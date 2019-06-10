 Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому

Про це він повідомив виданню theБабель, передає Цензор.НЕТ.
"Тому що ми хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А Леонід Данилович сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям [до свого повернення туди], бачив відсутність бажання вирішити питання", - зазначив він.
Крім того, Шефір розповів, що Кучма погодився на пропозицію тільки після того, як запитав Зеленського: "Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?", на що отримав ствердну відповідь.
Раніше журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач повідомив, що ввечері 31 травня бізнесмен Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Крім того, журналісти помітили авто супроводу Пінчука і машину охорони експрезидента Кучми біля тих же воріт Адміністрації президента Зеленського, також у вівторок, 28 травня.
3 червня на брифінгу прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Пінчук приїжджав до АП 31 травня разом з Кучмою, щоб обговорити із Зеленським пропозицію Кучмі очолити Тристоронню контактну групу від України.
Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом, щодо "нє стрєлять"....
Никаких ночных визитов олигархов в АП!
После выборов
Ну, Пинчук, просто помогает нам
Сказали за мінськ приїжджав порішать значить так і було.
Теперь не хочешь вместе с Семенченко устроить шаманские танцы с бубнами возле костра?
Я ТВ не дивлюсь та тим більше не слухаю.
Їм всім потрібне бабло. І бабло з параші - чи не в першу чергу. Для зебіла - потрібне бабло, наприклад, за "свати"; вже не кажучи за цирк з його головною роллю в образі клоуна на підкремлядських підмостках. І далі, олігархи - по списку: в кожного свої інтереси.
Але не буває правил без виключень: лише Порошенко позбувся свого бізнесу на параші з величезними втратами для себе, свого капіталу. Всі інші - досі отримують звідти прибутки.
Г+Г, 112, Інтер облизують зелю як колись фьодорича. З рейтингових лишався ICTV. Надавши плюшок Пінчуку-Кучмі зебені отримали повний контроль над медіапростором.
ну, тоді це ж інша справа!
У РФ десять тысяч единиц ЯО, а у Кучмы сколько ?
За ЗЕбилов никто воевать не будет.
За Украину - да, за ЗЕбилов -нет.
Попытайтесь понять разницу.
так что будет зеленка?? торговать субъектностью?
God bless America.
значить дезентерії потрібна саме така особа у договірному процесі.
3.14 не мішки носити...........
А народ повірив , що з ініціативою виступив Сам2 і приніс мандат....
значить дезентерії потрібна саме така особа у договірному процесі.
3.14 не мішки носити...........
А народ повірив , що з ініціативою виступив Сам2 і приніс мандат....
Кравчук только подписал соглашение об отказе от ядерного оружия...
...а именно Кучма его добросовестно перевыполнил передав ***** = 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, более чем тысячу ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок для авиации...