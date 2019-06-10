 "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг"

Про це свідчать результати роллінгового дослідження, проведеного центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився і буде голосувати, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,7%, "Європейську солідарність" - 9,2%, ВО "Батьківщина" - 9,1% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 4,9% опитаних з тих, хто визначилися і вирішили голосувати, партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (з підтримкою 4,7% голосів відповідно) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,6% готових голосувати респондентів).

Водночас за Радикальну партію Олега Ляшка проголосувало б 2,2% опитаних, за "Об'єднання "Самопоміч" - 1,9%, ВО "Свобода" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - по 1,7%, "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

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Решта партій набрали б менше 1% голосів опитаних.

На запитання соціологів, чи брали б участь респонденти, якби вибори відбувалися найближчої неділі, 7,4% відповіли "точно ні", 6,5% - "швидше ні", 37,9% - " швидше так", 43% - "точно так", а 5,1% - вагалися з відповіддю.

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля роллінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі роллінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

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Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі роллінгу 24-31 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 1-7 червня опитано 1670 респондентів по всій Україні (замінено 1000 анкет). Похибка вибірки не перевищує 2,2%.