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Все про:Зеленський (1636) Рівненщина (426) СБУ (4390) звільнення (546)

 Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 червня, звільнив Василя Бедрія з посади начальника Управління СБУ в Рівненській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП.

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - йдеться в Указі Президента №355/2019.

Зазначимо, генерал-майор Бедрій очолив СБУ в Рівненській області в серпні 2017 року. До цього він працював в АТЦ при СБУ і опікувався питаннями обміну полоненими.

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Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131497
 
 
 Топ коментарі
 
Уволить, то уволил. А назначил кого? Опять какогото квартального?
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а шо оно собстна имеет до начальника СБУ в Ривненской области это подчинённый Грицака. Немедленно в суд на восстановление ну и канеша моральные издержки компенсировать. Лимон гривен на дороге не валяются. А за тупость нужно платить по полной программе
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полетели соевые птенцы из насиженных гнезд Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 1313
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Уволить, то уволил. А назначил кого? Опять какогото квартального?
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не, будет уговаривать незаменимого алкоголика луценко должность занять, он уже прокуратуру поднял, теперь будет сбу поднимать
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А всего-то Луценку стоит покрестить детей зеленского. И опачя он теперь тоже его кум. Там сразу и Свинарчуки родственниками станут. Гениальный я план придумал Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 5513
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поделись этим планом с луценко, после литра решите, кто из вас будет кумом зели Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 8574
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Это сколько же литров было выпито до того, как Зелемойский собрал деятелей государственного уровня в 95 квартал и среди своих бизнес-партнёров!?
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Буратіна ліквідує всю службу безпеки.
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Ездя по корпоративам и ни разу не побывав в политике Зе ничего не знает о расстановке сил, и расставляет кадры его кукловод через ЗеКоМанду...
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А она была? Клуб по интересам паразитов, за малым исключением - контрразведка.
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Почему только 1? Если у него есть такое право - надо срочно поувольнять всех и сделать порошенковского приспешника Грицака английской королевой в СБУ!
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Бурштиновий клондайк має контролюватись надійною людиною
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давно пора гнать в шею, вон кива явно засиделся в валетах
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Это правильно! Я, когда дважды посещал Ровно, удивлялся- почему такая преемственность поколений?! НКВД было в одном здании, гестапо- в нём же. КГБ тоже было в здании, в котором сейчас СБУ. С этим надо разобраться!!! Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 9662
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Вова! Разблокируй одноклассники и контакт.
Через vpn не могу в ферму играть Зеленский уволил начальника СБУ в Ривненской области Бедрия - Цензор.НЕТ 812
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія
 
 
 
 
 
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