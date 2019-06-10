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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (468) Зеленський (1636) Кучма (321) Пінчук (74) Мінськ (466) Шефір (14)

 Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому

Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив, що Віктор Пінчук і Леонід Кучма приїжджали в АП, щоб обговорити Мінський процес.

Про це він повідомив виданню theБабель, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що ми хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А Леонід Данилович сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям [до свого повернення туди], бачив відсутність бажання вирішити питання", - зазначив він.

Крім того, Шефір розповів, що Кучма погодився на пропозицію тільки після того, як запитав Зеленського: "Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?", на що отримав ствердну відповідь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Раніше журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач повідомив, що ввечері 31 травня бізнесмен Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Крім того, журналісти помітили авто супроводу Пінчука і машину охорони експрезидента Кучми біля тих же воріт Адміністрації президента Зеленського, також у вівторок, 28 травня.

3 червня на брифінгу прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Пінчук приїжджав до АП 31 травня разом з Кучмою, щоб обговорити із Зеленським пропозицію Кучмі очолити Тристоронню контактну групу від України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131479
 
 
 Топ коментарі
 
Трубы не при чём. Ну верим... Шефир о посещении Пинчуком АП: Хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом - Цензор.НЕТ 9622
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Ще уговорюють цього казнокрада і батька української корупції...
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Отакий затєйлівий кінець "епохи брехні"...
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Вмовити Кучму приймати участь в Мінських переговорах? Для чого? Він же агент кдб ще з часів роботи парторгом на Південьмаші? Це якийсь ідіотизм, призначати ворога України керівником переговорної групи! Є Гриценко, є Горбулін, є багато інших дипломатів та військових які можуть очолити цю переговорну групу, але Кучма повний баран в військових питаннях, він за ці роки показав свою повну безпорадність та нікчемність і знову його на переговори? Це якийсь творчий запор у команди Зеленського!
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Ви все ще вірите у Зєлєнского? Як Тухачевський у Сталіна перед самим розстрілом?
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Я вірю в тупість українського народу, отже я вірю в Зеленського, що він буде й надалі збирати голоси туповатих виборців! Зеленський гарна людина, патріот, чесний артист, розумний менеджер, талановитий шоумен. Тільки все це не допомагає в політиці і війні з дияволом! Гарними намірами вистелена дорога в пекло і ми крокуємо цією дорогою, так нам і треба! Хоча з порошенком було ще гірше, ми просто здавались без бою!
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Мене це тішить. І навіть тішить те, що про Порошенка в сказал так, по інеруції. Для годиться. 😊
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Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом, щодо "нє стрєлять"....

Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 6020

Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 8852

Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 4307
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Команда Зе на выборах

Никаких ночных визитов олигархов в АП!

После выборов
Ну, Пинчук, просто помогает нам


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Наивные и недалекие буратинки,а вы в «новые лица» верили 🤪😂🐒
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Отакий затєйлівий кінець "епохи брехні"...
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Ще уговорюють цього казнокрада і батька української корупції...
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Ти на кого батон крошиш порохобот.
Сказали за мінськ приїжджав порішать значить так і було.
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Какие интересы Пинчука будут решаться по Минским соглашениям? Может это очередной патриот вроде Коломойского?
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Произнёс - Ахметов, так продолжай про то, как Коломойский бросил добробаты в свою авантюру под Иловайском, чтобы отжать бизнес у Ахметов.
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забыл добавить, что "добробаты" Ахметова воевали по ту сторону фронта!
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Я не добавлял Ахметова, а указал на Пинчука, который вдруг стал патриотом и Кучма заговорил, наверно - случайно, и по указанию Зелемойского, что надо возобновить товарооборот с отжатыми после "блокады на крови" у Украины предприятиями.
Теперь не хочешь вместе с Семенченко устроить шаманские танцы с бубнами возле костра?
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Казки петяферми.... ага не муженко та ГШ а Коломойський з шаблею та на коні особисто командував добробатами.... я сам "бачив" .... і мальчікі в трксіках порубаниє кругом.
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А ты больше слушай Г+Г, там тебе всю правду расскажут про роль Коломойского под Иловайском.
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Ага тільки "5й канал " рошена "чесний" .
Я ТВ не дивлюсь та тим більше не слухаю.
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Ты понял о чём я говорю? Я говорю о том, что боты рассказывают везде в СМИ версию Коломойского о событиях под Иловайском и начинают оправдывать то, что он положил там добробыты, пытаясь отжать бизнес у Ахметова тем, что Ахметов - предатель, а положенные в той авантюре Коломойского добробаты и ВСУ, пришедшие им на спасение - даже не берут во внимание...
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Пока Пинчук отсиживался по заграницам,Коломойский с Корбаном,спасали юговосток Украины,стал врагом пуйла, всех раненых принимал Днепр,медперсонал работал сутками, обеспечены были медикаментами и патриотизм днепрян был на высоте,везде были развешены Украинские флаги. Порошенку это не понравилось,потому и снял его с должности губернатора.
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О да вы одна команда я бы сказал один сливной бачок . Ну шо шизофреники как там скоро ветер перемен принесет нам дешёвую коммуналку колбасу по 2.20 и зарплаты по 4000 долларов?
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странная метафора... смысла тоже не вижу... а он был?
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Сразу видно рюзького человека у него как правило дибильный ник и тревога о жопе 😂😂😂😂😂
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Наша страна будет жить , но только если избавится от старого хлама . Я хотел поверить Зеле , не получилось .
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Що і треба було доказати: зебіл - це маріонетка олігархів. Явно вже - не одного бені; а тепер доказано, що і Пінчука. Згодом життя доведе, що і Медведчука.
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ні, не "все".
Їм всім потрібне бабло. І бабло з параші - чи не в першу чергу. Для зебіла - потрібне бабло, наприклад, за "свати"; вже не кажучи за цирк з його головною роллю в образі клоуна на підкремлядських підмостках. І далі, олігархи - по списку: в кожного свої інтереси.
Але не буває правил без виключень: лише Порошенко позбувся свого бізнесу на параші з величезними втратами для себе, свого капіталу. Всі інші - досі отримують звідти прибутки.
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Я мав на увазі що інфопростір вже практично зачищено.
Г+Г, 112, Інтер облизують зелю як колись фьодорича. З рейтингових лишався ICTV. Надавши плюшок Пінчуку-Кучмі зебені отримали повний контроль над медіапростором.
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Мертвечук "захищав" Стуса звинувативши його в "злочинах". Кучма "захищає" Україну, звинувачуючи її в невиконанні "мінських угод" і обстрілах дитсадків і шкіл. Руку "майстра" відчуваєте?
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хто б що казав... Нє, ну, зебіли, звичайно. Але ж вони - зебіли, не дивуюсь.
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На передову цю мерзоту і заборонити стріляти у відповідь !
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А в тюрягу за убийство Гонгадзе они его не уговаривали залечь на 25 лет с конфискацией? А пора бы уже начать процесс.
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Какие-то новые "шутки" от Квартал-95 совсем не смешные, а ТУПЫЕ и ТЫПИЛЬНЫЕ!.

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а, так це не для того, щоб заробляти дєнєжки на війні?
ну, тоді це ж інша справа!
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Кучма - единственный из президентов,кто может на равных разговаривать с ХУ.Остальных это Г на палочке не при знаёт.Кучма делает очень важную дипломатическую работу.И наша задача не мешать.У нас много смотрящих за ним., Вчерашние пытаются всех наших утопить.Тузлу он тогда смог отстоять.У Кучмы -море преступлений,но дадим ему хоть немного отмыться.
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Отмыться?! Во дебииил... Дед говорит ВСУ должны прекратить сопротивление оккупанту!
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"На равных" ? Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 5251
У РФ десять тысяч единиц ЯО, а у Кучмы сколько ?
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У Афгана и самолётов не было,а Савок развалил напрочь.А Орда построена на мегалжи.Моська кремлёвский не может тягаться со Слоном американским.Тока и всего.Ядерный пепел-это для орды и последующий рай.Армия в США -молоток.
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"Армия в США -молоток"
За ЗЕбилов никто воевать не будет.
За Украину - да, за ЗЕбилов -нет.
Попытайтесь понять разницу.
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леонид данилович, а вашему зятю предлагали новый шифер для крыши от дождя и прочих природных катаклизмов, которые непременно произойдут, если не поменять старую черепицу.)))
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Эх вот какой Пинчук хороший парень, рад слышать, что он на стороне настоящих патриотов из ЗекоМанды!
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Ну вот как такое комментировать зе-ботам? Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 5540
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" "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?"Источник: https://censor.net.ua/n3131479"

так что будет зеленка?? торговать субъектностью?
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Господа олигархи, вы уж решите между собой, что для вас важнее: Держава, или бизнес. Если бизнес, может вам лучше куда-нибудь на Кипр или на острова Токелау переселиться, и оставить Украину в покое ?
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От суда Делавэра, от кого же еще?
God bless America.
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Він до цьогго був на цьому кріслі і нічого не робив і не зробив=
значить дезентерії потрібна саме така особа у договірному процесі.
3.14 не мішки носити...........
А народ повірив , що з ініціативою виступив Сам2 і приніс мандат....
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Він до цьогго був на цьому кріслі і нічого не робив і не зробив=
значить дезентерії потрібна саме така особа у договірному процесі.
3.14 не мішки носити...........
А народ повірив , що з ініціативою виступив Сам2 і приніс мандат....
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чучма в отличии от порохохряка мародера и бздивого якобы кровавого пастора, дал решительный отпор ***** на тузле, а эти два ублюдка просрали территории, потому, что оба сыкливые и бедарные убожества, один всю жизнь хвостом за юлькой проходил, а второй обычный барыган, к тому же лживый и трусливый Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 5122
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Ну чё блеешь козломордый?
Кравчук только подписал соглашение об отказе от ядерного оружия...
...а именно Кучма его добросовестно перевыполнил передав ***** = 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, более чем тысячу ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок для авиации...
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я про тузлу написал, или ты соевый балбес читать разучился? может это трусливый пастор и лживый порохохряк тузлу отстояли? про козломордого ты правильно написал, не видел твою рожу никогда, но теперь буду знать, как тебя представлять Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому - Цензор.НЕТ 9475
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Правильно сделал, что отдал. Обслуживать ядерное оружие в Украине было некому, негде, не на чем, и не за что. Вся инфраструктура строилась в России. Воссоздание её в Украине потребовало бы неподъёмных денег из бюджета. И было бы крайне опасным для густонаселённой страны, уже получившей Чернобыль. Знаю это из личного разговора с корифеем науки, академиком, выдающимся украинским физиком с мировым именем.
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Ну просто охренеть!!!!А що в день,перед телекамерами цого не можна зробити???Знову договірняки.Нова влада нічим невідрізняеться від попередньої.СУКИ!!!
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чєм і як помогло старе, дурне риже чючєло?
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Прям на коленях слезно умоляли Кучму вернуться
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Назначте Сенченко. И будет результат. А престарелый еврей Кучма за индульгенцию от уголовного преследования до гроба будет вилять хвостом...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому
 
 
 
 
 
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