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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1104) Гаага (117) Гаазький трибунал (107) позов (236) Росія (17390)

 У Гаазі стартують слухання за позовом України про порушення РФ морського права

Постійна палата третейського суду в Гаазі сьогодні, 10 червня, починає слухати позов України проти РФ про порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Слухання вступної заяви РФ призначені на 10 годину ранку за місцевим часом. Очікується, що протягом дня представники Росії представлятимуть свої заперечення.

Україна надасть суду свої аргументи 11 червня. Другий етап слухань - дебати сторін - триватиме 13 та 14 червня.

Також читайте: Слухання за позовом України про порушення РФ морського права стартують завтра в Гаазі

Нагадаємо, арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши спір про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131477
 
   
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Припиніть цю зраду. Робіть так, чого очікує кодло петруся. Не стреляти, пуйлу руку жати, з ворогом торгувати. Зе чого ти пручаєшся В Гааге стартуют слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права - Цензор.НЕТ 9943
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"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

#кулявногу
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Дело не в том что нефть (или газ) имеют российское происхождение, главное кому Украина платит за них деньги (и по какой цене).
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Штрафы и санкции ждут РФ до той поры пока не станет повседневно одежда холщевые штаны, рубаха и лапти на ногах, а из еды щи.
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Та они привычные. Главное, до 9 мая дожить, дедовой фотографии палку в жопу всунуть и маршем пройти...
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А які інструменти впливу є у Гаагського трибуналу на путлера??? Чи буде толк з того....
Санкції діють дуже ДУЖЕ СЛАБО ТА ПОВІЛЬНО А Українські захисники гинуть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Гаазі стартують слухання за позовом України про порушення РФ морського права
 
 
 
 
 
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