 Період повного розпаду хімікатів, які потрапили в Рось, - три доби. Не існує жодної небезпеки для жителів басейну річки, - Український гідрометеорологічний інститут

В акваторію річки Рось потрапило 860 літрів хімікатів, заявив 10 червня на брифінгу директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Уже з'ясували 11 хімічних речовин, які потрапили у водне середовище ... Потрапили 860 літрів інсектицидів, засобів захисту рослин, а також стимуляторів росту... Ці хімічні речовини, на щастя для жителів України і на щастя для жителів міст, розташованих на річці Рось, - це все фосфорорганічні сполуки, нестійкі. Період біодеградації та трансформації до вуглецю й азоту - три доби", - розповів Осадчий.

Він додав, що зі 153 кг небезпечних речовин, які потрапили у водойму у Вінницькій області, безпосередньо в річку Рось могло потрапити щонайбільше 10 кг за рахунок розчинення та абсорбції, а в Білоцерківському водосховищі концентрація небезпечної речовини може бути "одна мільйонна або одна мільярдна частина".

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"За нашими розрахунками, небезпеки для закриття Білоцерківського сховища не існує", - додав Осадчий.

За його словами, у верхів'ях річки Рось у період з 5-го по 10 червня випало багато опадів, і це також сприяє абсорбції та розчиненню небезпечних речовин.

Осадчий спрогнозував, що до вечора 11 червня аналізи проб води взагалі не покажуть наявності хімікатів.

"Не існує жодної небезпеки для жителів басейну річки Рось", - сказав він.

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Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

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Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.