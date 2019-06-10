 Масові обшуки в окупованому Криму: українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це 10 червня повідомляє прес-служба Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, в разі підтвердження інформації про затримання осіб, в яких проводилися обшуки, діям російських силовиків буде надана додаткова правова оцінка.
Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.
На проходившем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме глава Кремля В. Путин-х.йло как всегда опозорилося, рассказав неуместный анекдот.
Об этом пропагандонист Дмитрий Смирнов сообщил на своей странице в Twitter.
«Владимир Путин о месте России в торговой войне США и Китая: У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - написал с придыхом Смирнов.
Все однозначно предположили, что у х.йло таки действительно проблемы с головой.
Некоторые считает, что през хотел показаться умным на публике, а на практике...
Вот только некоторые комменты: Умная обезьяна - это он про себя, или как? А это не оскорбление представителя власти?)
Руки самопроизвольно двигаются! Что за болезнь у деда?
Деда совсем е*у дал) То обезьяна, то ракеты, то прорыв, то это были не мы!
Дед в неадеквате...зашибись!
Кукуха поехала, однозначно...Обезьяна ты наша.... многоходовочная...
Б.....! Давно Россия стала обезьяной? А была ж когда-то сверхдержавой...