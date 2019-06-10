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 Суспільство
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Все про:діти (1556) вода (240)

 Хорольський завод дотримується всіх вимог з контролю якості під час виробництва води "Малиш"

Хорольський завод дитячих продуктів харчування, який випускає спеціальну дитячу воду ТМ "Малиш", повністю дотримується підвищених вимог з контролю якості води для дітей. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Як наголошується в повідомленні, на заводі введено та сертифіковано інтегровану систему управління якістю та безпекою ISO, HACCP та HALAL, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Це дозволяє максимально контролювати якість під час виробництва дитячої води.

Крім того, виробник від початку врахував усі спеціальні вимоги, які висуваються до води для дітей.

"Вода ТМ "Малиш" видобувається із власних артезіанських свердловин завглибшки 175 м, має природно збалансований склад, не піддається штучній мінералізації, не містить консервантів та антибіотиків. А самі свердловини розташовані безпосередньо на місці виробництва, що дозволяє зберегти всі корисні властивості води, необхідні для зростаючого організму дитини", - наголошується в повідомленні.

Завдяки високій якості, вода ТМ "Малиш" вже встигла отримати відзнаку Центру експертиз Тест.

Спеціальна вода має бути абсолютно безпечною на мікробіологічному рівні (гарантована відсутність шкідливих домішок і мікроорганізмів), оскільки вона може використовуватися для приготування дитячих сумішей, каш, розведення чаю та ін.

Також така вода мусить мати у своїй назві слово "дитяча".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131492
 
   
 Топ коментарі
 
Орігінально. Язик - імпєрскій , а напісано - солов'їною.
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але перші роки 15-18 від тебе це приховують
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Орігінально. Язик - імпєрскій , а напісано - солов'їною.
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як же ж підприємство пройшло мимо такої маркетингової знахідки, як додавання до назви слова "тактична"?
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В Бундесе, грузины трогуют "Боржоми" -- в 2 раза дороже, чем всё остальное!
И выметают до донышка...
Украинского, только гречка и пиво! -- и то -- алтайской больше, а немецкое лучше.
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-- я Граппу потребляю -- ...безкомпромиссно! *)
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоХорольський завод дотримується всіх вимог з контролю якості під час виробництва води "Малиш"
 
 
 
 
 
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