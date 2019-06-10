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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" (колишня БПП) та "Батьківщина", а крім них мають шанси подолати 5 %-й бар'єр ще три політичні сили.

Про це свідчать результати роллінгового дослідження, проведеного центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився і буде голосувати, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,7%, "Європейську солідарність" - 9,2%, ВО "Батьківщина" - 9,1% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 4,9% опитаних з тих, хто визначилися і вирішили голосувати, партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (з підтримкою 4,7% голосів відповідно) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,6% готових голосувати респондентів).

Водночас за Радикальну партію Олега Ляшка проголосувало б 2,2% опитаних, за "Об'єднання "Самопоміч" - 1,9%, ВО "Свобода" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - по 1,7%, "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Також читайте: У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Решта партій набрали б менше 1% голосів опитаних.

На запитання соціологів, чи брали б участь респонденти, якби вибори відбувалися найближчої неділі, 7,4% відповіли "точно ні", 6,5% - "швидше ні", 37,9% - " швидше так", 43% - "точно так", а 5,1% - вагалися з відповіддю.

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля роллінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі роллінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Також читайте: 65% українців визнають РФ агресором, 18% - підтримують продовження військових дій, - опитування

Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі роллінгу 24-31 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 1-7 червня опитано 1670 респондентів по всій Україні (замінено 1000 анкет). Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131482
 
 
 Топ коментарі
 
Никогда такого не было, что бы за одну партию было 43% Спасибо Пете...
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Опрос липовый. ЗА ЕС - 25 % минимум!!!
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классика жанра: мьі сейчас наблюдаем, как пророссийские сильі как чума подгребают под себя все нормальное. получается, что так и с партией регионов бьіло.
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Ти недоразвитый?...
ЗЕ блок первый обеденится с кацапскими свино партиями
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ЗЕ фан снимись с ручника!!!
Премьером будет ЖУЛЯ или Бойко...
ЗЕ за мир...с РабСисией
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зеленский єто и есть риги. Перекрашение.
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Не звезди или доведи. А вот Парашенко ето даже не перекрашенные а натуральные рыги.
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то тебе так хочется. а вот наличие Штепьі у Зе более весомое док-во. ее у Порошенка нет.
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Ригов отличаю по отношению к русне. У зебилов от русни мокреют штанци как и у ригов.
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Да хватит нам уже ети купленные *опросы* в голову навязывать. Если бы не опросы то люди голосовали за тех за кого бы хотели а не за тех кто по словам ручных олигархам социологов набирает проходной барьер.
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а шо за евросвинарчуков говорят букмекеры?))
с кем поспорить шо не пройдут? а пеця пойдёт по мажоритарке от шакаладной фабрики?)
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А шо?Еще остались идиоты, которые голосуют за ПЭС? Мало им тявкания, НЕ НАДОЕЛО.
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ПЭС показало що уміє щось будувати, СН ще навіть собачої будки не побудувало. "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 458 Але навчиться - не на песиках, а на своєму електорату.
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не научится - для этого надо ХОТЕТЬ учиться. у них иные цели и задачи.
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Все партии проходящие в ВР делятся на 3 части:
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.
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слуга народа обитает в первом пункте, но маскируется вторым)))
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Ригівський жопоблок і їх партнери-мародери мають зникнути з політичного горизонту назавжди.
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Как было сказано Узеленского партия СН проповедует либертарианство. Ребята, вы готовы не платить налоги, но не иметь пенсий, субсидий, бесплатного образования, медицины и других ништяков? Тогда в добрый путь! "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 638
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Либеральная идея ничего ощего не имеет с твоим бредом. Не путай с комми.
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Чтобы комментировать нужно иметь представление что такое либерализм и что такое либертарианство - идите в ********** учить матчасть.
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а что такое библиотека? - с трудом подумало Белвыключено...)))
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Я вовсе не за эту партию. Но, на поставленный вопрос, отвечаю: готов. Ко всему перечисленному.
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Осталось спросить у пенсионеров и у зубожилых, которых миллионы. Если и они готовы, то нет вопросов.
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А они при чем??? Они ведь платили все положенные налоги. Это я- ни цента.
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Ты о чем, детка? Я- работаю, на уровне самых высоких Мировых стандартов. И даже- выше. Но! Ни цента налогов не платил, не плачу и- не буду платить. Имею Право!
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мне не интересны ваши налоги и ваши стандарты, стюард,
про приват вы способны иметь мнение?
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Мне срать, мессмэн, на то, что ты высираешь. Сверху. Потому- свободен. Что такое приват- понятия не имею. Потому- снова: срал я.
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побольше бы таких агитаторов, выдающихся засранцев, в телевизор... ))))
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Вся леватская шваль как и порохоботская срется от либертарианства, так как понимает что придется работать, а не на боку лежать и бабло получать.
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а 73 идиота знают про либертарианство зеленки, а с этим словом онЕ вААще знакомы??? вы по телику почаще это говорите..)))
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Вся эффеткивность порохоботов ушла в гудок. Много шума, и ничего! Это радует, будет наука как создавать дурные ботофермы и гадить на форумах.
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А я за рыгов наверное буду голосовать.
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О! Это вы вчера Администрацию Президента заминировали??? Столько ИНФЫ было, о легендарном Люцифере...
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ОПЗЖ - это ОБьединение Пархатых Зажравшихся Жидов?
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єто обьединенньій песец с жопой жизнию
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Это уже не имеет значения. Единственное что важно сейчас: к моменту когда финансовая система пойдёт в полный разнос, всё должно быть готово к аресту всей днепровско-криворожской банды. Чтобы ни одна сволочь не успела уйти за кордон. Ошибок 2014-го года повторять нельзя.
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Всю порохоботскую шваль после выборов надо ловить на границе, что бы не свалила
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Ты о чём, сынок; порохоботы вас по подвалам и чердакам отлавливать будут.
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После пролета на выборах, побегут соевые как черти от ладана.
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Ой "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 5017
Вы уже обещали что после 21-го апреля все порохоботы исчезнут с цензора и вообще из соцсетей. А оно вона как: нас всё больше.
Чудак ты. В любой борьбе всегда побеждает активное меньшинство, а не болото из большинства кишечно-желудочной массы.
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вам платят, так как скоро выборы, вот вы и гадите
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Скажите, вы это зачем? От нечего делать? Эти заграждения муссируются со времени появления ИНЕТа в Украине. И шо? А ничего. Любая(!), совершенно любая тварь- уходит. И будет уходить.
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Вы знаете что такое "нарушение макроэкономического равновесия" ? Это то что случилось в Веймарской республике. По итогам чего к власти пришла НСДАП.
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И шо? Они не дали кому-то уйти??? Да всем! Украина- копия, в плане благополучного исхода из неё.
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На этот, на тот... Мне смешно. "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 3444 А уж уходящим- ещё смешнее. вот так: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 3444 "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 3444 "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 3444
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Слава труду, "не стареют душой ветераны"(С), бег по граблям продолжается, по второму заходу в этом году ЗЕбилы на выборах будут голосовать.
Когда их 'жареный петух в опу клюнет", то завоют они, как отдельные представители ЗЕбилов плачутся в сетях уже сейчас, сожалея о несбыточных надеждах, связываемых ими с их выбором Владимира Александровича:
- "а я вообще анархистка, хочу новую сумочку и в отпуск" (это с российского политфорума, из группы "Слава Украине")
- "все ясно, нас кинули" (а это с youtube)

ВЫ ВСЕ ПОНЯЛИ?
Зебилоиды НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ. Это злые люди их обманули, кинули бедных сироток, а сами ЗЕбилы НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ.
Вот и посмотрим сейчас, как ЗЕбилы на выборах в Раду проголосуют, "сиротки с сумочками" (но без мозгов), инфантилы с детсой же наглостью, котоые НЕ ЖЕЛАЮТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЕ РЕШЕНИЕ.
Никаких им выборов больше последующие 50 лет.
Хватит, отвыбирались.
'Не мое решение, мне бы сумочку". Нет, то было именно ВАШЕ РЕШЕНИЕ.
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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Подумаешь, Зеленский.
ЗЕбилоиды никакой ответственности за принятое ими на выборах решение нести не хотят, а Вы - про стыд за Зеленского какой-то, когда у них за себя стыда нет.
С детской наглостью эти половозрелые особи утверждают, что на выборах они "просто высказали свое мнение", хотя, как взрослые люди, на выборах ЗЕбилы ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ, а за последствия своего решения ОТВЕЧАЮТ ТЕ, КТО ЭТО РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ.

Сейчас по второму разу в этом году ЗЕбилы подтвердят взятый ими курс "на халяву", или "чуда-чуда. Вот и посмотрим по результатам выборов в Раду, усвоили эти инфантилы свой урок или нет.

P.S. Даю 99.99%, что нифига они не усвоили и бег по граблям будет продолжаться, пока не тюкнут "грабли" ЗЕбилов с размаху по заднему карману брюк, где лежит кошелек, да так, что надолго запомнят.
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии.... а может без Парламента поживём 5 лет,пусть государство Украина и украинский народ отдохнёт от граждан Украины,которые лезут во власть для своей выгоды и выгоды московского соседа ?.Источник: https://censor.net.ua/n3131482
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Добре, ЄС проходять, однозначно. Необхідно Вакарчуку підтягнутися і буде не поганий результат.
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Шо!А партия гинекологов и секс по телехвону непроходят?
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Кстати, а в какую партию взяли Надюху Савченко?
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Треба голосувати за ЄС!!! Бо попередники стікі лиха наробили, шо тільки ЄС знає як це виправити!!! "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 1795
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Вечер 21 июля...
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Опять все про Пороха. Эээ, гении , а кто голосует за "жопоблок за житие"? Особо одаренные или те что тупее тупых?
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А за кого голосовал "жопоблок за житие" во втором туре?
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на волне популярности партии слуга народа внутри украины созданы новые партии лакей народа. холуй народа и холоп громадян
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Петька доигрался - за него около 5% украинцев "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг" - Цензор.НЕТ 8641 А говорили 25%, значит, падение рейтинга в 5 раз за месяц? Молодец Петр Лексеевич ))))))))))
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Вовка тоже доигрался - вместо 75% за него уже 30%
следим
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Никто и не говорил, что за него 75% украинцев. Это просто цифра 2 тура. А вот свидетели Петьки из каждого утюга свистели , что их 25% в стране.
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кароче побеждают лехаим1,лехаим2,лехаим3,лехаим4.
они и финансируют центр "социальный мониторинг"...
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По містах України була закладена ціла мережа підпільних підривних більшовицьких організацій. Так, в листі Головного комітету єврейського Комуністичного союзу в Україні до ЦК КПУ від 19.08.1919 року сказано:
«Уважаемые товарищи!
Нижеперечисленные тт. командируются нами для ответственной партийной работы (подполья) в Левобережную Украину:Френкель - член Главкома.Рабичев.Эстрин и Эйдельзон (Екатеринославского комитета).Лехциер (Харьковского комитета).Эскин (Луганского).Степанский (Бердичев).Паргаманник (член Киевского).Заславский (Киев-Демиевского рай. комитета).Либский (Подольского).Бруханский.Бурман.Зверева (ответственный партработник)[2].
Явочними квартирами служили помешкання відомих прихильників та борців за радянську владу, а також їх культові приміщення. Зокрема в м.Бердичеві таке кубло розміщувалось у Новоміській синагозіhttp://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html
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на волне популярности партии слуга народа внутри украины образованы новые партии лакей народа, холуй народа и холоп украины
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нікогда такого нєбило, і вот опять. в радє тє же бльді, шо і 20 лєт назад. зато президенти змінюються, і кожен новий президент дурніший за попєредника.
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Та да, шаурма и мешки сиденья зрадная зрада по сравнению с Мальдивами и Сейшелами!
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Вы все будите сильно удивлены по итогам выборов ни слуги, ни рыги с бютами не наберут большинство,победу одержит Вечеслав Вакарчук и его партия "ГОЛОС" это единственные ребята которые себя ни в чем не запятнали А их лидер честный и порядочный человек Вот его слова когда он написал заявление о сложении депутатских полномочий:

Сьогоднi я подав заяву про складання мною повноважень народного депутата України.
Це рiшення стало пiдсумком важких кiлькамiсячних роздумiв i видається менi чесним кроком по вiдношенню до виборцiв, колег-однодумцiв i до самого себе", - сказано у ній.
На думку Вакарчука, нинiшнiй склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролi - "творити вiзiю України як ******** європейської держави".
"Безперервнi мiжпартiйнi та внутрiшньопартiйнi суперечки, якими так переймаються тi, хто мають вести Україну вперед, деморалiзують суспiльство всерединi країни, та ********** її авторитет назовнi. Полiтичне життя держави звузилося до безжальної сутички за владу. Її жертвами стають не лише моральнi принципи, а й нацiональнi iнтереси, про якi так часто говорять полiтики всiх кольорiв i таборiв", - вважає Вакарчук.
За таких обставин, зазначив він, "єдиний спосiб бути собою - це піти".
"Залишитися - для мене означає втекти. Втекти вiд зобов'язань перед виборцями, зректися присяги на вiрнiсть Народовi. Я цiєї присяги не забув. Для мене правда, мораль i Україна нiколи не стояли на другому мiсцi", - заявляє Вакарчук.
"Виглядає, що нашi знання, наша енергiя, наше прагнення прислужитися своєму народовi цiєю Радою запитанi вже не будуть", - додав він.
При цьому Вакарчук заявив, що повертається до активного громадського життя.
"Повертаюся з вiрою в те, що нас лишилося не так мало. Тих, хто здатен, вiдкривши очi й стиснувши зуби, своє робити. I далi йти...", - сказав він.
Вакарчук був обраний депутатом Верховної Ради 6-го скликання за списками "Нашої України" - "Народної Самооборони".
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Савченко и Ляшка можно поздравить, у них есть свой прцент ненормальных
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Юрий Луценко публично представил партию пустых бутылок
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина" проходять до Ради. Ще три партії мають шанси подолати 5% бар'єр, - опитування центру "Соціальний моніторинг"
 
 
 
 
 
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