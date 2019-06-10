 У Гаазі стартують слухання за позовом України про порушення РФ морського права

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Слухання вступної заяви РФ призначені на 10 годину ранку за місцевим часом. Очікується, що протягом дня представники Росії представлятимуть свої заперечення.

Україна надасть суду свої аргументи 11 червня. Другий етап слухань - дебати сторін - триватиме 13 та 14 червня.

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Нагадаємо, арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши спір про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.