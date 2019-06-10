 "Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Список очолив лідер партії, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.
Як повідомляє Гриценко у Facebook, до списку також увійшли:
• Забарило Анатолій, секретар Львівської міської ради;
• Ландяк Петро, голова Громадської організації "Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг", депутат Тернопільської міської ради;
• Ладовський Микола, депутат ради Заболотівської селищної громади;
• Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор екологічної стратегії "ЕКО 2020";
• Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, експерший заступник голови СБУ, брав активну участь у розслідуванні низки резонансних справ, зокрема щодо судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, у справі "діамантових прокурорів" та виступив заявником у справі "амбарної книги Партії регіонів";
• Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор, ексзаступник голови НБУ.
Також "Громадянська позиція" висунула кандидатів у 40 мажоритарних округах.
У мажоритарних списках "Громадянської позиції" на Львівщині є нардеп Тарас Стецьків, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, ексміністр охорони здоров'я Олег Мусій та колишній народний депутат Олег Канівець.
У Києві балотуватимуться син Анатолія Гриценка, Олексій, та ексглава Одеської організації партії "Удар" Андрій Юсов.
Небагато,але для непроходу досить..
стадионпамирать так памирать))
Вот блогер верно пишет... - так все и есть..
Хроники Хунты @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
От такого количества рашистов, сепаратистов, антимайдановцев, убийц, воров и мошенников в Слуге Народа больше всего офигели оппоблоковцы.
Ведь разграбление Украины и уничтожение украинского населения всегда было темой регионалов.
и эти Мишико не пригласили( или сам не пошёл?)
... как всё поменялось, еще вчера были политики, элита, а сегодня политические трупы
одним рыгам удалось пропетлять, имхо не без помощи кремля и петра алексеевича
иначе смысл
как по мне офигенный бы премьер получился
потому как не связан ни с одним из украинских кланов и ни чем не запачкан
даже кинофабрики у него нет, политик 100%
... ну притащил бы с собой пару "... дзе", как нибудь справились бы с ними за счет "местных элит")
Досить вже цього дитсадку, навіть не смішно.
доводилось пересекаться с людьми с краснодон угля
когда он еще был официально ахметовский
так шо за шо купил, за то и продаю
"Breznev took Afghanistan - Begin took Beirut", як у пісні співали) Так само - путін продавав, а Порошенко купляв. Небагато ті балачки варті.
"Слуга народу" - 45%, "Опозиційний блок" - 40%.
А решту ділять між собою всі інші.
От ЯК можна було обрати Зеленського, а не Гриценка??? ЯК???
Тому Грицю прощавай!
Поряд з Порошенком всі ці Гриці, ЛяЖки, Тягнибоки, Йульки - пігмеї, через це його і ненавиділи всі вони смертно!
В. Мичурин
Слуга народа: бол. (44.5) 1.85; мен. (44.5) 1.90;
Оппозиционная платформа: бол. (11.5) 2.15; мен. (11.5) 1.65;
Европейская солидарность: бол. (8.5) 1.87; мен. (8.5) 1.87;
Батькивщина: бол. (7.5) 1.87; мен. (7.5) 1.87;
Голос: бол. (6.5) 1.62; мен. (6.5) 2.20
Партия пройдет пятипроцентный барьер
Сила и честь: да 1.43; нет 2.65;
Гражданская позиция: да 2.75; нет 1.41;
Оппозиционный блок: да 3.50; нет 1.28;
Радикальная партия Олега Ляшка: да 4.50; нет 1.18
Прикупил себе билет.
цікаво,хто буде голосувати за цих переформаторів???
гриценко ,як міністр оборони "плавив" ЗСУ і його "заслуга",що армія була на грані розвалу(((
таким віри не може бути(