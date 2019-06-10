EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  8357  76
Все про:Зеленський (1636) Холодницький (524) Антикорупційна прокуратура (908)

 Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький

Президент України Володимир Зеленський не ставив керівництву антикорупційних органів часових рамок для демонстрації ефективності роботи й обіцяв не захищати корупціонерів нинішньої влади, заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"ЗМІ трохи перекрутили - жодні дедлайни ні президент, ні будь-хто інший не може нам ставити... Тобто, до стінки нас президент не ставив, дедлайни не виставляв, була розмова про те, що у всіх нас є три місяці, щоб показати зміни в державі", - сказав Холодницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про зустріч із главою держави, передає Цензор.НЕТ.

За словами керівника САП, президент запропонував йому і директору НАБУ Артему Ситнику бути частиною цих змін. "Вважаю, що це нормально. Щонайменше, його пропозицію в такому вигляді я приймаю й абсолютно підтримую", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи були ще якісь побажання від глави держави, Холодницький зазначив: "Відразу скажу, що не було жодних списків, кого садити. Були запевнення в підтримці незалежності, в тому, що якщо хтось із нової влади стане фігурантом або, тим більше, підозрюваним, то жодного захисту з боку президента не буде".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131474
 
   
 Топ коментарі
 
Холодницкий, сам эстимейты посчитал?

Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?

Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
 показати весь коментар
 
был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государствеИсточник:https://censor.net.ua/n3131474

А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
 показати весь коментар
 
вся российская нечисть голосовала за клоуна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну да, все 73 процента - российская нечисть. И только 23 - нашей, родной, украинской.
 показати весь коментар
 
 
73% -это 40% населения страны. Что собстна входит в перечень душевно больных, скрытых сепаров и продажных подстилок. 60% априори здоровые и адекватные граждане.
 показати весь коментар
 
"дедлайны не выставлял" только потосму, что клоуны еще не знают, что такое дедлайн. они слово шаурма учили всем стадолм несколько дней.
 показати весь коментар
 
 
Тобто можна не працювати ?

Країна поставила вам дедлайн !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Уф.. пронесло-, подумал Холодницкий, ещё 3 месяца кайфа
 показати весь коментар
 
А как полностью неавтономный и зависимый сепар Зе может что-то сделать без команды олигарха коломойского?))
 показати весь коментар
 
 
Холодницкий, сам эстимейты посчитал?

Когда Ахметов сядет?
Когда Коломойский Сядет?
Когда Медведчук сядет?
Когда накажут ответственных за Ротердам +?
Когда Серлещь ответить за свою квартиру?

Ты уже 3 года ничего не делаешь! Когда будут реальные результаты?
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело, что самая масштабная коррупция оформляется законами (малые СЭС) постановами КМ (Ротердам+), АМКУ (Облэнерго) Держмайно (Укртелеком).
 показати весь коментар
 
Щодо Лещенка, то тут треба задавати питання Ситника, який з ним дружить. Саме в Набу закрили справу по квартирі,а до того не могли нічого суттєвого зробити
 показати весь коментар
 
 
а теперь Лещенко никто в свой список брать не хочет, ибо слишком зашкваренный товарищ, в том числе и расследование по его квартире продолжается. а без мандата ему будет сложно) тем более, если вдруг Сытника все же уберут, хоть бы и за скандал в оборонке
 показати весь коментар
 
эстимейты

-- а это далеко от Бердычева?
 показати весь коментар
 
... хм, так а вообще какие-то действия будут? или как бы сказать, и тут -- ничего?!
просто пришли популисты, если в сухом остатке, я правильно понял ;-
 показати весь коментар
 
 
А какие действия должны быть? Я не вижу ничего лучше чем увольнение Сытника, а то он уже бесит своим бездействием и коррумпированностью. Закрыл глаза на дело Укроборонпрома и сидит довольный и никакого расследования
 показати весь коментар
 
был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государствеИсточник:https://censor.net.ua/n3131474

А дедлайн это если три месяца записаны в секундах?
 показати весь коментар
 
 
А антикоррупционные органы не хотят расследовать откуда на офшорных счетах нового преЗЕдента всего за две недели появилось более 40 млн долларов?
Или вот тогда их "к стенке" и поставят?

 показати весь коментар
 
 
А зе-билы уже тактику вата-тролей перенимают: "ви-все-врете... ви-все-врете... "
 показати весь коментар
 
 
Чому ви, мародери, маючи всю повноту влади, не посадили "корупціонера" Зеленського?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4662
реальный "слуга народа"
может не время еще ...
три месяца потерпим, 5 лет терпели
и еще 5 будем
псы. ... придется ехать туристом по безвизу памидоры собирать(
 показати весь коментар
 
та поедешь,какие твои годы? Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1718с зелебеней-так гарантированно
 показати весь коментар
 
 
разница -как с безвизом и без оного...или ты с чего то решил,что безвиз будет независимо от выбриков зелебени? Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8389
 показати весь коментар
 
я и без пециного безвиза по европе покатался

достаточно было забронировать номер в любой треше будапешта например
чтобы открыть визу и кататься по европе если есть на палево и пиво, найдется и тридцать оуро на визу
я про реальный туризм если шо, а не жопы подтирать ездить ихним пенсам на штуку оуро
или на свинарнике у пшеков работать .. по безвизу)
 показати весь коментар
 
С начала ты "помидоры собирать" пукаешь в связи с безвизом.
А потом начинаешь пукать, что безвиз вообще не нужен.
Кстати, я на 100500% уверен, что перед открытием безвиза, ты точно так же пукал о том, "усе сбегут с Украины" с помощью безвиза.
 показати весь коментар
 
 
це був сарказм)
у меня свои помидоры через неделю будут
заколебался вчера подвязывать по жаре
слава Богу не всё еще у Пеци получилось развалить или присвоить
так шо давайте по безвизу без меня свиноботы)
 показати весь коментар
 
хорошо подвязывай...а то новая власть,неразбериха,хз...вон я ща запчасть заказывал-так матерятся,говорят сроки доставки вдвое увеличиваются с новой властью Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9407.хорошо хоть цена пока еще актуальна
 показати весь коментар
 
ну какая же она новая
если вся рада старая
и министры тоже
пока только удалось сковырнуть главный чирий, точнее его головку в виде пеци
а гной весь остался внутри ... и будут ли его выпускать или будем гнить дальше большой вопрос
я тебе аппетит часом не испортил друже Гыг?) звиняй если шо))
 показати весь коментар
 
 
не ковырял бы ты...а то заражение получишь Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3774
 показати весь коментар
 
******
... еще и гангрена в виде лугандона присутствует
за кого голосовать будешь друже?
определился уже?
 показати весь коментар
 
за европейский выбор...не в тайожную же муть обратно влазить?
 показати весь коментар
 
чингачгук говорит шо за голос надо
тоже европейцы, но не обосравшиеся как свинарчуки
как тебе голос друже?
 показати весь коментар
 
голос для тех,кто в зелебене разочаровался Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9032.тоже сценический работник,и тоже "не твоя война"-только лайт вариант
 показати весь коментар
 
больше похоже на запасной вариант пепы
если евросвинарчуки проиграют выборы (есть шансы шо козырное ведро с амном чтобы потопить бпп ждет своего часа)
думаю славик примет на борт почетного члена если шо) ведь львiвяне его так любят)
 показати весь коментар
 
А вот с Зелей не факт, что успеешь съездить: Безвиз закрывается намного быстрее, чем открывается.
 показати весь коментар
 
 
раньше как то ездили и ничего
вообще пох на пецин безвиз Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2353
 показати весь коментар
 
та нi
то мабуть ти сам обicрався
поклич мамку нехай тобi памперс освежить
 показати весь коментар
 
 
ти ти свiнобот)
шарк)) это типа как бердичев пингвинз?))
лошара малорiчна)
 показати весь коментар
 
 
З 2014 лише антиукраїнський сморід. Переживає, за все, що робить Україну недосяжною для рашки.
 показати весь коментар
 
 
Что то мне кажется что Делаверский суд США доберется до Зеленского раньше , чем он до своих обещаний.
 показати весь коментар
 
 
Партия «Батькивщина» готова вступить в коалицию со «Слугой народа» президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделала лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня на съезде своей партии - (Тимошенко: я готова стирать белье в штабе Ющенко)
 показати весь коментар
 
 
В Белой Церкви осталось питьевой воды на сутки.

ПреЗедент, ты где ? Почему ещё не на месте бедствия ?
 показати весь коментар
 
 
Да вода только чище стала после дезинфекции случайной
 показати весь коментар
 
"к стенке нас президент не ставилИсточник: https://censor.net.ua/n3131474"
да кто бы спорил - это работа для богдана.
 показати весь коментар
 
в ответ вы пообещали тоже его к стенке не ставить?
 показати весь коментар
 
 
Поэтому вы расслабились только выйдя из его кабинета и сразу занялись любимым делом - гадить друг другу.
 показати весь коментар
 
Та Зеле вообще это пох.. , поэтому он и не ставил задач . Борьба с коррупцией идёт "в пакете" с борьбой с олигархами , тоесть - с Беней Бабломйским Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7573 . . С "духовным наставником" самого гарянта ,, отцом - основателем зе-команды . Прыгать на "создателя " , та вы шо Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 851 . !!? Помилуйте .!!
 показати весь коментар
 
 
Дедлайн (від англ. deadline) - англіцизм, який має таке ж значення, як і українське слово реченець[1]: крайній термін (дата або/чи час), до якого має бути виконано певне завдання.
 показати весь коментар
 
 
З тих людей, які сидять за столом 100% треба звільняти Ситника, бо він коррупціонери, і замість боротьби з корупцією він отримує відкати за оборутки з оборонпромом
 показати весь коментар
 
 
це до речі, питання до ЦПК і Шабуніна, які нам весь цей час розказували, які набувці чесні та професійні.
 показати весь коментар
 
ну конечно рассказывали, Шабунин известный лоббист набу. и они вместе с Сытником деребанили гранты. за что им по всей видимости придется отвечать. Штаты щас сильно их на прицел взяли и за то что в их выборы влезли, ну и заодно выяснят на что и куда ушли их деньги
 показати весь коментар
 
Буратино посадит пять золотых, будет ждать когда вырастит золотое дерево. читал "Золотой ключик" ("Приключения Пионоккио, история деревянной куклы") там есть и папа Карло, и Страна Дураков.
 показати весь коментар
 
Сколько ********* парашеботов тут собралось, так и хочется их сжечь на костре как салемских ведьм.
 показати весь коментар
 
 
20 дней не заходил на цензор, думал этого дерьма поубавилось. Так нет же, испражняются пуще прежнего. Неужто педро башляет?
 показати весь коментар
 
Тут все ясно как белый день, Сытник пытается примазаться к Зеленскому, что бы подольше побыть при кресле директора НАБУ и получить больше преференций и откатов
 показати весь коментар
 
 
И сразу после первого тура Сытник встретился с адвокатом Коломойского) совпадение?

Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9027
 показати весь коментар
 
Надо было заставить вас вернуть зарплату,нет работы -нет зарплаты!!!
 показати весь коментар
 
Отсосы свиноботы, вам место в тюрьме на параше вместе с вашим Парашей!
 показати весь коментар
 
Проказница-Мартышка-Зе, Осел (НАБУ), Козел (САП) да косолапый Мишка (ГПУ)
Затеяли сыграть разоблачительный Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
 показати весь коментар
 
 
А как полностью неавтономный и зависимый сепар Зе может что-то сделать без команды олигарха коломойского?))
 показати весь коментар
 
 
Спасибо жителям зебасса за 73 и зедарасса.
 показати весь коментар
 
 
Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
 показати весь коментар
 
Вот, кто бы разъяснил ботве зелёной и вате серой, что в нормальных странах, за экономические преступления сперва Закон, разборки, суды, пресуды, аппеляции ... ...на пару пятилеток -- и никого не садят.
Единственная ненормальная страна в этом плане -- США. Бысто, чётко, зримо!
...а Украина ж -- нормальная европейская страна -- токо без Закона и судов...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький
 
 
 
 
 
 вгору