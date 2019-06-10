 Підозрюваного в убивстві Сармата Сігіду доставили до Києва для обрання йому запобіжного заходу, - Сарган

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Сігіду приводом доставлено до Києва", - повідомила вона.

За її словами, о 12:00 Печерський райсуд розгляне клопотання прокуратури про взяття його під варту.

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили 6 червня. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві Сармата - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить із народними депутатами Валентіровим та Пономарьовим.

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Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.