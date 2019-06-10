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 Суспільство
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Все про:державна зрада (226) запобіжний захід (47) Чорнобук (8)

 Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти

Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва про продовження терміну тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого підозрюють у держзраді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Автономної Республіки Крим.

"Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду Києва, якою було продовжено термін тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, відповідно, його звільнено з-під варти", - йдеться в повідомленні.

Адвокат наполягав на тому, що Чорнобук є чинним суддею. Справа в тому, що він був звільнений постановою Верховної Ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді". А 29 листопада 2018 року Верховний Суд визнав цю постанову протиправною і скасував її.

У прес-службі прокуратури зазначили, що скасування постанови ВР не є підставою для поновлення на посаді судді. "Тобто особа не отримала статус судді", - наголосили в прес-службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в державній зраді екс-главу Апеляційного суду Криму Чорнобука залишили під вартою до 27 червня

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131534
 
 
 Топ коментарі
 
диви ще яника таким темпом повернуть
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ЗЕ старается не покладая рук. Каждый день выпускает преступников на свободу.
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Почекайте трохи, скоро Зеленський отримає більшість у ВР і прийме закон про вступ України в склад РФ на правах області.
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Всякая муета под стражей)))
Его еще и пайка положена?
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ну то бєню посадіть. ото риба буде гіперкошерна та жирна
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НЕ повернуть, а вибачаться на найвищому державному рівні і ЗАПРОСЯТЬ. зВІСНО КОМПЕНСУЮТЬ МОРАЛЬНІ ВТРАТИ ПОНЕСЕНІ НЕМОЖЛИВІСТЮ СПІЛКУВАТИСЯ ІЗ ЛЮБИМИМИ СТРАУСАМИ.
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зебло понимает, что теперешняя клоунада закончится плохо и через продажный суд готовит прецеденты по статье госизмена, самой тяжёлой статьёй во всех странах мира. В этой статье есть всего один пункт, первый и последний - в прямом значении этого слова.
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Опять этот Киевский Аппеляционный, который в полном составе нежелает проходить переаттестацию и саботирует любые попытки реформ, которые может саботировать...когда этот гадюшник уже сожгут? Там же судей нет - одни выродки.
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А що нині таке державна зрада? За що його тримати?, Все змішалось в будинку під назвою Україна.
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зеленский ,ты шо творишь - сам на нары захотел))))
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Гагага )
Кто ж его посадит
Он же памятник
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Пожинаем хваленую петину рехформу,протолкнул всех рыговских судей по своей квоте.
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При Пете он сидел, при твоём зедибиле вышел
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ЗЕ старается не покладая рук. Каждый день выпускает преступников на свободу.
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во как, отреформированные суды порохохряка работают
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ПЭтькины суды рулят!
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Петька 5 лет своих судей расставлял, а Вовка 20 дней как Президент. Так что пока еще пЭтькины.
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странно?? а не помниш??как вовик ещё присягу не принял а булаву уже требовал??(тоесть тогда уже презом себя чувствовал!!а после ,,кенгурации"о каких то двадцати днях скулите??и вроди не ,,прэз??") а то ли ещё будет!!Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти - Цензор.НЕТ 1272 Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти - Цензор.НЕТ 7416
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сорри!!не в курсах о таком??(к превеликому стыду) Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти - Цензор.НЕТ 7732 Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти - Цензор.НЕТ 598
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Вовка до них еще не добрался, как и Петька до этого конкретного гадюшника добраться не смог - они сами оспаривают все, что можно оспорить - даже полномочия комиссии по переаттекстации.
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Зелюки весь негатив навешивают на папередников, а пвесь озитив... А его пока нет.
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Тепер зрозуміли чому націоналісти пішли на вибори єдиною командою. Продадуть за копійки нанішні правителі НЕньку Путлєру.
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Почекайте трохи, скоро Зеленський отримає більшість у ВР і прийме закон про вступ України в склад РФ на правах області.
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Калозепредатели беснуются,,отрабатывают рашистам!
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Пойдет по мажоритарка от слуги урода... Нарид проголосует. Новое лицо как ни как...
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Что-то долго они... освобождали. Обычно: занес -- свободен. Мало, видать, раньше заносил.
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свабоду всем узникам совести потерпевшим от киевской хунты ! вот как то так сегодня можно
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Он такой же совкодрочер как и избравшие его 73%
И эти 73% отнюдь не "гречневые" пенсионеры.
Они сидят и во всех властных структурах.
1.Следствие допустило якобы "халатность"
2.Судьи "проявили принципиальность" и приверженность закону
3.Свой "человечек" оказался на свободе
И формально не подкопаешься... Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти - Цензор.НЕТ 3315
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Не это не реванш рыгов и кацапов.

Дайте ЗЕ еще 100 дней, шоб полный нереванш ваты и кацапов произошел.
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Ну шо зеклованы? Все идет по плану... главное ждите 4000евро.зарплаты и комуналку как в лугандоне. Ослы!
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Хунту заказывали? Она на походе... "Белые перчатки" Пороха будут задвинуты в дальний угол.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПідозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти
 
 
 
 
 
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