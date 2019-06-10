 Токаєв переміг на виборах президента Казахстану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це оголосив глава Центрвиборчкому Казахстану Костянтин Петров.

Явка на виборах становить 77,4%, найвища була в Алматинській області - 89%, а найнижча - в Алма-Ати (52,2%).

Згідно з попередніми підсумками, за Токаєва проголосували 6,5 млн осіб. У висунутого рухом "Улт тагдири" Аміржана Косанова, який позиціонував себе кандидатом від опозиції, - 16,2%.

При цьому незалежні спостерігачі в Нур-Султані, Алма-Ати та Актау повідомляли або про перемогу на своїх ділянках Косанова, або про його високі результати. Генпрокуратура повідомляла лише про 19 порушень по країні, серед яких було шість вкидань.

Сам Косанов визнав поразку вже після виходу екзит-полів уночі і пояснював результат відсутністю єдиної опозиції та закликами до бойкоту голосування. Токаєв назвав передвиборчу кампанію "спокійною" і "цивілізованою". "Це була конкуренція передвиборчих програм. Це свідчить про те, що рівень політичної культури в нас у Казахстані серйозно зріс", - йдеться в заяві на його сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва Токаєв, - екзит-пол

Також повідомляється, що в день виборів у найбільших містах, Нур-Султані та Алма-Ати, відбулися мітинги опозиції, на яких затримали понад 500 осіб. Перший заступник голови МВС Кожаєв назвав учасників акцій протесту "провокаторами" та "радикально налаштованими елементами", які намагалися "дестабілізувати суспільну обстановку".