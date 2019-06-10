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 Суспільство
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Все про:Вінницька область (345) забруднення (56) ріка (55) вода (240)

 Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА

Серед препаратів, що потрапили в річку Рось в ДТП в Погребищенському районі Вінницької області, інсектицидів не було.

Про це в понеділок на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на восьму ранку понеділка в результаті забору води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день", – пояснює Гижко.

За його словами, інформація про те, що до річки Рось під час ДТП поблизу села Збаржівка Погребищенського району потрапив небезпечний інсектицид "Нурал-В", не підтвердилася. Що ж до препаратів, які потрапили у воду, то перевищення припустимих норм вмісту фунгіцидів та гербіцидів зафіксовано тільки у місці їх потрапляння у ріку. Аби убезпечити людей і свійських тварин, цю зону позначили обмежувальними стрічками, а мешканців населеного пункту забезпечили привозною питною водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін

Що ж стосується тваринного світу р. Рось, наразі загибелі представників тамтешньої фауни не зафіксовано.

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

Читайте: Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131485
 
 
 Топ коментарі
 
Опасные вещества в реке Рось на границе Винницкой и Киевской областей не обнаружены, - ОГА - Цензор.НЕТ 6727

Пийте, пийте, хлопці, на здоров'я
Опасные вещества в реке Рось на границе Винницкой и Киевской областей не обнаружены, - ОГА - Цензор.НЕТ 5227
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во, как не обнаружили они ничего, ну как славные коммуняки в Чернобыли, те тоже молчали до последнего Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА - Цензор.НЕТ 8057
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ну и хорошо
может после того как оно расстворилось там
она стало даже на пользу
не зря же им подсолнухи поливают
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А кто-то знал это загадочное слово "Нурал-В". Кто-то умный дюже. И- пошла волна... Теперь- сбивать её надо как-то. А ну как- не выйдет, ведь водоснабжение Умани и Белой Церкви таки не восстановлено...
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Хімікати покрали в той час, коли машина летіла в річку.
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ну и хорошо
может после того как оно расстворилось там
она стало даже на пользу
не зря же им подсолнухи поливают
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ну где-то же оно делось?
(хорошо бы если бы это была правда...а не желание скрыть расзвездяйство...)
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т.е. те пять-десять канистр говна вода в реке и не заметила...)))
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Да после вынужденной дезинфекции ядами вода даже чище стала ))
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Дак кто же вам скажет. Особенно улыбает про предельно допустимую норму. Типо жрите отраву сдохнете не сейчас а дойдя домой.
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во, как не обнаружили они ничего, ну как славные коммуняки в Чернобыли, те тоже молчали до последнего Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА - Цензор.НЕТ 8057
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Я так розумію шо це все було не насипом, а в закритих ємностях, патаму і не потрапило у воду.
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тепрь поголовье рыбы точно увеличица, теперь ее гроськой будут кликать
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНебезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА
 
 
 
 
 
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