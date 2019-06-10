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Все про:Кабмін (2887) перепис населення (12) Кубів (120)

 Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів

У Кабміні пропонують провести перепис населення України у 2020 році за допомогою смартфона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.

"Як альтернативу паперовій анкеті ми пропонуємо громадянам самостійно заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад через смартфон. Заповнена інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб знеособити персональні дані під час передачі на центральний сервер", - зазначив він у своїй колонці на Ліга.Бізнес .

За словами Кубіва, для тих, хто не захоче або не зможе самостійно ввести дані в електронній формі, пропонуватимуть відповісти на запитання анкети, яка буде у представників команди перепису на спеціальному смартфоні або планшеті.

"Ці дані також захищені і будуть потрапляти на центральний сервер Держстату. У сумі вони дадуть нам розуміння про соціологію та демографію регіону, фактичну кількість мешканців та іншу інформацію без її персоналізації", - написав віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Він повідомив, що після аналізу ефективності такого способу можна буде провести не тільки перепис населення в 2020 році, але і перейти до наступного етапу - цифровізації інших подібних заходів - від електронних опитувань щодо важливих питань до виборів президента або Верховної Ради через смартфон.

"Головне, що ми вже почали цей процес", - підсумував Кубів.

Кабмін призначив плановий перепис населення на 2020 рік. За попередніми підрахунками, він обійдеться держбюджету в 2 млрд грн. Попереднього разу він проводився в 2001 році. За його результатами було встановлено, що в Україні проживає 48,5 млн осіб.

Дані про фактичну чисельність населення є базою для формування регіональних бюджетів, визначення розміру субвенцій, розрахунку навантаження на транспортну інфраструктуру, необхідну кількість дитячих садочків, шкіл і медзакладів.

Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131522
 
   
 Топ коментарі
 
Я не совсем понял, планируют перепись граждан Украины или смартфонов?

Как они будут переписявать грудных детей и парализованных стариков? Через какой смартфон?

Зебилы.
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Судя по заявлениям - да.
- он говорит от имени власти = Зе
- он говорит глупость = бил
Зе+бил = Зебил.
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Хотів повипендрюватись, як всі, але новину прочитав до кінця.
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В мого кума звичайний кнопковий телефон, бо він будівельник, смартфони в нього просто довго не живуть, як його будуть переписувати?
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ти ніколи не бачив у супермаркеті як звірять товар....-з древнюю рахівницею та стосом амбарних книг???
=ТЕКСТ ПРОЧИТАЙ...А НЕ ТІЛЬКИ ЗАГОЛОВОК!!а то як оті пуголовки...
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Екс-комсомольський функціонер, а тепер "пан" Кубів вже відомий своїми "успіхами". Адже це він був головою Нацбанку з лютого по червень 14 року і опустив курс гривні з 9 до 12 грн/$. Це він на посаді віце-прем'єра голосував в Кабміні за все "успішні" його рішення. Такою ж "успішною" буде і "смартфонізація". Велика кількість населення таких девайсів просто не мають. А з тих, хто має, далеко не всі захочуть давати свої персональні дані цієй "чесній" владі.
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а у мене андроїд, що мені власне робити?
купувати смартфон?

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Пане Циля (чи може, панянка), а ви сможете їх мені продати?
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В нього нема мозків, навіть щоб відключити "капс-лок".
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мозків...-то є таки дивний вираз чисто гидіота..."капс-лок" для таких як ти ...щоб тобі завиділо гиндотне..
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давайте адресу прийнесуть курєром...баранячі у вас таки є,тому вам які дешевше стануть свинячі таки дешевше мабудь...
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ви якийсь (якась) неправильний (а) циля Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 2133
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Читаєм зміст а не тільки заголовок, "для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете."
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я, доречі, вже звик до того, що на форумі, великий відсоток читачів, далі заголовку і не читають...
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коли уряд почне безоплатні смартфони пенсам роздавати як т2 від януковича?
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ТОДІ КОЛИ УСІ ОТІ ПЕНСИ ОТРИМАТЬ ОТІ Т2!
-а то полвина пенсіонерів ті т2 і не чули про те....а грошей на ті т2 списали як і на сусідню бєларусь та молдову...
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Народ читайте текст а не только заголовки, обходить дома все равно будут.
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ненжно ваще читать, этого министра скоро не будет.
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так понял мы на пути что бы догнать и перегнать по дебилизму федерашку Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів - Цензор.НЕТ 5611
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Слава богу от Кубива уже ничего не завистит.
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Сначала скажите у скольких процентов людей есть смартфон ?
Налоги и коммуналку вы собираете по какой базе данных ?
Моцгоййоббы кубивы.
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"Сначала скажите у скольких процентов людей есть смартфон ?" Вот и узнаем заодно
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Перепись будет не через смартфон, а через интернет (старичок Кубив разницы не понимает). Если у кого-то смартфона нет (как у моей 78-летней тети, которая плохо видит и от смартфона отказывается - пытались подарить десяток раз), то есть дети. внуки, соседи. у которых интернет точно есть.
Не надо драматизировать, Украина - одна из самых ИТ-продвинутых стран Европы.
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та да. у мну сосед бесплатно вай-фай всему подъезду раздаёт. ещё и детвора гроздьями под подъездом в смартах висят.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів
 
 
 
 
 
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