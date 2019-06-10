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 Масові обшуки в окупованому Криму: українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків на окупованому півострові.

Про це 10 червня повідомляє прес-служба Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в разі підтвердження інформації про затримання осіб, в яких проводилися обшуки, діям російських силовиків буде надана додаткова правова оцінка.

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Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131493
 
 
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О, трудятся чуваки.. Деньги немалые получают.. Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство - Цензор.НЕТ 7306
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*****, нарешті, українська прокуратура Криму вийшла з коматозу і почала працювати! Чуваки з прокуратури Криму, як Ви зі сплячки випали, Вас хтось копнув ногою чи просто кондіціонер зламався? Скількі кримінальних проваджень прокуратура Криму завела за час свого існування і скільки передала в суд і скільки рішень судів прийнято проти російських силовиків які тероризують населення Криму? Скільки російських терористів оголошено в міжнародних розшук за злочини в Криму?
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А как потерпевшая сторона, где-то в крыму, написала заяву, шоб открыли уголовное дело? Сдается мне, что все эти итории с открытими производствами просто фарс. Грубо говоря - создали отдел, де люди сидят бумажки с места на место перекладывают. Прочитали в интернете про обыски и сразу дело открыли. гениально Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство - Цензор.НЕТ 3937
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Ты это ..контору не пали!Люди трудятся в поте лица, на пенсию с почетом выходят, работа не чета вашей, ежедневно с дивана на унитаз и обратно ездят с вредом для здоровья!
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напоминает протяжный звук, издаваемый задней нижней частью человеческого тела Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство - Цензор.НЕТ 5288
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///// Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство - Цензор.НЕТ 6963 простите не по теме...хотя....
На проходившем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме глава Кремля В. Путин-х.йло как всегда опозорилося, рассказав неуместный анекдот.
Об этом пропагандонист Дмитрий Смирнов сообщил на своей странице в Twitter.
«Владимир Путин о месте России в торговой войне США и Китая: У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - написал с придыхом Смирнов.
Все однозначно предположили, что у х.йло таки действительно проблемы с головой.
Некоторые считает, что през хотел показаться умным на публике, а на практике...
Вот только некоторые комменты: Массовые обыски в оккупированном Крыму: украинские правоохранители открыли уголовное производство - Цензор.НЕТ 3988 Умная обезьяна - это он про себя, или как? А это не оскорбление представителя власти?)
Руки самопроизвольно двигаются! Что за болезнь у деда?
Деда совсем е*у дал) То обезьяна, то ракеты, то прорыв, то это были не мы!
Дед в неадеквате...зашибись!
Кукуха поехала, однозначно...Обезьяна ты наша.... многоходовочная...
Б.....! Давно Россия стала обезьяной? А была ж когда-то сверхдержавой...

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