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 Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук

Ціна оформлення "паспортів ДНР/ЛНР" у посередників "у комплексі" з послугою підготовки та подання документів на російське громадянство подолала позначку в 500 американських доларів і продовжує зростати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"Ціна оформлення "паспортів ДНР-ЛНР" (необхідних для подачі документів на "громадянство РФ") у посередників "у комплексі" з послугою підготовки та подання документів на російське громадянство подолала позначку в 500 американських доларів. Ціна продовжує зростати", - написав він.

Водночас, за його словами, в "ДНР" та "ЛНР" простежується зростання цін на пальне.

"Місцеві окупаційні адміністрації стверджують, що це пов'язано з "переходом на внутрішні російські ринкові ціни" (нібито така ціна на російських паливних біржах)", - повідомив Тимчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Ціна оформлення паспортів Л/ДНР у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук 01
Ціна оформлення паспортів Л/ДНР у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук 02


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131476
 
 
 Топ коментарі
 
МММ отдыхает в сторонке, лохи лугандона, это прекрасно...
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Коли вата виїхала з України на раху рівень інтелекту в обох країнах підвищився. Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2547
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Для чего эта "новость"? Тымчук завидует что ли?
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Погіршення ситуації на фронті призводить до панічних настроїв серед прихильників терористів. Навіть відморожені прихильники ДНР та ЛНР розуміють що зараз прийде кінець цьому бардаку і ЗСУ зачистять територію Донбасу, тому всі готують собі документи для виїзду в росію. Але є один нюанс, ніхто по цим паспортам цих прихильників терористів в росію не пустить! путін не дурень, він і гроші 1997 року відмінить, якими користуються зараз в ОРДЛО і паспорти фейкові відмінить і лишаться ці ідіоти без громадянства та без грошей!
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це ми чуємо вже 5 років ,як вони тікають до рашкі .а буде от шо - Приднісртовсько-Карабахсько-Абхазія .і ніхто нікуди тікати не буде .це на 50 і більше років .прокинтесь вже .нахер ***** звідти йти якшо в нього все сходить рук .
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Таканиженашилюди...😂ани Р
Украину не продадут и не променяют..
🤣😂🤣😂🤣надо с ними торговать ,электричество и воду на шару давать.и пенсии платить.
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Нет, он слегка шокирован. Столько информсопротивлялся - и вот на тебе! Все коту под хвост. Все бросились получать вражеские паспорта. И, главное, никто в депутаты не приглашает. Или приглашает?
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Ну без вражеского паспорта просто у них на россии вообще нет никаких прав.
Не ветеринарный же им получать.
А кушать то хочется.
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Тымчук, нахера ты вообще рот раскрыл, ты тормоз?
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МММ отдыхает в сторонке, лохи лугандона, это прекрасно...
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Спасибо ***** волотьке
Открыл цикавый бицнес
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"Любого человека можно кинуть, но только ЛОХов можно кидать бесконечно!..."
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Это значит что на российские паспорта существует огромный спрос.
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6 тысяч заявок на три миллиона взрослого населения.
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на месте Рашки я б тоже истерил, что "чудовищный спрос на паспорта рождает предложения в посредниченстве".
Рашка сраная ничего не делает без пропагандистской составляющей.
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украинские просто не выдают
поэтому думаю хоть какой то
... некоторые наверное еще в лугандоне мечтают до 65 дожить шоп пенсию в рашке получать
глупые .. орки столько не живут
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Украинские не выдают? Да ладно, вата спокойно едет в соседние с Дырой города и получают и внутренний паспорт и биометрику.
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Это ты такой вывод сделал?))) на самом деле, это показатель повышенного спроса в определенной части населения, которая готова платить такие деньги за возможность уйти от наказания.
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существа, позвавшие войну в свой дом, этого заслужили - выкинуть 500 долл. за бесполезную бумажку.
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ничего вы не понимаете - они мечтают получать еще и третью пенсию )))) а оно не тут-то было - лишатся всех. Как по мне, чем больше, тем лучше. Своего рода перепись предателей Украины
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Україна нічого не загубила, тільки очистилась.
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Увы...приедь в Харьков, посмотри. Очистные забиты до отказа. Дошло до того, что жидкое говно в инвалидной коляске перемещают...так воно ще в Раду лізе...тю...
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и на всю страну говорит "нам надо покаяться перед Россией"....
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Та пусть какается...мне до него, клопа вонючего, дела нет... но тенденция...
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Коли вата виїхала з України на раху рівень інтелекту в обох країнах підвищився. Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2547
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последние результаты выборов не могут пока-что быть достаточно четким индикатором.... Пока наблюдается прозрение прозрение и шок от перехода нарисованного в методичках и грезах видения госуправления к корупционно-олигархическому.. с сохранением всех тарифов, ротердамов и прочих барыжных вещах попередников... когда комунальные станут ниже (газ то уже пошел собственной добычи по трубам, а не ротердамовский, цены на товары станут ниже - ведь в производстве большинства товаров именно коррупционная составляющая газа и прочие ништяки...
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Все просто. Нужно принимать закон об одном гражданстве в Украине ( без всяких "черных ходов" по обходу, как сейчас). Получил гражданство другого государства, будь то фейковые ДНРоЛНРии, РФ, США,Венгрия, Румыния, Польша, Израиль,Канада,Австралия, Кирибати, автоматически теряешь украинское гражданство. И становишься в Украине временно прибывающим иностранцем. Со всеми вытекающими последствиями. За скрытие факта другого гражданства, уголовная статья ( лет так 5, с последующей высылкой и запрет на въезд пожизненно). Ситуация у нас сейчас такая, если лет через 50 ситуация изменится, можно и поменять. ( понимаю что этого конечно не будет, вся власть и продвинутые граждане уже обзавелись не одним паспортом, а кто ж себя будет в такое положение ставить)
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А НЕ ЛЕГЧЕ СДЕЛАТЬ БИОМЕТРИКУ И УЕХАТЬ В ЕВРОПУ? ЕСЛИ ТАК НЕ НРАВИТСЯ УКРАИНА? **** ТА ВООБЩЕ МОЗГ ЕСТЬ?
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Ого! 500 баксов. А как предлагают? Если ПМ к башке приставят, с таким предложением, то придется отдать 1000 долларов, за себя и жену. Тока всё по-чесноку: я откупаюсь. Не надо мне эти корочки прокаженных. Я, пока что, таких объяв, в Мариуполе не наблюдал, правда.
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Вообще, странно. Вроде бесполезная и даже опасная бумажка. Зачем она им? Подозреваю, что Тымчук располагает неверной информацией.
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За ним такое водилось... И, как видим- продолжает быть.
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не забывай, как там промывают мозги. Это мы знаем, что бесполезная и даже опасная. А они там НАСТОЛЬКО верят, что "паспорта" и автономера Дырляндии кто-то там где-то признал, что по ним спокойно едут (ну, пытаются) в свободную часть Украины! И очень возмущаются на КПВВ, услышав дружный хохот в ответ!
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Чомусь дорого. 20 грн. (куля 5,45) + 250 грн. (робота землекопів) + 40 грн. (хлорне вапно). Виходить трохи більше 10 долярів.
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Что-то на его странице этого нет вроде бы. Может, удалил?
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Краще б по $1K продавали, або на останні труси міняли та уй@обували з України імбіцили Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 5213
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Рабы платят еще за собственное ярмо?! Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2782
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спрос рождает предложение, любая мразь с паспортом лднр должна присесть причем на бутылку, но вам ***** мне вдвойне
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Тымчук, оно, конечно, хорошо орков и землероек чмырить, но шота мне подсказывает, что ты гонишь...у шахтеров таких денег отродясь не водилось. Они пешком на Киев бегали головными уборами стучать. У кого? У вдовствующих плядей моторолы, гиви, захерченки? Они дальше своего района (раена) в жисть не выедут. Куда их с рондолевыми фиксами, на лабутенах, в скорби и мини юбках пустят? Сам подумай, Тымчук...
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500 убитых енотов за картонку с двухголовым мутантом?Да ну нафиг,это имбецилом надо быть.
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На ДНР-ЛНР бизнес в сфере ритуальных услуг и получение паспорта рф самые перспективные направления.Кто вошел вовремя тот в шоколаде.
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Нравится Тымчуку число 500 . 500 террористов ежедневно убивали в 2014 году .
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