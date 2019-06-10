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Все про:Вінницька область (345) Київська область (932) отруєння (616) ріка (55) вода (240)

 Період повного розпаду хімікатів, які потрапили в Рось, - три доби. Не існує жодної небезпеки для жителів басейну річки, - Український гідрометеорологічний інститут

За словами директора Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Володимира Осадчого, жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці.

В акваторію річки Рось потрапило 860 літрів хімікатів, заявив 10 червня на брифінгу директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Уже з'ясували 11 хімічних речовин, які потрапили у водне середовище ... Потрапили 860 літрів інсектицидів, засобів захисту рослин, а також стимуляторів росту... Ці хімічні речовини, на щастя для жителів України і на щастя для жителів міст, розташованих на річці Рось, - це все фосфорорганічні сполуки, нестійкі. Період біодеградації та трансформації до вуглецю й азоту - три доби", - розповів Осадчий.

Він додав, що зі 153 кг небезпечних речовин, які потрапили у водойму у Вінницькій області, безпосередньо в річку Рось могло потрапити щонайбільше 10 кг за рахунок розчинення та абсорбції, а в Білоцерківському водосховищі концентрація небезпечної речовини може бути "одна мільйонна або одна мільярдна частина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі

"За нашими розрахунками, небезпеки для закриття Білоцерківського сховища не існує", - додав Осадчий.

За його словами, у верхів'ях річки Рось у період з 5-го по 10 червня випало багато опадів, і це також сприяє абсорбції та розчиненню небезпечних речовин.

Осадчий спрогнозував, що до вечора 11 червня аналізи проб води взагалі не покажуть наявності хімікатів.

"Не існує жодної небезпеки для жителів басейну річки Рось", - сказав він.

Читайте: Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

Читайте: Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131532
 
 
 Топ коментарі
 
ко-манда-ЗЕ, все на пикник с шаурмой! через 3 дня будет поздно.
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та для наших речек... это фигня...
там столько всего понамешано-слито-сброшено...(да тех же удобрений с ливнями столько "впадает") что те канистры...слону булочка
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Ні, спочатку риболовля, потім юшка і пікнік.
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ко-*****-ЗЕ, все на пикник с шаурмой! через 3 дня будет поздно.
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Ні, спочатку риболовля, потім юшка і пікнік.
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коментар відмічено як спам  
 
Т.е. воровали и высыпали порохобецилы, а разгребать почему то, как м всегда должен Зе, вот команда Офшорного пусть там и тусуется.
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ты №63, утро начал с №61. вопрос (стандартный для всех УО)--что украли, сколько и где находится? сижу в машине несколько дней, жду, никто не отвечает. дашь инфу, сразу лечу грабить награбленное!
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та для наших речек... это фигня...
там столько всего понамешано-слито-сброшено...(да тех же удобрений с ливнями столько "впадает") что те канистры...слону булочка
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То же самое говорили и в 1986 г: эрекция будет ещё лучше и бонус - светящийся в темноте хер! Все будут довольны
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да эти химикаты даже полезны, если зарядить воду методом чумака...царство ему небесное
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в виннице есть свой чумак
кашпировский друг гордона
заряжает не хуже, может даже лучше
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я же говоприл шо одна только польза
только успевай теперь огороды поливать
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Хто ще не заспокоював людей? А результати відбору зразків ніхто так і не оприлюднив.
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Проверить, так ли это, очень легко: предложить искупаться в речке этим экспертам через три дня и испить водички заодно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПеріод повного розпаду хімікатів, які потрапили в Рось, - три доби. Не існує жодної небезпеки для жителів басейну річки, - Український гідрометеорологічний інститут
 
 
 
 
 
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