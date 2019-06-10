 Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - розповів Гройсман.
Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.
Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.
Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.
взрослый человекзебил такое... мде, одно понятно - предвыборная реклама Гройсмана фуфло, нам с зебилами не по пути
А сколько там избирателей той водой напьются - то на "проходимость" в Раду "Слуги народа" погоды не сделает.
Гнойсман - лживая тварь.
На самом деле среди обычных с/х пестицидов очень мало таких ядов, чтобы были опасны после попадания в реку. В любом случае, верить мы можем только МЧС и экспертизам водоканалов, им врать смысла нет никакого. И Гройсману тоже врать нет смысла, если хорошо подумать.
сейчас причина другая - строго ЧП с машиной
там перегніє все, що від яду загинуло.