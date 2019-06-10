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Все про:вибори (3921) Радикальна партія (189) Рибалка Сергій (34)

 Радикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка, екс-глава Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Сергій Рибалка балотуватиметься в нову Верховну Раду за списком "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook відомий блогер, журналіст-розслідувач Денис Казанський, повідомляє Апостроф.

За його словами, колишній спонсор "Радикальної партії" мільярдер Рінат Ахметов втратив інтерес до цієї політичної сили через низькі електоральні рейтинги, і забирає в новий проект кількох осіб, яких раніше СБУ і ГПУ підозрювали у фінансуванні тероризму на окупованому Донбасі.

"Рінат Леонідович, найімовірніше, остаточно вирішив позбутися Ляшка. І навіть вирішив прихопити із собою деяких "радикалів". Наприклад, в Опоблоці опинився Сергій Рибалка, який вибудовував схеми торгівлі з бойовиками ДНР, і менеджерів якого визнали винними у фінансуванні тероризму", - написав він.

За інформацією журналістів, на виборах до ВР ексрадикал Рибалка боротиметься за мандат з Олександром Вілкулом, Вадимом Новинським, Євгеном Мураєвим, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим, які заявили про формування єдиного виборчого списку і підписали відповідний меморандум.

Казанський є автором декількох розслідувань, після оприлюднення яких СБУ і ГПУ порушили низку кримінальних справ за фактом фінансування терористів на окупованому Донбасі, і за фактами незаконної торгівлі в анексованому Криму фірмами, що входять до сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.

Наприкінці березня минулого року Сумський апеляційний суд затвердив угоду про визнання провини в пособництві тероризму громадянина Юрія Джабраїлова, який на момент арешту восени 2017 року був топменеджером ТОВ "Снек Експорт" - компанії нардепа Рибалки, про що раніше в ЗМІ неодноразово згадував і сам нардеп, і його адвокати. Джабраїлов пішов на угоду зі слідством і визнав, що протягом 2016 року разом з іншими особами сприяв протизаконним постачання продукції ТОВ "Снек Експорт" в ОРДЛО та в анексований Крим. Незабаром до суду мало бути передано кримінальну справу й іншого топменеджера сімейного підприємства Сергія Рибалки - Дениса Пробачая. Він був затриманий разом з Юрієм Джабраїловим і підозрюється СБУ і ГПУ в аналогічних особливо тяжких злочинах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131500
 
 
 Топ коментарі
 
Всьо, Ляшко вже нічого не виграє в лотерею.
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Будут более качественные клоуны вместо него.
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кто же теперь заднеприводного финансировать и кормить будет? Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер - Цензор.НЕТ 1699 ого и гляди к старости опять в детдоме окажется, займется старой профессией, будет булочки и пирожки в буфете воровать. Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер - Цензор.НЕТ 7437
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Ляшко, ты может тоже подумай о мажоритарке! Скушна будет без тебя
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Будут более качественные клоуны вместо него.
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Депутанський мандат не пахне. А пулі, зарплата йде, Лєонідич бабла підкине, а головне голосувати можна по старому , як голосували і в Ляшка.
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Насправді нині ранок знакових новин. Тарута - у Юлі, у партії "Родіна". "Радикал" і тіпо "патріот" Рибалка - в Опоблоці. Хом'ячки, ви хоч розумієте, шоу цих людей немає ні власних принципів, ні політичної орієнтації, ні совісті елементарної. Їм важливе корито. Державне. І ви їх туди приводите!
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Забыл упомянуть одного "принципиального" и "ориентированного" политика, который сначала бы с Кучмой, потом на сцене Помаранчевой революции вместе с Ющенко, а потом и министром во времена Януковича.
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Вас це дивує? Що нічого не змінюється? Так що вас все-таки дивує?
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ну надо же кому то замещать рыгов,которые к зелебене переметнулись
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кто же теперь заднеприводного финансировать и кормить будет? ого и гляди к старости опять в детдоме окажется, займется старой профессией, будет булочки и пирожки в буфете воровать.
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Всьо, Ляшко вже нічого не виграє в лотерею.
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засланий козачок себе видав... чи криса втікла з тонучого корита?
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так і буде продовжуватись,поки не запрацює народна люстрація...
Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока, - блогер - Цензор.НЕТ 7192
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Треба давати шкарпетки нюхаты
Якшо кандидат добре може нюхаты,тоди нехай керуэ
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- Ты могла бы полюбить радикала?
- Ради чего?
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Насправді розбавлення тотально проросійських депутатів,"ахметовськими"-хороша новина.
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Казанский является автором нескольких расследований, после обнародования которых СБУ и ГПУ возбудили ряд уголовных дел по факту финансирования террористов на оккупированном Донбассе, и по фактам незаконной торговли в аннексированном Крыму фирмами, входящими в семейный бизнес народного депутата Сергея Рыбалка. Источник: https://censor.net.ua/n3131500
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Может начала сопровождать, чтоб никто не трогал . Другого варианта не вижу от их возбуждения . Радикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер - Цензор.НЕТ 6123
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- Скажите, вы будете голосовать за радикала Рыбалко?
- Заради кала кого???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРадикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер
 
 
 
 
 
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