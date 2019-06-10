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 Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента

Офіційна газета Верховної Ради "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента в Чернігівській області Василя Чепурного.

Відповідна заява газета опублікувала на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Газета "Голос України", офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності. У своїй діяльності редакція газети завжди дотримується основних принципів журналістської етики, зокрема свободи слова та висловлювань, поваги до приватного життя людини, не розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення, неможливість поширення інформації, яка дискримінує будь-яку людину через її стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання.

В. Чепурний, без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України". Газета завжди стояла на засадах толерантності та взаємоповаги", - йдеться в заяві.

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"Водночас заявляємо, що редакція газети "Голос України" не здійснює контроль за приватним життям своїх працівників, не відповідає за їхні особисті висловлювання чи певну позицію щодо тих чи інших подій. Незважаючи на це, з великою повагою просимо вибачення за некоректні висловлювання В. Чепурного в усіх, кого вони принизливо заторкнули. Редакція розглядає питання доцільності перебування В. Чепурного на займаній посаді", - додали в редакції.

Раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131515
 
   
 Топ коментарі
 
Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 8909Дмитрий‏ @dmitriypaut 9 ч.9 часов назад
Когда называешь еврея клоуном,ты ксенофоб,а когда иврей называет украинцев хохлами, Украину блядью,он классный чувак и становится ПреЗе.
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Хоть кто то сказал правду и указал на проблему выживания украинцев с ихнего же дома, так сразу уволить. Ой чувствую выживут...процесс идёт полным ходом...
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И что с этого вышло?? Крым и Даунбас который имел большой процент русских, где сейчас? Приютили??Доволен??
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дали таки по ушам соевой подстилке, чтобы впредь зубами не лязгала
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В цивилизованной стране этого Чепурного уже выгнали бы с позором еще вчера, а руководство газеты подало в отставку.
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В цивилизованной стране хитрожопые, составляющие 0.2% от населения,
никогда бы не захватили контроль над державой.
Кстати они (хитрожопые) практически полностью контроллируют прессу.
Поэтому Чепурной - Герой и просто смелый человек, сказавший правду.
А Беленюку просто не надо было соглашаться на предложения хитрожопых.
К нему вопросов нет. Он нормальный парень.
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Хоть кто то сказал правду и указал на проблему выживания украинцев с ихнего же дома, так сразу уволить. Ой чувствую выживут...процесс идёт полным ходом...
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Украинцев с их дома выживают доморощенные рехформаторы вроде Порошенко, которые подгоняют тарифы и цены к европейским, а зарплаты оставляют на уровне 3-го мира, а не спортсмены как Жан Беленюк
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Да какой ты "украинец"?
Украина сотни лет была домом многих национальностей и нескольких религий.
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И что с этого вышло?? Крым и Даунбас который имел большой процент русских, где сейчас? Приютили??Доволен??
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Та да заливай лохам в уши. Кацапне уже дали дом ..теперь кровью истекаем, а ты нам в уши льёшь про толерастию и всепрощение и давайте будет добренькими. Новороссию хочешь? А? ну а шо, мы ж толерантные и добрые, почему бы не дать дом кацапам на своей земле??Ты ж не против правда??
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Олег, ты дурак.
Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации, объявил войну Штатам.
Руководствовался только расовой теорией.
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"Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации..." Если вам не стыдно писать такой бред, то вы или профессиональный троль, или дилетант-графоман.
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Вам как представителю ылиты нужно определится с тем, что собственно Вы хотите. Не для меня, не для Зеленского и даже не для порошенко, а именно для себя. Если Вы хотите изолироваться и ходить в вышиванке в карпатских лесах то не надо было их вырубывать. Если Вы хотите в цивилизованный мир то Вам нужно смирится с их законами. Он сказал абсолютную правду, НО он корреспондент ГОСУДАРСТВЕННОЙ газеты, а теперь представьте, чтоб корреспондент американской правительственной газеты написал-"президентом США сделали негра, или Трамп назначил на какую то должность негра, до коли американцы это собираются терпеть."
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А каким боком этот тип к управлению страной и реформам, можно поинтересовацца?
Зачем совершенно бесполезный человек будет протирать штаны за наши деньги, может лучше взять кого-то кто в этом что-то соображает?
По моему это какая-то провокация!!!
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Треба бути ідіотом, щоб не розуміти елементарних речей. Він спортсмен, багаторазовий чемпіон, кумир спортивної молоді. Розумний і талановитий хлопець. Буде займатись питаннями молоді і спорту.
Добре, що запросили його в свою команду. Достойний вибір.
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У Раді вже був набагато успішніший спортсмен Кличко, до того - ще один борець Тадеєв (олімпійський чемпіон, до речі). До того - Блохін. У них НІЧОГО НЕ ВИЙШЛО! Чому ви вважаєте, що у Беленюка вийде?? Ви сліпо вірите, бо він у Зе-команді?

От всі ржуть, що у Гаврилюка вищої освіти немає, так і Беленюк теж без диплому, на відміну від тих же Кличка чи Блохіна.
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А чому ж цей кореспондент раніше не висловлював свої обурення відносто:
єврея Гройсмана, молдована Порошенко, армяна Авакова, осетина Тадеєва, грузина Васадзе, канадки Супрун і т.п. діячів укр.політики ?
Чи не українці в політиці це зло лише якщо вони не в БПП.
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Я писав у даному випадку не про національність чи расу політика, а про його професіоналізм... Читайте уважно.

Гадаю, що у білого Тадеєва, що у чорношкірого Беленюка ефективність у Раді буде плюс-мінус однакова...
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Недавно взнав що наш відомий спортсмен Силант'єв теж депутат, щось не видно розробок в області спорту.
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Гнати паскуду. Воно ще й в "Голосі України", падло.
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а тебя гордость обуревает, что твой презик еврей, с израильским гражданством, а в список "Слуга Уродов" кроме кацапов напихали еще и негров? может ты чукча?
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А мову твого президента ти розумієш? Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 4160
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Тобто ти не розумієш президента, за якого ти голосував. То навіщо ти його вибрав? Він українською не говорить. Тільки читає що йому написали. Він і російською ледве волоче.
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Брехня. Я маю розум, вуха і два ока, - а не одне, і то нацючо-шоколадне, як ти. Тому я чую, хто, на якій мові і головне - про що говорить. І я знаю, що якщо хтось, будь-який громадянин України, є негр, чи кримський татарин, чи є російського походження, як Бутусов, наприклад, то це не є ганьбою, якщо вони порядні люди і стоять за українську демократію. Так само те, що якщо громадянин України є українського походження, зовсім не означає, що він повинен мати в Україні особливі привілеї, крім одного-єдиного: державної мови. По Конституції України всі громадяни рівні. Хто проти цього - є ворогом держави Україна та української демократії. Тих народ викидає з політики, як мінімум. Як тих же націоналістів.
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Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Ти написав: "Я не розумію твоєї мови", тобто російської. Твій през не говоре українською. Він говоре російською. Ще раз питаю, як ти розумієш те, що каже Зебеня, якщо він не володіє мовою, яку ти розумієш?
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"Він українською не говорить"
Я понимаю что в США укр.телевидение никто не транслирует, но есть же ютуб или Вас там забанили.
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Як людина із першою вищою філологічною освітою (червоний диплом), підтверджую: державною мовою він не володіє. Так, трохи знає, але не володіє. А Конституція прямо вимагає саме володіти державною мовою. Навіть Яник знав краще (і це багато говорить про здібності людини).
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Тобто Вы как человек " із першою вищою філологічною освітою (червоний диплом)" утверждаете что в ЦВК все идиоты ? Что сам Пертро Порошенко и вся его ******** тоже полные идиоты, ведь достаточно было найти человека" із першою вищою філологічною освітою (червоний диплом)" чтобы он отшил Зеленского ещё на этапе регистрации ? А они дураки военное положение продвинуть хотели ради этого.
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пэдрилку просто рве пукан .. це їх агонія.... своєю нетерпимістю та агресією вони допомогли випхати Баригу з посади президента.. тож хай продовжують Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 5869
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Голос "України" - це державна стркутура.
Если нету утверждённой Кабмином инструкции, где чётко написано шо співробітники в свободное от работы время не имеют права паплюжить негров в соцсетях - то ему даже выговор нельзя объявить, не то шо уволить.
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пам`ятаєте як відповів пан Коломойський на виправдання свого потрійного громадянства- "все що не заборонене законом дозволяється".
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Закон забороняє розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Чепурний більше не буде працювати в державній структурі. Більше того - він затаврував себе назавжди.
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Ну, тут швидше не міжнаціональна, а міжрасова ворожнеча.
Бо мати в Беленюка - українка і формально він за національністю - українець, хоч би що тут не розповідали наші вітчізняні послідовники вчення дідуся Адольфа.
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Я б хотів би, щоб у цьому розібрався слідчий і суд, а не ми з тобою.
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Украина - украинцам!!! - все остальные провокаторы!
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Не так.
Україна - порядним громадянам України будь-якої національності та віросповідання. Хто проти цього - той ворог України.
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Что-то я не пойму, редакция "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников" или "рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности" или у них шиза на системном уровне? И чего он такого сделал? Негра негром назвал?
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Сказал, что Украиной должны управлять хохлы, а не негры!
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Если честно не понимаю зачем раскручивать скандал!
Сделали местный выговор и по делом!
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Идиот!!!! Зачем это говорить в слух!!! Тем более писать!!! Надо же быть парламентским журналистом и не понимать к чему это приведет!!!
Сейчас опять пойдет жара про бандеровцев, фашистов! По вылазят всякие фридомы, всякие общества защиты женщин, за равные права, интернационалисты!!!!
Думай-те!!! перед тем как писать!!! Чем это для Украины обернется и украинской нации!!!
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Сергей1967 - украинская нация и так уже почти в подполье...

Ей терять нечего...
А теперь предлагают вообще заткнуться...
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Мы в тупую не выиграем! Такова жизнь! Тем более с нынешними тенденциями в Европе! Нужно хитрее! Вот Турчинов провел шествие за семейные ценности! И всякая срань придраться не может! А если бы против гомосексуализма, индивидуализма, то вони было бы море!
По аналогии с историей Персей убил Медузу Горгону не смотря ей в глаза; Эзоп тоже колол своих врагов не в прямую, а иносказательно!
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Сергей1967 - "Нужно хитрее!"

Да хитрили и толерантили 28 лет пост-савка и до этого еще много лет....
А территория становится все меньше как и самих украинцев....
А многие украинцы через такую "хитрость" превратились в испуганных малороссов у себя дома, боящихся открыть свой рот...
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Я також не розумію для чого роздувати.Україна та українське суспільство було засноване білими людьми і це факт,прогнозовано що хтось буде відкрито висловлювати своє невдоволення коли у представницьку владу заходять такі люди .Суперечливе питання ,але як в демократичному суспільстві можна комусь замкнути писок.
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Так выходит и кацапы тогда тоже украинцы. По такой же логике как этот негр украинец, и кацап нам тоже брат родной и украинец. Почему нет??..так же получаеца. Русские нам родные братья. Или опять будете двуличием занимаца?? Ну вы кричавшие что этот негр украниец?? Так и руские тогда тоже родные свои...не?? А ту русную которую заселяли на место заморенных голодом украинцев на Данунбасе и которые там щас кричат расиюшка расиюшка!! ..ребятки а ведь они тоже граждане Украины так же как и этот негр, по вашей логике они тоже украинцы..ЧТо лялечки? разве не так??
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Вопрос в том что украинцев со всех сторон потихонечку вытесняют из собственного дома !
Наверное нам пора ввести ограничения на представление украинцев в ВР гражданами других национальностей!
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Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 8909Дмитрий‏ @dmitriypaut 9 ч.9 часов назад
Когда называешь еврея клоуном,ты ксенофоб,а когда иврей называет украинцев хохлами, Украину ******,он классный чувак и становится ПреЗе.
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Визнали за свого:
"Еврейский комик побеждает на выборах президента Украины" https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/209122
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да вправьте уасе чепурному его рускаизЫчную челюсть и все дела. зачем раздувать из мухи слона?
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Тобто прес-секретарю Вована на весь світ МОЖНА звинуватити нашу армію в обстрілах шкіл і лікарень, а якогось журналіста за допис в ФБ -розіпнути ??? Може декого треба запитати ?
Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента - Цензор.НЕТ 8938
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Да большинство также думает как Чепурной Хватит из себя матерей Терез изображать
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Хотлось бы видеть официальную статистику социологов. Ах, у вас же своя социология: фокус-группа друзей-люмпенов. Понятно.
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Похрен, в США цим мавпам вже дали волю, в Африку до хати.
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А що ж таке тоді право націй на самовизначення, національне поневолення та національно визвольна війна?...українці мають право на власну українську національну державу?
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Вы 25 лет не знали:
єврея Гройсмана, молдована Порошенко, армяна Авакова, осетина Тадеєва, грузина Васадзе, канадки Супрун і т.п. діячів укр.політики ?
І только сейчас прозрели, как это Зеленский посмел.......
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Толку в Раді з цього Ж.Беленюка буде 0. Це "підсадна качка" для піару новоявленої "партії" ЗЕ.
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газета "голосу расизму" в Україні має бути закрита назавжди...
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Я оце подумав, Жан сидітиме у ВР разом з Бєлим Вождьом Бєлєцкім.
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Він вказав на проблему яка назрівае в Україні і вже давно. Проблема реальна і яка не мае нічого спільного з расизмом. Не треба ховати голови як страуси, бо це настільки велика загроза, що коли вона проявиться, робити щось вже пізно. Смілива і правильна людина.
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100% только проблема в том, что Порошенко молдаванин. Или для молдован исключение. А как же Гройсман ? Тоже сделаем исключение ? Но а Супрун ? Тадеєв Васадзе ............
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Гавно вапрос. Те виды, которые НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ попросту вымирают, а их нишу занимают более плодовитые.
У вас вопросы к Дарвину или к Господу Богу?
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Так, так. Тобто у владі мають бути всі хто завгодно, окрім українців і треба мовчати?
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все що стосується Зе та його команди супроводжується постійними скандалами,можливо це навмисно робиться .Будуть використовувати давно відому тактику "ССС" для захоплення недалекого електорату.
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Жан Беленюк серебряный медалист олимпиады, победитель различных турниров. Он много сделал для Украины и ее известности, благодаря ему за границей не раз звучал гимн Украины. А что сделал для Украины Чепурной - кричал долой негров? И кто сделал для Украины больше, кто для нее полезней?
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Стопроцентной национальности никгда небывает, как и стопроцентного золота. Запомните это те, кто любит пофантозировать оскорбляя другие нации.
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PS Вопрос не в том, что в Раде забыл Беленюк - украинский ответ российскому Карелину (оба греко-римская борьба), вопрос об отношении к нему. Не хочешь голосовать за Беленюка - не голосуй, ни кто же не заставляет.
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Рассматриваем вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности, - газета "Голос Украины" извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента

негра назвал негром и за это весь вой???
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Лично у меня к Беленюку никаких вопросов нет - ни как к спортсмену, ни как к гражданину Украины. Вопрос у меня один - к виртуальной партии "слухавнародим". Ваша 95-тиквартальная плацента, помнится, все уши изъездила, рыгоча по поводу выдвиженца Королевской Андрея Шевченко. Слава богу, Андрей в раду не прошел, а подался по прямой специальности, и на днях Арена Львив устроила старшему тренеру сборной Украины настоящую овацию (может, и Беленюку так было бы полезнее?)... Помнится, немало приколов в квартале было и по поводу других спортсменов-артистов, отбывавших наказание в раде в качестве депутатов... Ну, так и где же обещанный зеленым презом "новый подход"? Достали из нафталина приемчики партии регионов, и на этом политическое "обновление" завершилось???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента
 
 
 
 
 
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