 Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента

Відповідна заява газета опублікувала на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.
"Газета "Голос України", офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності. У своїй діяльності редакція газети завжди дотримується основних принципів журналістської етики, зокрема свободи слова та висловлювань, поваги до приватного життя людини, не розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення, неможливість поширення інформації, яка дискримінує будь-яку людину через її стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання.
В. Чепурний, без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України". Газета завжди стояла на засадах толерантності та взаємоповаги", - йдеться в заяві.
"Водночас заявляємо, що редакція газети "Голос України" не здійснює контроль за приватним життям своїх працівників, не відповідає за їхні особисті висловлювання чи певну позицію щодо тих чи інших подій. Незважаючи на це, з великою повагою просимо вибачення за некоректні висловлювання В. Чепурного в усіх, кого вони принизливо заторкнули. Редакція розглядає питання доцільності перебування В. Чепурного на займаній посаді", - додали в редакції.
Раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.
никогда бы не захватили контроль над державой.
Кстати они (хитрожопые) практически полностью контроллируют прессу.
Поэтому Чепурной - Герой и просто смелый человек, сказавший правду.
А Беленюку просто не надо было соглашаться на предложения хитрожопых.
К нему вопросов нет. Он нормальный парень.
Украина сотни лет была домом многих национальностей и нескольких религий.
Исход Второй Мировой стал ясен в декабре 1941, когда Гитлер непонятно с какого перепугу, не имея, ни флота ни авиации, объявил войну Штатам.
Руководствовался только расовой теорией.
Зачем совершенно бесполезный человек будет протирать штаны за наши деньги, может лучше взять кого-то кто в этом что-то соображает?
По моему это какая-то провокация!!!
Добре, що запросили його в свою команду. Достойний вибір.
От всі ржуть, що у Гаврилюка вищої освіти немає, так і Беленюк теж без диплому, на відміну від тих же Кличка чи Блохіна.
єврея Гройсмана, молдована Порошенко, армяна Авакова, осетина Тадеєва, грузина Васадзе, канадки Супрун і т.п. діячів укр.політики ?
Чи не українці в політиці це зло лише якщо вони не в БПП.
Гадаю, що у білого Тадеєва, що у чорношкірого Беленюка ефективність у Раді буде плюс-мінус однакова...
Ти написав: "Я не розумію твоєї мови", тобто російської. Твій през не говоре українською. Він говоре російською. Ще раз питаю, як ти розумієш те, що каже Зебеня, якщо він не володіє мовою, яку ти розумієш?
Я понимаю что в США укр.телевидение никто не транслирует, но есть же ютуб или Вас там забанили.
Если нету утверждённой Кабмином инструкции, где чётко написано шо співробітники в свободное от работы время не имеют права паплюжить негров в соцсетях - то ему даже выговор нельзя объявить, не то шо уволить.
Бо мати в Беленюка - українка і формально він за національністю - українець, хоч би що тут не розповідали наші вітчізняні послідовники вчення дідуся Адольфа.
Україна - порядним громадянам України будь-якої національності та віросповідання. Хто проти цього - той ворог України.
Сделали местный выговор и по делом!
Сейчас опять пойдет жара про бандеровцев, фашистов! По вылазят всякие фридомы, всякие общества защиты женщин, за равные права, интернационалисты!!!!
Думай-те!!! перед тем как писать!!! Чем это для Украины обернется и украинской нации!!!
Ей терять нечего...
А теперь предлагают вообще заткнуться...
По аналогии с историей Персей убил Медузу Горгону не смотря ей в глаза; Эзоп тоже колол своих врагов не в прямую, а иносказательно!
Да хитрили и толерантили 28 лет пост-савка и до этого еще много лет....
А территория становится все меньше как и самих украинцев....
А многие украинцы через такую "хитрость" превратились в испуганных малороссов у себя дома, боящихся открыть свой рот...
Наверное нам пора ввести ограничения на представление украинцев в ВР гражданами других национальностей!
Когда называешь еврея клоуном,ты ксенофоб,а когда иврей называет украинцев хохлами, Украину ******,он классный чувак и становится ПреЗе.
"Еврейский комик побеждает на выборах президента Украины" https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/209122
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216
єврея Гройсмана, молдована Порошенко, армяна Авакова, осетина Тадеєва, грузина Васадзе, канадки Супрун і т.п. діячів укр.політики ?
І только сейчас прозрели, как это Зеленский посмел.......
У вас вопросы к Дарвину или к Господу Богу?
негра назвал негром и за это весь вой???