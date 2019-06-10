 "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг"

Про це свідчать результати роллінгового дослідження, проведеного центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився і буде голосувати, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,7%, "Європейську солідарність" - 9,2%, ВО "Батьківщина" - 9,1% опитаних.
З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 4,9% опитаних з тих, хто визначилися і вирішили голосувати, партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (з підтримкою 4,7% голосів відповідно) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,6% готових голосувати респондентів).
Водночас за Радикальну партію Олега Ляшка проголосувало б 2,2% опитаних, за "Об'єднання "Самопоміч" - 1,9%, ВО "Свобода" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - по 1,7%, "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.
Решта партій набрали б менше 1% голосів опитаних.
На запитання соціологів, чи брали б участь респонденти, якби вибори відбувалися найближчої неділі, 7,4% відповіли "точно ні", 6,5% - "швидше ні", 37,9% - " швидше так", 43% - "точно так", а 5,1% - вагалися з відповіддю.
Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля роллінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі роллінгу є зменшеною копією загальної вибірки.
Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%.
Під час першої хвилі роллінгу 24-31 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 1-7 червня опитано 1670 респондентів по всій Україні (замінено 1000 анкет). Похибка вибірки не перевищує 2,2%.
ЗЕ блок первый обеденится с кацапскими свино партиями
Премьером будет ЖУЛЯ или Бойко...
ЗЕ за мир...с РабСисией
с кем поспорить шо не пройдут? а пеця пойдёт по мажоритарке от шакаладной фабрики?)
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.
про приват вы способны иметь мнение?
Вы уже обещали что после 21-го апреля все порохоботы исчезнут с цензора и вообще из соцсетей. А оно вона как: нас всё больше.
Чудак ты. В любой борьбе всегда побеждает активное меньшинство, а не болото из большинства кишечно-желудочной массы.
Когда их 'жареный петух в опу клюнет", то завоют они, как отдельные представители ЗЕбилов плачутся в сетях уже сейчас, сожалея о несбыточных надеждах, связываемых ими с их выбором Владимира Александровича:
- "а я вообще анархистка, хочу новую сумочку и в отпуск" (это с российского политфорума, из группы "Слава Украине")
- "все ясно, нас кинули" (а это с youtube)
ВЫ ВСЕ ПОНЯЛИ?
Зебилоиды НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ. Это злые люди их обманули, кинули бедных сироток, а сами ЗЕбилы НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ.
Вот и посмотрим сейчас, как ЗЕбилы на выборах в Раду проголосуют, "сиротки с сумочками" (но без мозгов), инфантилы с детсой же наглостью, котоые НЕ ЖЕЛАЮТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЕ РЕШЕНИЕ.
Никаких им выборов больше последующие 50 лет.
Хватит, отвыбирались.
'Не мое решение, мне бы сумочку". Нет, то было именно ВАШЕ РЕШЕНИЕ.
ЗЕбилоиды никакой ответственности за принятое ими на выборах решение нести не хотят, а Вы - про стыд за Зеленского какой-то, когда у них за себя стыда нет.
С детской наглостью эти половозрелые особи утверждают, что на выборах они "просто высказали свое мнение", хотя, как взрослые люди, на выборах ЗЕбилы ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ, а за последствия своего решения ОТВЕЧАЮТ ТЕ, КТО ЭТО РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ.
Сейчас по второму разу в этом году ЗЕбилы подтвердят взятый ими курс "на халяву", или "чуда-чуда. Вот и посмотрим по результатам выборов в Раду, усвоили эти инфантилы свой урок или нет.
P.S. Даю 99.99%, что нифига они не усвоили и бег по граблям будет продолжаться, пока не тюкнут "грабли" ЗЕбилов с размаху по заднему карману брюк, где лежит кошелек, да так, что надолго запомнят.
Вечер 21 июля...
следим
они и финансируют центр "социальный мониторинг"...
«Уважаемые товарищи!
Нижеперечисленные тт. командируются нами для ответственной партийной работы (подполья) в Левобережную Украину:Френкель - член Главкома.Рабичев.Эстрин и Эйдельзон (Екатеринославского комитета).Лехциер (Харьковского комитета).Эскин (Луганского).Степанский (Бердичев).Паргаманник (член Киевского).Заславский (Киев-Демиевского рай. комитета).Либский (Подольского).Бруханский.Бурман.Зверева (ответственный партработник)[2].
Явочними квартирами служили помешкання відомих прихильників та борців за радянську владу, а також їх культові приміщення. Зокрема в м.Бердичеві таке кубло розміщувалось у Новоміській синагозіhttp://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
Сьогоднi я подав заяву про складання мною повноважень народного депутата України.
Це рiшення стало пiдсумком важких кiлькамiсячних роздумiв i видається менi чесним кроком по вiдношенню до виборцiв, колег-однодумцiв i до самого себе", - сказано у ній.
На думку Вакарчука, нинiшнiй склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролi - "творити вiзiю України як ******** європейської держави".
"Безперервнi мiжпартiйнi та внутрiшньопартiйнi суперечки, якими так переймаються тi, хто мають вести Україну вперед, деморалiзують суспiльство всерединi країни, та ********** її авторитет назовнi. Полiтичне життя держави звузилося до безжальної сутички за владу. Її жертвами стають не лише моральнi принципи, а й нацiональнi iнтереси, про якi так часто говорять полiтики всiх кольорiв i таборiв", - вважає Вакарчук.
За таких обставин, зазначив він, "єдиний спосiб бути собою - це піти".
"Залишитися - для мене означає втекти. Втекти вiд зобов'язань перед виборцями, зректися присяги на вiрнiсть Народовi. Я цiєї присяги не забув. Для мене правда, мораль i Україна нiколи не стояли на другому мiсцi", - заявляє Вакарчук.
"Виглядає, що нашi знання, наша енергiя, наше прагнення прислужитися своєму народовi цiєю Радою запитанi вже не будуть", - додав він.
При цьому Вакарчук заявив, що повертається до активного громадського життя.
"Повертаюся з вiрою в те, що нас лишилося не так мало. Тих, хто здатен, вiдкривши очi й стиснувши зуби, своє робити. I далi йти...", - сказав він.
Вакарчук був обраний депутатом Верховної Ради 6-го скликання за списками "Нашої України" - "Народної Самооборони".