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 Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов

Російська Федерація готує повалення проєвропейської коаліції та зміну політичного курсу, вважає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Урядова криза в Молдові - Росія готує повалення проєвропейської коаліції, зміну політичного курсу. Україна має продумати свою стратегію дій, якщо ми дозволимо РФ зміцнити Додона в Молдові, Путін зможе утримати Придністров'я. І наші витрати на безпеку в підсумку зростуть", - зазначив Бутусов.

Він вважає, що національні інтереси України "потребують ліквідації окупованого РФ військового плацдарму в Придністров'ї".

Бутусов нагадав, що звідти діють проти України російські спецслужби, незаконні збройні формування.

"Україна виставила навколо Придністров'я спільні з Молдовою митні та прикордонні пости - але цього недостатньо. Потрібно активніше втручання. Потрібно обрізати корупційні зв'язки російських спецслужб з українськими політиками", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих росіян, - СБУ

Бутусов вважає, що давно час "знову ввести санкції проти Молдавського металургійного заводу, які були зняті в 2019 році завдяки корупційним зв'язкам "директора Одеси" Володимира Галантерника".

Також, за його словами, потрібно заборонити в'їзд в Україну автомобілів з придністровськими номерами.

Крім того, забезпечити "підтримку антиросійських партій і проєвропейських партій під час кризи всіма можливими способами" і "поставити відповідні завдання керівництву наших розвідувальних служб. Необхідно використати всі ресурси, щоб створити проблеми російській агентурі в Молдові".

"РФ має розуміти, що у відповідь на втручання у внутрішні справи Молдови Україна посилюватиме свій тиск і підтримуватиме тих, хто бореться з Москвою", - зазначив Бутусов.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131502
 
   
 Топ коментарі
 
Ну в Украине уже проевропейскую коалицию росия свергла, настала очередь Молдовы. Не, ну а чо? Россия готовит свержение проевропейской коалиции в Молдове, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4252
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Хіба тільки в Молдові параша скидає проевропейську, прозахідну коаліцію??
В Україні - також. Процес вже йде.
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"снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям "директора Одессы" Владимира Галантерника....

благодаря коррупционным связям с Порошенко.
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За внешнюю политику государства отвечает клоун. Ему со сцены видней, что делать.
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"...нужно запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами".

И пеший проход тоже. С Кучурган в "ПМРу" прут "биндеровскую" еду килотоннами.
Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2399
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Для Бана.
Ю.БУТУСОВ зпт как и Турчинов с марта 2014 года вещал на сайте зпт что р" русские идут ".
Да при желании путив в апреле -мае 2014 года прошел бы всю Украину до границы Польши за неделю. А критики он боится . что не взял Турчинов его в команду.

Оно им надо . Вы лучше за своими м а р о д е р а м и следите -
Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2422
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов
 
 
 
 
 
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