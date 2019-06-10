 Хорольський завод дотримується всіх вимог з контролю якості під час виробництва води "Малиш"

Як наголошується в повідомленні, на заводі введено та сертифіковано інтегровану систему управління якістю та безпекою ISO, HACCP та HALAL, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Це дозволяє максимально контролювати якість під час виробництва дитячої води.

Крім того, виробник від початку врахував усі спеціальні вимоги, які висуваються до води для дітей.

"Вода ТМ "Малиш" видобувається із власних артезіанських свердловин завглибшки 175 м, має природно збалансований склад, не піддається штучній мінералізації, не містить консервантів та антибіотиків. А самі свердловини розташовані безпосередньо на місці виробництва, що дозволяє зберегти всі корисні властивості води, необхідні для зростаючого організму дитини", - наголошується в повідомленні.

Завдяки високій якості, вода ТМ "Малиш" вже встигла отримати відзнаку Центру експертиз Тест.

Спеціальна вода має бути абсолютно безпечною на мікробіологічному рівні (гарантована відсутність шкідливих домішок і мікроорганізмів), оскільки вона може використовуватися для приготування дитячих сумішей, каш, розведення чаю та ін.

Також така вода мусить мати у своїй назві слово "дитяча".







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