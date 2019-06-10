EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  8948  238
Матеріали за темою:
Все про:Вілкул Олександр (168) вибори (3921) Кернес (262) Новинський (219) Труханов (165) Мураєв (76)

 Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду

Список партії "Опозиційний блок" на позачергових виборах до Верховної Ради очолив лідер партії "Наші", позафракційний народний депутат Євген Мураєв.

Список кандидатів у народні депутати оприлюднили в понеділок у Києві на Форумі об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справам", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До виборчого списку увійшли глава однойменної фракції в парламенті Вадим Новинський, заступник голови фракції Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер

Також до першої десятки партії увійшли міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мер Запоріжжя Володимир Буряк, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко і мер Ужгорода Богдан Андрєєв, пише Обозреватель.

Виступаючи на Форумі, голова політради партії "Відродження" Володимир Пилипенко заявив, що "Опозиційний блок" висунув 225 кандидатів у списку по загальнодержавному виборчому округу.

"Серед кандидатів, зокрема Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов, Вадим Новинський, Вадим Бойченко, Володимир Буряк, Богдан Андрєєв, Уляна Ткаченко, Володимир Пилипенко", - сказав він.

На прес-конференції після завершення заходу Мураєв зазначив, що на Форумі була представлена ​​тільки перша десятка. Повний же список "Опоблоку" по загальнодержавному виборчому округу буде оприлюднено пізніше.

Він також повідомив, що перед форумом "Довіряй справам" відбувся з'їзд партії "Опозиційний блок", який і затвердив список.

Також, як пише lb.ua, "Опоблок" представлятимуть:

Ігор Плехов, мер Рені

Анатолій Вершина, мер Павлограда

Володимир Максим, мер Червонограда

Єгор Семенков, заступник голови Запорізької облради

Ігор Котелевський, мер Токмака

Михайло Жовнір, мер Теплодара

Іван Столбовий, мер Балаклеї

Сергій Удалов, глава Чорноморської ОТГ

Борис Колесніков, колишній віцепрем'єр-міністр

Муса Магомедов, директор Авдіївського коксохіму

Степан Максма, секретар Маріупольської міськради

Вікторія Гриб, керівниця напрямку зі стабільного розвитку "ДТЕК Енерго"

Володимир Кацуба, депутат Верховної Ради

Михайло Добкін, депутат Верховної Ради

Дмитро Шенцев, депутат Верховної Ради

Читайте також: "Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова

Раніше партії "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" і "Довіряй справам" домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131525
 
 
 Топ коментарі
 
Расстрельный список в нормальной стране
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Хороший список, просто по ньому відстріл зробити, можна по-порядку
 показати весь коментар
 
 
Нарулил шоколадный свин, что рыги опять имеют рейтинг. Капец.
 показати весь коментар
 
Этот список - практически полный список тех, кого ПАП должен был посадить в первый же год своей каденции. Не пощипать и отпустить, а именно посадить.
 показати весь коментар
 
 
ще раз: садить суд при неспростовних доказах! Якщо доказів ніхто не назбирав - очікуйте нових злочинів - але докази збирайте!
До речі, зебіл вам пообіцяв премії... Збирайте!
 показати весь коментар
 
 
а ПАП судья, суд, всевышний? может напомнить кто был Генпрокурор сразу после Революции, и отпустил всех за границу? Махницкий, ВО Свобода. ПАП до июня 2014 был рядовой депутат ВР.
 показати весь коментар
 
Во-первых, я написал "в первый год своей каденции". Подразумевается президентской, это очевидно.
Во-вторых, после (пусть будем считать, что навязанного коалициантами) Мохницкого, появился Шокин. А потом и вообще кум и соратник Луценко. Результат тот же. Кто будет спорить, что проблема в отсутствии политической воли?
 показати весь коментар
 
60% преступлений раскрывается по горячим следам, в первые сутки. из оставшихся половина уходит в висяки. при инфаркте или инсульте важны первые минуты и часы. перекинуть деньги на счет дело минут, вывезти налик на личном самолете часы. ты читал УПК 1961 и 2012 Портонова? закон о прокуратуре? знаешь как разграничены полномочия между правоохранительными органами? шлепать языком, искать крайнего. альтернатива--расстрельные тройки, но есть шанс, что ты тоже станешь их клиентом.
 показати весь коментар
 
для них вінець існування суспільства - диктатура. Чи, хоча би - імперія з царем-батюшкою...
 показати весь коментар
 
И самое интересное что выберут этих КОШЕВЫХ и все это проглотят,потом их уже в урны кидать не будут,просто много у населения зброи накопилось
 показати весь коментар
 
Когда то и Петя там председательствовал,как основатель и лутший друг регионов
 показати весь коментар
 
Зря Вы так, регионалы 100% отдали свои голоса за Зе во втором туре. Не будьте не благодарными! Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
Так а шо Петя то партию предал,то в десна лупились,а сейчас косо как то посматривает
 показати весь коментар
 
Это не даёт вам права выступать против регионалов - это ваши союзники и будущие соратники по коалиции.
 показати весь коментар
 
Мне что Зе,что По,пох,хочется уже пожить по человечески
 показати весь коментар
 
Неужели при новых боярка подорожает??? Не волнуйтесь.
 показати весь коментар
 
ну думаю этим упырям больше 4% и не светит на выборах
 показати весь коментар
 
Увы, вы будете разочарованы. Я думаю, что эти выборы в Раду будут ящиком Пандоры.
 показати весь коментар
 
 
Першу десятку розстріляти, далі по списку - кожного десятого
 показати весь коментар
 
 
Зоопарк, кунсткамера, консервы... Короче, жопоблоковская мертвечина на марше.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо сидят! Взять бы автомат да очередь пустить по тем, кто на сцене! Столько проблем решится одним махом.
 показати весь коментар
 
 
Вялотекущий сепаратизм входит в активную фазу((((
 показати весь коментар
 
Это хорошо, что все образцово-показательные собрались в одной партии. Так за ними проще следить. Объединились. Боятся, что не пройдут в парламент. А так может случиться.
 показати весь коментар
 
меня поражает и расстраивает не сам факт того, что подобная мерзость баллотируется в парламент, а то, что есть те, кто голосует за них.
 показати весь коментар
 
 
....как сказал один блогер -"гнилая ,вонючая тушенка из взорвавшейся банки,хочет остаться на солнышке".....нюхатьбудемвсе.....
 показати весь коментар
 
В этих выборах есть один только плюс - они все расставили на свои места, и стало окончательно ясно, где говно, а где шоколад.
 показати весь коментар
 
Ех, який був шанс у підрошенка, позбавити Україну від цьго лайна... тільки на свїх у ньго рука не піднялася...
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду
 
 
 
 
 
 вгору