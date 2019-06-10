 Партія Ляшка висунула кандидатів у нардепи в 90 мажоритарних округах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Претендентів на членство в парламенті від партії у мажоритарних округах затвердив у понеділок з'їзд політичної сили, який відбувся в Києві біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
Крім того, делегати з'їзду уповноважили Євгена Відміша представляти "Радикальну партію" в Центральній виборчій комісії на позачергових виборах. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, зараз Відміш є помічником народного депутата з фракції "Радикальної партії" Олексія Кириченка.
по одномандатному
а лучше по двум чтоб наверняка
... и проголосуют жешь, иначе черниговкая пожарная фабрика будет сосать так же как все остальные, у которых нет своего депутата ... не так конечно как главы фракции, но олешка
скажет шо сможет еще один раз
Думайте инвесторы!!! Время есть!!!
Пиодрам в раде не место!!!
https://censor.net.ua/news/3131482/sluga_naroda_opzj_es_batkivschina_prohodyat_v_radu_esche_tri_partii_imeyut_shansy_preodolet_5_barer
Источник: https://censor.net.ua/n3131482
а в Запорожье и того меньше.
...
В даному контексті слово "висунула" має якийсь непристойний підтекст.