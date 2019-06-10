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Все про:отруєння (616) Гройсман (3407) ріка (55)

 Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за його інформацією немає загроз через потрапляння в річку Рось хімікатів.

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - розповів Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА

Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі 01

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

Читайте: Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131490
 
   
 Топ коментарі
 
А зачерпни стаканьчик и выпей или хотя бы гениталии подмой,тогда поверим.
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Чернобыль 1986 - тоже было "угроз нет". Было, проходили.
Гнойсман - лживая тварь.
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Гроссманн - в темі: хімікати покрали з машини ще перед виїздом.
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А зачерпни стаканьчик и выпей или хотя бы гениталии подмой,тогда поверим.
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и это пишет взрослый человек зебил такое... мде, одно понятно - предвыборная реклама Гройсмана фуфло, нам с зебилами не по пути Угроз нет, - Гройсман о загрязнении Роси - Цензор.НЕТ 6104
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Что за сумбур,соберись с мыслями и скажи что хотел сказать по человечески.
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Владим Александрович занят - у него елки выборы в Раду.
А сколько там избирателей той водой напьются - то на "проходимость" в Раду "Слуги народа" погоды не сделает.
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Чернобыль 1986 - тоже было "угроз нет". Было, проходили.
Гнойсман - лживая тварь.
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Прочитал: Гройсман о загрязнении Росcии
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То же померещилось.На радостях чуть мышку не оторвал.Она у меня проводная.))
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Интересно куда унесло химикаты течением..и через сколько времени они будут в черкасах.
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Они будут везде ниже по Днепру. Вопрос в концентрациях. И периоде выведения.
На самом деле среди обычных с/х пестицидов очень мало таких ядов, чтобы были опасны после попадания в реку. В любом случае, верить мы можем только МЧС и экспертизам водоканалов, им врать смысла нет никакого. И Гройсману тоже врать нет смысла, если хорошо подумать.
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у гроси всегда так - угроз нет, мяса нет, сала нет, шерсти нет и мозгов тоже нет
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Я виріс на цій річці і пам"ятаю як комуняки розорювали поля до самого берега, тоді зливали їх аміачкою, після цього риба пливла догори черевом. Не хотілося б таке ще раз побачити.
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при совке химикаты выливали в реки специально, потому что был план их использования
сейчас причина другая - строго ЧП с машиной
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Угроз нет, рыбы тоже-вода стерильна, пейте нездоровье!
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яка стерильність..
там перегніє все, що від яду загинуло.
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а вот и продавец трюселей сказал свое веское слово, для убедительности пусть себя ушами по щекам похлопает, нарулился это балбес Украиной дальше некуда Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі - Цензор.НЕТ 5042
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Пропоную йому там скупатись і водички попити, а інакше які гарантії ?
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Точнее в общем количестве помоев в реке ядохимикаты растворились незаметно
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жиди як були при владі так і зараз... азохенвєй співають...
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Грося каже одне, а москалі у вікі вже насрали "9 июня 2019 года в результате автоаварии у села Збаржевка в реку попала тонна инсектицида Нурел В. Произошёл массовый замор рыбы и прочей фауны, в реке запретили купание и выпас скота. Были перекрыты водозаборы, в том числе в городе Белая Церковь. По некоторым данным опасный химикат был похищен с одного из близлежащих складов[7]."
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Вот и я говорю, яд стырили, а пустые канистры в воду!
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вопчем, через год можно будет в этом пруду ловить пескарей по 5 кг и раков с лангуста.
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