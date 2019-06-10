 Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА

Про це в понеділок на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на восьму ранку понеділка в результаті забору води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день", – пояснює Гижко.

За його словами, інформація про те, що до річки Рось під час ДТП поблизу села Збаржівка Погребищенського району потрапив небезпечний інсектицид "Нурал-В", не підтвердилася. Що ж до препаратів, які потрапили у воду, то перевищення припустимих норм вмісту фунгіцидів та гербіцидів зафіксовано тільки у місці їх потрапляння у ріку. Аби убезпечити людей і свійських тварин, цю зону позначили обмежувальними стрічками, а мешканців населеного пункту забезпечили привозною питною водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін

Що ж стосується тваринного світу р. Рось, наразі загибелі представників тамтешньої фауни не зафіксовано.

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

Читайте: Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.