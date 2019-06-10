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Все про:кандидат (150) Ляшко (651) мажоритарний округ (11)

 Партія Ляшка висунула кандидатів у нардепи в 90 мажоритарних округах

"Радикальна партія" Олега Ляшка висунула кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до парламенту в 90 одномандатних округах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Претендентів на членство в парламенті від партії у мажоритарних округах затвердив у понеділок з'їзд політичної сили, який відбувся в Києві біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Крім того, делегати з'їзду уповноважили Євгена Відміша представляти "Радикальну партію" в Центральній виборчій комісії на позачергових виборах. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, зараз Відміш є помічником народного депутата з фракції "Радикальної партії" Олексія Кириченка.

Також читайте: Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131480
 
 
 Топ коментарі
 
Петиных клоунов, типа Ляшка и Сени нужно точно слать подальше от ВР
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Ущербные, это когда 3-4 одинаковых смайлика в ряд ставят)
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😂😂😂ущербные даже не могут запомнить что клоуны то Бенины
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Надо голосовать хуже ведь не будет 😂😂😂😂
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Петиных клоунов, типа Ляшка и Сени нужно точно слать подальше от ВР
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😂😂😂ущербные даже не могут запомнить что клоуны то Бенины
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Ущербные, это когда 3-4 одинаковых смайлика в ряд ставят)
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Когда нечего сказать иногда лучше просто промолчать дабы не выглядеть как ты 😂😂😂😂
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Все очень просто существо типа тебя мне интересно с медицинской точки зрения.а теперь можешь быть свободно все что нужно я уже узнал бывай ✋
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не гони пургу , клоуны реально Бенины с Зе сцыкуном во главе
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Как скажешь... Без капса и на том спасибо.
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саша а кому ты вчера в секс шопе смазочку обезболивающую брал?самовыдвиженцем хочешь пойти.
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себя не забыл?
по одномандатному
а лучше по двум чтоб наверняка
... и проголосуют жешь, иначе черниговкая пожарная фабрика будет сосать так же как все остальные, у которых нет своего депутата ... не так конечно как главы фракции, но олешка
скажет шо сможет еще один раз
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- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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Ляшко вполне может пройти порог в 5%! И это электорат Зеленского!!! Он своей риторикой отлично вкладывается в килера рейтинга Зеленского! При определенных медиаресурсах(если ему их предоставят!!!), он может грызануть рейтинг Зе-команды процентов на 10%! Из них себе забрав минимум 5%!!!!
Думайте инвесторы!!! Время есть!!!
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Хочется жить хорошо , а предлагают на выборах уродов . За них голосуют , потом дерьмом поливают . Так 28 лет .
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Партій дохрена. Обирай кращу і голосуй.
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Они выдвинули, а народ их задвинет!
Пиодрам в раде не место!!!
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За Радикальную партию Олега Ляшко проголосовало бы 2,2%
https://censor.net.ua/news/3131482/sluga_naroda_opzj_es_batkivschina_prohodyat_v_radu_esche_tri_partii_imeyut_shansy_preodolet_5_barer
Источник: https://censor.net.ua/n3131482
а в Запорожье и того меньше.
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Когда наступает жо-а, тогда нужно идти в мажоритарку, отбросив партийные списки. Кличко, Ляшко, кто еще в этом "ряду".
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они скоро там драться будут. Еще пеця туда рванул.
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Партія Ляшка висунула кандидатів-геїв у нардепи в 90 мажоритарних округах
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он мой герой, но я за него не проголосую, заявить на допросе что сосал хер в комсомольской газете за ништики и потом с наглым ***..м говорить что месия и найти их, это надо уметь, и да его и его адептов конечно к забору прислонить
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Ти Ляшко сам би по мажоритарке пошел бы... без тебя в Раде будет скушна. Твоя партия не пройдет
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Партія Ляшка висунула кандидатів у нардепи в 90 мажоритарних округах

...
В даному контексті слово "висунула" має якийсь непристойний підтекст.
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упо -украинская партия очко, голосуй, сам знаешь чем
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в этот раз заднеприводной может в зраду и не попасть, не зряч же его верный пес мосейчук палкой по лбу двинул Партія Ляшка висунула кандидатів у нардепи в 90 мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 7343 хромая собака, которая рассказывает всем, что пострадала якобы за правду, видать почуяла своим носом, что пора хвать когти из этого петушатника
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Что не говорите, а Лошко, Петя, Гнойсман и прочие Яценюки помогли украинцам начать думать своей башкой....не всем правда, 25% пока думают пятой точкой
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