 Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.

"Як альтернативу паперовій анкеті ми пропонуємо громадянам самостійно заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад через смартфон. Заповнена інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб знеособити персональні дані під час передачі на центральний сервер", - зазначив він у своїй колонці на Ліга.Бізнес .

За словами Кубіва, для тих, хто не захоче або не зможе самостійно ввести дані в електронній формі, пропонуватимуть відповісти на запитання анкети, яка буде у представників команди перепису на спеціальному смартфоні або планшеті.

"Ці дані також захищені і будуть потрапляти на центральний сервер Держстату. У сумі вони дадуть нам розуміння про соціологію та демографію регіону, фактичну кількість мешканців та іншу інформацію без її персоналізації", - написав віцепрем'єр.

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Він повідомив, що після аналізу ефективності такого способу можна буде провести не тільки перепис населення в 2020 році, але і перейти до наступного етапу - цифровізації інших подібних заходів - від електронних опитувань щодо важливих питань до виборів президента або Верховної Ради через смартфон.

"Головне, що ми вже почали цей процес", - підсумував Кубів.

Кабмін призначив плановий перепис населення на 2020 рік. За попередніми підрахунками, він обійдеться держбюджету в 2 млрд грн. Попереднього разу він проводився в 2001 році. За його результатами було встановлено, що в Україні проживає 48,5 млн осіб.

Дані про фактичну чисельність населення є базою для формування регіональних бюджетів, визначення розміру субвенцій, розрахунку навантаження на транспортну інфраструктуру, необхідну кількість дитячих садочків, шкіл і медзакладів.