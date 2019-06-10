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Все про:вибори (3921) Казахстан (84) Токаєв (1)

 Токаєв переміг на виборах президента Казахстану

Виконувач обов'язків президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв набрав 70,76% голосів на президентських виборах, що відбулися 9 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це оголосив глава Центрвиборчкому Казахстану Костянтин Петров.

Явка на виборах становить 77,4%, найвища була в Алматинській області - 89%, а найнижча - в Алма-Ати (52,2%).

Згідно з попередніми підсумками, за Токаєва проголосували 6,5 млн осіб. У висунутого рухом "Улт тагдири" Аміржана Косанова, який позиціонував себе кандидатом від опозиції, - 16,2%.

При цьому незалежні спостерігачі в Нур-Султані, Алма-Ати та Актау повідомляли або про перемогу на своїх ділянках Косанова, або про його високі результати. Генпрокуратура повідомляла лише про 19 порушень по країні, серед яких було шість вкидань.

Сам Косанов визнав поразку вже після виходу екзит-полів уночі і пояснював результат відсутністю єдиної опозиції та закликами до бойкоту голосування. Токаєв назвав передвиборчу кампанію "спокійною" і "цивілізованою". "Це була конкуренція передвиборчих програм. Це свідчить про те, що рівень політичної культури в нас у Казахстані серйозно зріс", - йдеться в заяві на його сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва Токаєв, - екзит-пол

Також повідомляється, що в день виборів у найбільших містах, Нур-Султані та Алма-Ати, відбулися мітинги опозиції, на яких затримали понад 500 осіб. Перший заступник голови МВС Кожаєв назвав учасників акцій протесту "провокаторами" та "радикально налаштованими елементами", які намагалися "дестабілізувати суспільну обстановку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131508
 
 
 Топ коментарі
 
Осучаснений совок.
Щось типу того, що нещодавно будувалося у нас потужним ріхворматором.
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все чисто в брежневских традициях, дряхлые передают власть менее престарелым, только уже по новому, попередника не выносят ногами вперед на лафете Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 9609
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Никто никуда не приходил. Назарбаев назначил своего преемника, под него сделали выборы и нужный результат.
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Пришел опытный политик на проказахстанских позициях.

А не комик не умеющий говорить на казахском без бумажки
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Никто никуда не приходил. Назарбаев назначил своего преемника, под него сделали выборы и нужный результат.
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На выборах одного чувака нацгвардейцы убили, ударив по голове дубинкой, на участках массовые вбросы самими членами комиссии...Полностью фальшивые, подогнанные под этого холуя выборы.
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Да, я видел видео...еще и привязанные в кабинках ручки с бесследно исчезающими при нагревании чернилами...не выборы, а сюр...
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Что бы там не говорили, но для казахов лучше
если президентом станет человек Назарбаева,
чем марионетка *****...
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Я думаю, что он как раз марионетка и есть.
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Справді несподіванка - казахи вибрали казаха!
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*********** совок.
Щось типу того, що нещодавно будувалося у нас потужним ріхворматором.
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ну да... такой совок, что аж выборы проиграл! Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 5130
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Потому что украинцы не склонны к совковщине и пока что холодильник побеждает телевизор, а не наоборот как хотел бы потужный рехформатор.
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Не,телевизор победил....Голобородько... а получили каламойного сепара,которому чуждо все Украинское.!
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ЛОШАРе не понравились реформы Порошенко, по этому он выбрал Клоуна, который вообще НИКАКИХ реформ проводить НЕ СОБИРАЕТСЯ.
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все чисто в брежневских традициях, дряхлые передают власть менее престарелым, только уже по новому, попередника не выносят ногами вперед на лафете Токаев победил на выборах президента Казахстана - Цензор.НЕТ 9609
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зато не доплюнули старцы до нашего младого дерьмократа в 73%))))
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********* - 2
свиноботы наверное хотели шоб и у нас так было
а мудрого пепе на его посту сменили бы царевич Алексей
потом Миша
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Результат прямо как у зебила. Казахстанцы, ну вы могете
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кароче у кого результат на выборах больше 70% тот редиска
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Торжество демократии в Казахстане. До последнего момента интрига и неожиданный результат.
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Казахстанцы молодцы, не разворовали страну, а наоборот подняли! Даже целые новые города построили. А сколько инвестиций туда идет!
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Але при цьому середня зарплата - 431 бакс всього... Якось малувато для країни, де мало населення, але при цьому величезні запаси нафти і газу!

У поляків чи чехів от нафти/газу немає, але зарплати в три рази вищі...
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С их ресурсами они должны жить как в Эмиратах. Но нет.... далеко нет.
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К тому же, оценка жизни в Казахстане идет в подавляющем большинстве по крупным городам. Провинция зачастую там в таком плачевном состоянии, что даже кацапам не снилось.
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Згадалося ))) Це щось шаманське Токаєв переміг на виборах президента Казахстану - Цензор.НЕТ 1362
І дійсно, без жаксы кyн nutellaдан басталады файний день не починається!


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Деніс, зайди в ЖЖ. там є подорожі по бувшим республікам, нема там нічого піднятого, є міста для картинки, є вмираючі.
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Мда.. В Казахстане вообще не знают. что такое второй тур. Даже в России в 90-х он был, а в Казахстане - никогда.
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да, ладно, при этой ситуации и одного тура много! Токаєв переміг на виборах президента Казахстану - Цензор.НЕТ 9203
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТокаєв переміг на виборах президента Казахстану
 
 
 
 
 
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