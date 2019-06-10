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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1104) Гаага (117) Гаазький трибунал (109) суд (5183)

 Гаазький суд опублікував позиції України і Росії у справі про порушення морського права

Гаазький суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції суду у справі про права прибережної держави в Чорному й Азовському морях і в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, 22 травня 2018 року РФ подала свої заперечення щодо наявності у суду юрисдикції розглядати справу, ініційовану Україною за Конвенцією ООН з морського права. Після цього Україна подала свої письмові пояснення і вимоги.

"Російська Федерація вважає, що трибунал не має юрисдикції щодо позову України, оскільки трибунал не може визначати, яка держава є суверенною щодо сухопутної території Криму", - йдеться в прес-службі.

Зі свого боку, Україна заявила, що Крим український.

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"У цьому арбітражіУкраїна просить Трибунал розтлумачити та застосувати Конвенцію для визначення правових наслідків морської поведінки Росії. Спір стосується тлумачення та застосування UNCLOS, серйозних порушень Конвенції Росією, мета України у цьому арбітражі отримати відшкодування за цю серйозну морську шкоду", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, Росія вважає, що вимоги України в цій справі стосуються військової діяльності, виключеної з-під юрисдикції трибуналу.

"Порушення Росією UNCLOS відбулися "в період після" вторгнення Росії на Кримський півострів. До того ж, вторгнення Росії на півострів не є предметом жодних вимог України, а тому це не є тим, чого "стосується" цей спір", - додали в МЗС.

Нагадаємо, арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши спір про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131510
 
   
 Топ коментарі
 
стоит лишь добавить что Крым никогда не был российским .
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ну может хоть санкций каких полезных подкинут стране изгоев
от которых расиянам одна только польза как говорят у хуйла))
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у нас в стране есть граждане, которые готовы родину 5 раз продать (если бы она у них была), а уж маму родную и подавно, чтобы получить заветное гражданство страны третьего мира... и их довольно много, и почти все они живут на востоке Украины...
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стоит лишь добавить что Крым никогда не был российским .
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последствия публикации наверное для кремля будут непоправимыми, северный поток 2 разбабахает посейдон, а делегации россии откажут в членстве пасе. Гаагский суд опубликовал позиции Украины и России по делу о нарушении морского права - Цензор.НЕТ 6802 это дешевое сотрясание воздуха, без каких либо последствий для кремля, только увеличивает наглость россии безпредельничать все больше и больше. Толерасты европейские скоро и нато превратят в благотворительную организацию
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Бюрократы Гааги к году 2140-му примут согласованное решение кто прав в дагоом сложном вопросе и призовут к миру
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ну может хоть санкций каких полезных подкинут стране изгоев
от которых расиянам одна только польза как говорят у *****))
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Украина заявила, что Крым украинский

Конечно украинский, только живет там хрен знает кто
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Не хрен знает кто, а дикари, варвары и сепаратисты.
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Тот же трибунал пару лет тому вынес решение об оккупации Крыма Россией, и что Украина находится в состоянии ведения боевых действий на территории Крыма.
Так что Россия промахнулась.... все усдовия соблюдены
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Блін, все більше переконуюсь, що світ поділяється на садистів і мазохістів. І щеє невеликий прошарок нормальних. Але якщо нормальні можуть існувати самі по-собі, то садисти і мазохісти настільки взаємопов'язані, що ревно оберігають одні одних. Одним словом, Європа зацікавлена в існуванні кацапстану у його сьогоднішній ролісадиста, а кацапстан зацікавлений в існуванні Європи у ролі мазохіста. Недаремно Захер фон Мазох був класичним європейцем.
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У вас детское понимание политики. Никому не выгодно разрушение России, мнение диванные радикалов, никого не волнует. Запомните уже одну вещь, Россия это страна первого мира с огромными ресурсами и возможностями для бизнеса. Никто и никогда не станет разрушать и уничтожать ее, да есть разные взаимные тёрки. Но не более, а вот страны которые не являются мировыми лидерами, вроде Украины, это не более чем пешки в шахматных партиях. Потому и жизни в них нормальной не будет.
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😊 Люблю менторський тон. Тільки у мене досвіду точно не менше, ніж у вас. І я надто часто буваю за кордоном. Тому відкрию вам таємницю - кацапстан країною першого!!!! світу ніхто не вважає. Навіть "братушки" серби. Просто вони хитрі - говорять компліменти за різні ""ніштяки", як то знижки на газ, зброя "на халяву", найм дешевого військового м'яса. Це країна близька у їх свідомості до "третього" світу. А руйнувати кацапстан надто дорого. Західні країни мають сильні аналітичні центри. І аналітики не можуть передбачити сценарій від швидкого руйнування цього штучно створеного монстра. Тим більше, що цей монстр з'їсть себе сам. Він вже це робить. І практично з'їв хвіст. Я бачив первинний розпад кацапської орди - розвал сирисири. Зовсім незабаром буде вторинний розпад я його ще побачу. А потім, можливо, і третій розпад.Все залежить від величини кавалків другого розпаду. Щагибель кацапії - це як розщеплення алкоголю у здоровому організмі- первинне, вторинне і утилізація залишків. Організм - це цивілізований світ. Безумовно, він відчуває вплив кацапських токсинів. Але ці токсини - цевже перші результати розпаду.
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у нас в стране есть граждане, которые готовы родину 5 раз продать (если бы она у них была), а уж маму родную и подавно, чтобы получить заветное гражданство страны третьего мира... и их довольно много, и почти все они живут на востоке Украины...
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Так склалося, що я із Західної України, а моя дружина з Кривого Рогу. І всі, з ким ми спілкуємося у Кривому Розі, всі наші друзі, знайомі ніяким чином не підуть під кацапів. На відміну від західних українців вони кацапів знають краще і ненавидять більше. І більш реально оцінюють небезпеку від кацапського вторгнення. І свою говірку вони вважають українською мовою і аж ніяк не російською. І це правда. Це просто криаорізько-донецький варіант української мови. Але є ще одна правда - вони більш прямі, нетерплячі і відкриті. Тому більш болісно сприймають несправедливість, але водночас готові вірити будь-якому негіднику, який добирає для них правильні слова... Помиляються всі. Навіть великі патріоти. Головне - вчасно виправляти помилки. Щоб їх ціна не була надто високою. Ісус казав, коли став свідком сцени побиття камінням жінки, яку засудили за злочин на страшну смерть: "Нехай кине камінь той, хто без гріха". Ніхто не взяв камінь у руки. Всі ми грішні. Хтось - великими амбіціями, хтось - нетерплячкою,хтось - любов'ю до "халяви". Саме тому ми і знаходимось у такому стані.
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Только вот проблемка не большая по сравнению с падением мировой экономики для мировых лидеров.
Такие страны как Украина не являются целью для россии.
Она планомерно и хладнокровно идет к своей цели:мировому господству.
От того что она пройдет по таким странам как Украина мировым лидерам легче не станет,потому что она на этом не остановится.
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Це так. Тому і вважаю недолугі дії Європи по відношенню до кацапів мазохізмом.
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О, наканец геополитик объявился!
Смотри, не забудь про мировой еврейский заговор, который дал Рассии пинка и она вылетелала из Г-8!
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