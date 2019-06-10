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 Десятьох поранених під Новолуганським бійців відправили на лікування в Дніпро, двоє з них у важкому стані, - лікар

Після обстрілів під Новолуганським Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі доставили 10 поранених військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в понеділок Радіо Свобода повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

За його даними, поранені надійшли 7 червня санітарною авіацією. Важких поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у важкому стані. В одного пробита легеня, у другого - численні осколкові поранення.

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони дістали мінно-вибухові поранення та контузії. У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

Нагадаємо, внаслідок влучання 122-мм снаряда в бліндаж 7 червня двоє бійців дістали несумісні з життям поранення і померли в медичному закладі. Ще 11 гвардійців дістали поранення, бойові травми, контузії.

Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.

На офіційному сайті НГУ, зокрема, йшлося: "Два герої Національної гвардії України приєдналися до Небесної варти.

Читайте: Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб

Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об'єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло і сержант Максим Олексюк.

Незаконні збройні формування РФ вночі застосували заборонену Мінськими угодами 122-мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо захищають Батьківщину. Через влучання снаряда двоє воїнів дістали несумісні з життям травми і померли в медичному закладі.

Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азов" воював у гарячих точках і складних військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.

Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азова" прийшов у 2017 році. Його побратими згадують, що щирішої людини, напевно, не знайдеш.

Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів!

У нашій пам'яті вони навіки живі!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131517
 
 
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Потрібно призначити розслідування цього випадку, як командування ООС та Генштабу прогавили завезення керованих снарядів та спецназу терористів, щоб використати цю зброю проти Азова? Потрібно було наносити превентивні удари по спецназівцям ворога та по артилерійським підрозділам, щоб унеможливити застосування ворогом керованої зброї проти Азова! Командування ООС та Генштабу мають розуміти що Азов не простий підрозділ і для нападу на Азов путінські терористи будуть використовувати всі наявні можливості, керовані снаряди та ракети, безпілотники, спецназ, нове озброєння! Розташування Азову має бути зоною особливої уваги командування ООС та Генштабу, там має вестись особлива розвідка і за першої ж інформації про підготовку терористів до чергового теракту - потрібно бити на ураження, зриваючи плани терористів! На жаль командування ООС та Генштабу ще працюють по старим регламентам, які залишились від порошенка, а потрібно вже переходити на нову якість роботи - більш ефективну та розумну, інакше підуть з посад! За напад на Азов командуючому ООС та Генштаба потрібно виписати по суворій догані і зробити останнє попередженя! Командування не для того щоб жувати соплі, а для того щоб працювати з розвідданими і ефективно ними користуватись для унеможливлення тяжких наслідків!
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кто то сказал, что
Самое лучшее украшение храбреца - рана, полученная на поле боя.
Но лучше бы эти украшения вообще не существовали.
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нужно учитывать что там тоже за пять лет научились воевать
все блиндажи нанесены на карту с точностью до метра
нужно адекватно отвечать на один выстрел - десять
тогда отпадает охота
всем раненым желаю быстрейшего и полного выздоровленич
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за 5 лет и "Мечка" (им. Мечникова) научилась лечить-спасать-творить чудеса
(помогай вам Боже врачи от Бога!!!)
хлопчикам одужання найскорішого і подальшого життя щасливішого...
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А когда Зеленский, как главнокомандующий, понесет наказание за смерти этих бойцов? Это, ведь, из-за его приказа "Не стрелять" погибли наши воины.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДесятьох поранених під Новолуганським бійців відправили на лікування в Дніпро, двоє з них у важкому стані, - лікар
 
 
 
 
 
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