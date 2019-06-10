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 Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено

ВПС режиму Башара Асада та ПКС Росії завдали ударів по населених пунктах у зоні деескалації на північному заході Сирії, у підсумку загинуло шість мирних жителів, ще 39 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії ("Білі шоломи").

Як повідомили в Управлінні цивільної оборони Сирії ("Білі шоломи"), минулої ночі авіаударів зазнали район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін та Ет-Тух у провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама.

В управлінні побоюються можливого зростання кількості жертв.

Джерела в сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхун, населених пунктах Латаміне, Кефер Зіта та Мааршурін завдали ПКС Росії.

"Два літаки піднялися в повітря з авіабази Хмеймім", - повідомили в опозиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розгром російських і сирійських військ у Сирії: трупи і розбиті танки на вулицях Кафр-Набуда. ВIДЕО

У травні внаслідок обстрілів та авіаударів сил режиму Башара Асада, проіранських терористичних угруповань, що підтримують їх, та ПКС Росії по Ідлібу загинув 231 мирний житель, зокрема 59 дітей, ще 659 дістали поранення.

На переговорах, що відбулися 17 вересня 2018 року в Сочі, між президентами Туреччини та Росії було досягнуто домовленості про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Війська режиму Башара Асада в порушення положень Сочинського меморандуму щодо Ідлібу систематично піддають обстрілу населені пункти, розташовані в зоні деескалації.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131503
 
 
 Топ коментарі
 
Это тебе кто сказал что они имитировали?
Помню как Лавров заявил что детей посыпали мукой и полили кетчупом.
Гандонам веры нет и не будет.
И как там продвигаются расследования химических атак в ООН?
Или они ждут взносов?
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Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены - Цензор.НЕТ 1993
имхо террорист №1 в Украине
спокойно ходит, за рашку агитирует, каналов понакупил за московские бабки
партий пророссийских насоздавал
и всем пох
псы. с-125 - старые дрова, которые сняли с вооружения 50 лет назад
... их модернизация это просто воровство бюджетных денег ... имхо
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Це російські терористи тренуються бомбити українські міста. Україна має почати знищувати путінських терористів в небі Сирії не чекаючи поки вони прилетять бомбити Україну. Сирійська опозиція, яка підконтрольна США, має отримати від України модернізовані ЗРК С-125 Нева, щоб перевірити їх ефективність в реальних бойових умовах! Для США та Ізраїлю ці ЗРК не будуть нести загрози, а от проти російських терористів це буде вбивча зброя!
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Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены - Цензор.НЕТ 1993
имхо террорист №1 в Украине
спокойно ходит, за рашку агитирует, каналов понакупил за московские бабки
партий пророссийских насоздавал
и всем пох
псы. с-125 - старые дрова, которые сняли с вооружения 50 лет назад
... их модернизация это просто воровство бюджетных денег ... имхо
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ты и тут ШпеЦиализД! ты в армии служило? когда было в военкомате последний раз? повестки по мобилизации получало? и ШО? 125 модернизируется по сей день. думаю что стоИт на вооружении в десятках стран, и продается на ура потому что дешево.
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)))))))та ты шо? и я тоже рядом. и в каком же годе эпохальное событие произошло?
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Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено - Цензор.НЕТ 7818 Igor L
Це
російські терористи тренуються бомбити українські міста.

Україна має
почати знищувати путінських терористів в небі Сирії не чекаючи поки вони
прилетять бомбити Україну. Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено - Цензор.НЕТ 7001
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так говоришь ибо работник шоколада? реально пиз..те бездумно
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вы могли бы привести пример моего положительного высказывания о порохе? я вроде не давал ему положительных оценок. просто я вырос на соцгороде в кривом роге и хорошо представляю истинную цену зеленке... без розовых соплей...)))
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а почему нет? его дедуля-милиционЭр участник расстрелов криворожского восстания начала 60-х. внучек не далеко от дедули ушел.. для меня очевидно
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Славу Богу что дедушкой не оказался Гитлер, а то все может быть
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для еврея маловероятно... впрочем, у вас есть что нить по существу темы? если нет - будьте здоровы
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про партнерство могу пояснить
недавно состоялась сделка между зелей и путиным(его кошельком - яндексом) по продаже-покупке сериала слуга. . кому может быть интересен сериал, заточенный под Украину? по мне так никому. сделка притворная. какую истинную сделку она прикрывает?
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"между зелей и путиным(его кошельком - яндексом)" - давай без этого хамского вранья, есть авторские права. Реально не в ту сторону смотришь, еще намекаешь на взятки, это уже бред начинается. Успокойтесь
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в чем вранье то?? сделка о продаже сериала была? или цензор соврал?? или сериал продается не через авторский права?
действительно божья роса..)))) да вы уже в состоянии свидетелей зеленки...))
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слушай я не собираюсь бунтовать и кричать "верните Порошенко", я только вижу в политике текущего президента те дела, которые нужно было ввести раньше предыдущему. "сериал продается не через авторский права?" - ты сам дал верный ответ и не заметил этого
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разве кто то кричит верните?
я вообще то надеялся получить внятный ответ по технике продажи сериала, в принципе любого от автора к прокатчику ... поэтому ЗАДАЛ ВОПРОС.. но похоже вам еще не спустили указаний как отмазать зелю от сделки с кошельком путина...
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вот ярко вы кричите, успокойтесь пожалуйста на пять лет
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и вы рассуждаете о "не солги" )))) есть такой жест - пожать плечами...)))
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Вот вам и договоренности с Рашистской Федерацией о мире и прекращении огня. И Запад конечно в очередной раз обявит озабоченность потому что им реально насрать на людей, а демократия заканчивается там где начинаются большие бабки и откаты.
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Alex Surov 3d90a6e3


Вот вам и договоренности с Рашистской Федерацией о мире и прекращении огня.


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Что, "Белые каски"? Это те, которые несколько раз имитировали "химические атаки" Асадом? Они же как минимум брехуны, и как максимум провокаторы.
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Это тебе кто сказал что они имитировали?
Помню как Лавров заявил что детей посыпали мукой и полили кетчупом.
Гандонам веры нет и не будет.
И как там продвигаются расследования химических атак в ООН?
Или они ждут взносов?
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Если тебя эта тема интересует - гугл тебе в помощь. Они настоящие провокаторы и это уже доказано.
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Да я не читаю российских вбросов.
Давай результаты официального расследование организацией по запрещению химического оружия при ООН?
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Ну вот, например.
Некий Крейг Мюррей(ссылка 1) пишет о докладе некоего Йена (Яна?) Хендерсона,(ссылка 2) который является экспертом ОЗХО как минимум с 1998 года.(ссылка 3). В расследовании ситуации в Думе Хендерсон был главой инженерной подгруппы.

Доклад его размещён вот здесь. Если есть вопросы к тому, кто стоит за этой площадкой - у них на странице есть поимённый перечень членов организации.

В соответствии с докладом, химатака в Думе инсценирована, погибшие в "химатаке" были убиты специально. ОЗХО этот доклад полностью проигнорировала.

Также есть статья Роберта Фиска еще от 17го апреля 2018го, который поговорил с людьми в развалинах Думы и услышал, что они "никогда не верили в химатаки, а такие истории обычно выдают радикальные исламисты."

Ясен, ни на одном из "цивилизованных" медиа такой статьи нет. Попробуй погуглить по "Ian Henderson OPCW report" - на английском языке об этом нет даже упоминаний в хорошей, демократической прессе. И будь этот Хендерсон 100 раз неправ - отсутствие даже пары строк кагбэ намекает.
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Специальная миссия ОЗХО (Fact-Finding Mission, FFM) подтвердила, что в 2018 году в сирийском городе Дума были применены отравляющие вещества, содержащие хлор. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала 1 марта окончательный текст доклада об итогах расследования предположительного применения отравляющих веществ в качестве оружия против жителей города Дума 7 апреля 2018 года.

Специальная миссия ОЗХО провела в Думе исследование образцов грунта, опросила свидетелей и собрала другие сведения. Изучалось состояние окружающей среды, проводились биомедицинские анализы, токсикологическая и баллистическая экспертизы.

Отчёт миссии ОЗХО о применении отравляющих веществ в Думе будет в ближайшее время представлен государствам, подписавшим Конвенцию о запрещении химического оружия, в штаб-квартире организации в Гааге. Отчёт также был передан в Совет Безопасности ООН через Генерального секретаря ООН.

Мандат Специальной миссии ОЗХО (FFM), созданной в мае 2014 года, предписывает выявление фактов использования токсичных химических веществ в качестве оружия. Но мандатом не предусмотрено определение стороны, предположительно ответственной за такие нападения.

27 июня 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в химических атаках. Такое решение было принято на специальной сессии ОЗХО в Гааге. За него проголосовали 82 страны, против - 24, включая Россию, Сирию и Иран. В ответ российские официальные лица обрушились на ОЗХО с критикой: министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что теперь "дни ОЗХО сочтены", а представитель МИД России Мария Захарова напрямую обвинила Великобританию, инициировавшую голосование по вопросу о расширении функций организации, в подкупе её членов.

Инспекторы ОЗХО смогли посетить Думу лишь 21 апреля. Сирийские и российские военные, контролировавшие город, две недели не допускали в него инспекторов. Британские и американские представители в ОЗХО обвинили Россию в препятствовании работе миссии. Как сообщил представитель Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями об их безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отправке миссии ОЗХО в Думу препятствует то, что у нее нет разрешения от ведомства ООН, отвечающего за безопасность. Российские СМИ в сообщили, что в одном из районов Думы идет бой.

Представитель США в ОЗХО заявил, что Россия, возможно, уничтожает доказательства на месте предполагаемой химической атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си категорически отверг это. Лавров также заявил, что отношения между Россией и Западом сейчас хуже, чем в годы холодной войны, из-за отсутствия каналов коммуникации.

Войска президента Сирии Башара Асада, как утверждали в те дни страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, осуществили 7 апреля химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. США, Великобритания и Франция нанесли в субботу ракетный удар по объектам в Сирии, связанным, как утверждается, с разработкой химического оружия. Россия резко осудила удар и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.
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Да-да, подтвердила. Это я знаю.
Однако она проигнорировала расследование своей же инженерной группы. Более того, о том, что профессионалы из их же рядов пришли к другому выводу и общий итог как минимум неоднозначен, она, организация, тоже упомянуть забыла.

И, хотя прошел почти месяц со дня публикации, никакой официальной реакции, никакого освещения этого доклада со стороны официальных лиц не наблюдается.
Как ты считаешь, с чем это связано?

А вообще - химатаки еще будут. Т.к. у освободителей остались только часть Идлиба и Халеба - бежать им некуда и их поражение - вопрос времени. Чем ближе оно подходит - тем больше будет химатак.
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Да да.
Все не так однозначно.
Отдельная профессионально-инженерная группа провела свое собственное расследование и пришла к другим выводам.
Правду все равно мы не узнаем.
Эгешь.
Никто ни в чем не виноват.
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Ну почему же, виноват. Белые Каски и виноваты.
И да, правду мы никогда не узнаем.

Зато чем больше гражданских погибнут в постановках, чем больше трупов без органов вернут "с лечения в Турции" - тем более лояльным к Асаду будет гражданское население ныне "зелёных" территорий.
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А боинг это то же постановка?
Говорят голандцы загрузили в него трупы или это ВСУ виноваты?
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Понятия не имею. Мы тут про ОЗХО говорим, если что.
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А какая разница?
Приемчики применяются одни и те же.
Напишите письмо в отдел по разработке информационных операций что надо что то менять.
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Кхм.
Некий анон сначала выдаёт ошибку Ad hominem, на статьи конкретных людей отвечает копипастой, потом, увидев, что группа Хендерсона не связана с РФ выдаёт безосновательный сарказм, потом пытается провести параллели между никак не связанными событиями, а потом выдаёт заключение, что "приёмчики применяются одни и те же" не указывая, впрочем, кем применяются (потому что натянуть "приёмчики" РФ на инженеров ОЗХО не выйдет, как ни старайся).

Нет, мой маленький друг. Это у тебя "приёмчики" одни и те же.
Не можешь оспорить по сути - докопайся до источника и назови его кремлёвским, не получается - толсто сарказмируй в духе "Ну конечно же, все врут, один ты - Д'Артаньян", не получается - проводи параллели со случайными ситуациями, не имеющими отношения к теме дискуссии, а если и это не помогло - обвини оппонента в работе на Кремль. Беспроигрышный подход как для демагога .
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А кто такие эти "инженеры ОЗХО"?
Это что специальная отдельная группа внутри той которая уполномочена проводить расследование?
Кто решил что она более профессиональная и более авторитетная?
Как по мне так это все похоже на какую то чушь.
Естественно что раша не будет сидеть сложа руки и все эти более авторитетные группы существуют только в средствах массовой информации?
Прямо теория заговоров.
Может миром управляют инопланетяне и от нас это скрывают?
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Вот ты если бы читал перед тем, как писать - не задавал бы глупых вопросов.

"Инженерная группа" - это ребята, которые занимаются конкретно инженерными вопросами. Вроде "мог баллон пробить крышу или нет", "похожи ли повреждения здания на авиабомбу", "какого калибра был снаряд, создавший эту воронку" и т.д. Итоговый отчёт - компиляция отчётов инженеров, тех, кто опрашивал свидетелей, тех, кто мониторил соцсети, тех, кто проводил анализ самого ОВ и т.д. Группа Хендерсона (как и он сам, в чём ты можешь убедиться просто загуглив его имя) - вполне официальные работники ОЗХО и они более чем были уполномочены проводить расследование самой ОЗХО, иначе бы их туда никто не пустил.

Группа не "более профессиональная" и не "более авторитетная". Она рядовая, как и остальные подгруппы в ОЗХО. Но доклад этой группы был полностью проигнорирован, о его существовании не знал никто вне ОЗХО, пока он не всплыл примерно 20 дней назад в результате утечки данных. И даже после этого ни одно серьёзное западное издание ни строчки об этом не написало.

Никакой теории заговоров. Только практика.
Если Хендерсон неправ - ОЗХО сознательно умолчала о существовании как минимум 2х диаметрально противоположных точек зрения, а свободные и независимые медиа помогают замолчать этот самый доклад (который для любого издания - просто бомба и сенсация). Если Хендерсон прав - то ОЗХО каюк как таковой.
Вот они и молчат.
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Т.е. в общем отчете у них было одно мнение,а потом всплыл отдельный отчет?
Тебе бы детективы писать.
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То есть дата формирования "всплывшей" версии - 27е февраля.
Совокупный отчёт был опубликован на неделю позже.

Тебе бы научиться читать, ну серьёзно. Ты можешь быть 100 раз не согласен, но что даже с матчастью не ознакомился?
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Странно,да.
Химические атаки есть,а кто это сделал уже 8 лет выяснить не удается.
Так же как кто сбил боинг.
Прямо загадка века.
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Зеля не хочет предложить опробовать план "не стрелять вответ."
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План не стрелять в ответ первый опробовал Парашенка целых 5 лет.
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Одностороннее прекращение огня - это запрет стрелять первыми. Это то, что пытался ввести Порошенко.
Запрет стрелять вответ - это Зелино изобретение. Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам в Сирии: 6 мирных жителей погибли, еще 39 - ранены - Цензор.НЕТ 4590
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что то было произнесено от Кучмы, а причем здесь Зеленский?
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Зеля відповідає за зовнішню політику і такі питання, як головнокомандувач. Він і послав Кучму домовлятись з кацапами і їх посібниками.
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кучма самодеятельный пацак?? неужели кто то может так подумать??? ))))))))))))
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знаешь как было с фразой что "в советском союзе нет секса"? Так Кучма сказал и не договорил, разберутся без нас
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вот вот, без вас вас и продадут...))) классическая логика раба
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Не видел указа зеленского отстраняющего Кучму от переговоров после єтого.
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А им нечем стрелять.
Там же действительно мирные жители.
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а не твой ли работодатель с этими мирными перемириями дождался подкрепление для боевиков? Или мы это забываем? Ибо вам платят бабло?
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то був план сивочолого бариги, якщо хто забув.
и порешать все за дві неділі.
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Ох лол.
Ссылаться на "Белые каски" (особенно после техчасти доклада по Думе) - то же самое, что перепечатывать "Распятого мальчика".
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КАК ТАМ ШЕФИР ГОВОРИЛ? ПУТЛЕР ЧТО ПСИХ? ЕМУ НРАВИТСЯ УБИВАТЬ ДЕТЕЙ? НУ КАК ВИДИМ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НРАВИТСЯ
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ОТОЛЬЮТСЯ КОШКИ МЫШКИНЫ СЛЕЗЫ !!! БУДЕТ РОССИЯ КРОВЬЮ РЫДАТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено
 
 
 
 
 
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