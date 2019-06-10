 Зеленський до стінки нас не ставив, дедлайни не виставляв і список для посадок не давав, - Холодницький

"ЗМІ трохи перекрутили - жодні дедлайни ні президент, ні будь-хто інший не може нам ставити... Тобто, до стінки нас президент не ставив, дедлайни не виставляв, була розмова про те, що у всіх нас є три місяці, щоб показати зміни в державі", - сказав Холодницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про зустріч із главою держави, передає Цензор.НЕТ.

За словами керівника САП, президент запропонував йому і директору НАБУ Артему Ситнику бути частиною цих змін. "Вважаю, що це нормально. Щонайменше, його пропозицію в такому вигляді я приймаю й абсолютно підтримую", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи були ще якісь побажання від глави держави, Холодницький зазначив: "Відразу скажу, що не було жодних списків, кого садити. Були запевнення в підтримці незалежності, в тому, що якщо хтось із нової влади стане фігурантом або, тим більше, підозрюваним, то жодного захисту з боку президента не буде".

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