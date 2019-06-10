 У Гаазі стартують слухання за позовом України про порушення РФ морського права

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Слухання вступної заяви РФ призначені на 10 годину ранку за місцевим часом. Очікується, що протягом дня представники Росії представлятимуть свої заперечення.
Україна надасть суду свої аргументи 11 червня. Другий етап слухань - дебати сторін - триватиме 13 та 14 червня.
Нагадаємо, арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши спір про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
#кулявногу
Санкції діють дуже ДУЖЕ СЛАБО ТА ПОВІЛЬНО А Українські захисники гинуть.