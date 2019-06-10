 Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький

"ЗМІ трохи перекрутили - жодні дедлайни ні президент, ні будь-хто інший не може нам ставити... Тобто, до стінки нас президент не ставив, дедлайни не виставляв, була розмова про те, що у всіх нас є три місяці, щоб показати зміни в державі", - сказав Холодницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про зустріч із главою держави, передає Цензор.НЕТ.
За словами керівника САП, президент запропонував йому і директору НАБУ Артему Ситнику бути частиною цих змін. "Вважаю, що це нормально. Щонайменше, його пропозицію в такому вигляді я приймаю й абсолютно підтримую", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання про те, чи були ще якісь побажання від глави держави, Холодницький зазначив: "Відразу скажу, що не було жодних списків, кого садити. Були запевнення в підтримці незалежності, в тому, що якщо хтось із нової влади стане фігурантом або, тим більше, підозрюваним, то жодного захисту з боку президента не буде".
Країна поставила вам дедлайн !
Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?
Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
-- а это далеко от Бердычева?
просто пришли популисты, если в сухом остатке, я правильно понял ;-
А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
Или вот тогда их "к стенке" и поставят?
реальный "слуга народа"
может не время еще ...
три месяца потерпим, 5 лет терпели
и еще 5 будем
псы. ... придется ехать туристом по безвизу памидоры собирать(
достаточно было забронировать номер в любой треше будапешта например
чтобы открыть визу и кататься по европе если есть на палево и пиво, найдется и тридцать оуро на визу
я про реальный туризм если шо, а не жопы подтирать ездить ихним пенсам на штуку оуро
или на свинарнике у пшеков работать .. по безвизу)
А потом начинаешь пукать, что безвиз вообще не нужен.
Кстати, я на 100500% уверен, что перед открытием безвиза, ты точно так же пукал о том, "усе сбегут с Украины" с помощью безвиза.
у меня свои помидоры через неделю будут
заколебался вчера подвязывать по жаре
слава Богу не всё еще у Пеци получилось развалить или присвоить
так шо давайте по безвизу без меня свиноботы)
если вся рада старая
и министры тоже
пока только удалось сковырнуть главный чирий, точнее его головку в виде пеци
а гной весь остался внутри ... и будут ли его выпускать или будем гнить дальше большой вопрос
я тебе аппетит часом не испортил друже Гыг?) звиняй если шо))
... еще и гангрена в виде лугандона присутствует
за кого голосовать будешь друже?
определился уже?
тоже европейцы, но не обосравшиеся как свинарчуки
как тебе голос друже?
если евросвинарчуки проиграют выборы (есть шансы шо козырное ведро с амном чтобы потопить бпп ждет своего часа)
думаю славик примет на борт почетного члена если шо) ведь львiвяне его так любят)
вообще пох на пецин безвиз
то мабуть ти сам обicрався
поклич мамку нехай тобi памперс освежить
шарк)) это типа как бердичев пингвинз?))
лошара малорiчна)
ПреЗедент, ты где ? Почему ещё не на месте бедствия ?
да кто бы спорил - это работа для богдана.
Затеяли сыграть разоблачительный Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
Единственная ненормальная страна в этом плане -- США. Бысто, чётко, зримо!
...а Украина ж -- нормальная европейская страна -- токо без Закона и судов...