 Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"Ціна оформлення "паспортів ДНР-ЛНР" (необхідних для подачі документів на "громадянство РФ") у посередників "у комплексі" з послугою підготовки та подання документів на російське громадянство подолала позначку в 500 американських доларів. Ціна продовжує зростати", - написав він.

Водночас, за його словами, в "ДНР" та "ЛНР" простежується зростання цін на пальне.

"Місцеві окупаційні адміністрації стверджують, що це пов'язано з "переходом на внутрішні російські ринкові ціни" (нібито така ціна на російських паливних біржах)", - повідомив Тимчук.

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Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.









