодавство , коли були втїленнї т.з. "Нацїональнї проекти" й коли держава США встановила новї правила гри для банкївської системи , де якщо у тебе нема коштїв на т.з. "гарантування внескїв" , тодї "гуляй лїсом" .
Й коли держава пильно мониторить усї бїзнеса на придмет т.з. "конфлїкту їнтересїв" . Й якщо ти працюєш в банківській сфері, то не можеш керувати ще й сферою реальної економіки.
Я вже не кажу про антидемпінгове законодавство - с точки зору А. Сміта й Д. Рикардо повне обмеження для вільного ринку .
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Зачем идти в ж-опу по отдельности? Не понимаю! Гриценко і Саакашвілі йдуть на вибори окремо - Цензор.НЕТ 9705
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Продает на базаре молдаванин мед. Ну не идет у него торговля и все тут! Рядом с ним торгует лимонами здоровенный грузин:
- Слюшай дарагой иди в магазин, купи двэ бутылки водки, пока прийдеш я продам твой мед и дэнги пополам!
Молдаван сначала заартачился, но дело к вечеру делать нечего, побежал в магазин. Вернулся уже все продано, деньги поделены, на прилавке закуска приготовлена. Врезали по сто грамм вдруг подлетает подруга:
- Мужики вы не знаете, кто тут продавал противозачаточный мед?
Грузин:
- Ми, но он уже закончился!
- Ну мне хоть капочку, хоть грамулечку!!!
Наскреб ей грузин чайную ложечку - та рассчиталась и спрашивает:
- А как им пользоваться?..
- Э-э дарагая, такая большая, а не знаишь - намажь на х*й и аблизивай, никогда беременный не будешь!
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а на#уй пойдут вместе толик так точно пойдет.
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