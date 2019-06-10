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 Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою"

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький записав відеозвернення до українців з лінії фронту, в якому розповів про об'єднання українських націоналістів у єдину політичну силу і про завдання, які вона ставить перед собою.

Зазначене відеозвернення було опубліковано вчора, 9 червня, на сайті політичної партії "Національний корпус", повідомляє РБК-Україна.

Політик почав з того, що припинення війни на Донбасі не має відбутися шляхом капітуляції України, а в протистоянні з Росією Україна може покладатися тільки на власні сили.

"Проросійські сили будуть говорити, що мир можливий тільки після капітуляції. Ліберали будуть розповідати, що до миру можуть призвести тільки міжнародні арбітри і вічні переговори. Ми повинні говорити прості і чесні речі про те, що сила українців в них самих, що, покладаючись виключно на власну силу, ми можемо здобути мир, миру бути тільки після того, як над Донецьком буде піднято український прапор", – заявив Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" розповів також, що можливий склад нового парламенту викликає у нього багато сумнівів і побоювань, оскільки з великою ймовірністю його основою стануть проросійські політики. Він підкреслив, що дієвою противагою таким проросійським елементам у парламенті можуть стати тільки представники об'єднаних націоналістів – "Нацкорпусу" і "Свободи".

"Крім зовнішнього фронту в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків, а також людей, які будуть їх мовчазно підтримувати. Саме тому ця Рада як ніколи потребує тих, хто зможе жорстко протистояти п'ятій колоні. Якщо треба, не зовсім дипломатичними шляхами, але ефективно", – зазначив Білецький.

За словами політика, в новому парламенті тільки об'єднана фракція націоналістів наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності спійманих на корупції чиновників. У той же час Білецький підкреслив, що одним лише потраплянням до парламенту політичні амбіції "Нацкорпусу" і "Свободи" не обмежуються.

"Зараз на першому місці – потрапляння в парламент, боротьба з проросійськими силами. Але далі перед нами стоять великі цілі. Ми повинні створити єдиний національний патріотичний блок, що складається не тільки з правих націоналістичних партій, але і з ветеранських організацій, волонтерських організацій, стартапів, культурних проектів. Ми повинні не словами, а реальними справами показати, як ми збираємося будувати і захищати нашу Україну. Зі свого боку, я обіцяю, що виклалися заради цього на сто відсотків", – пообіцяв Білецький.

Нагадаємо, 9 червня в Києві відбувся з'їзд політичної партії "Нацкорпус" та ВО "Свобода", під час якого сторони підписали меморандум про об'єднання. Таким чином в дострокових парламентських виборах партії візьмуть участь у складі єдиної політичної сили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131467
 
   
 Топ коментарі
 
Такие грозные, памятники валить могут, но вот про кернеса и труханова сразу забывают...
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пройдут

в теперешней зраде, должны быть активнонеравнодушные

кто рыла рыгам и их 6кам будет чистить?
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Такие грозные, памятники валить могут, но вот про кернеса и труханова сразу забывают...
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мельчают нынче нацики((( кем кацапов пугать будем?
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Если будут так дальше себя вести им кацапы перестанут бабло давать, придется работать....
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Від об'єднання ахметовських свободний націоналістів та дружних авакяновцев відходять найбільш послідовні українські патріоти - С14
Сергій Мазур

20 год

Націоналістичний рух СІЧ не бере участі у виборах до Верховної Ради від Маніфесту об'єднаних націоналістів.
Восени 2018-го року СІЧ довелося зробити дуже важкий крок для збереження об'єднання. Ми отримували кар'єрні та фінансові пропозиції, а пізніше погрози та залякування, але обрали честь та ідею. Підтримали стратегію об'єднання націоналістів.

Останні півроку рух СІЧ активно працював, щоб у всіх сферах: гуманітарній, політичній та безпековій - реалізовувати розвиток країни та захист інтересів наших громадян. Із честю констатуємо, що значним є наш вклад у захист країни від зростання проросійських сил, протидію поліцейському свавіллю та корупції чиновників, просвітництво молоді, реабілітацію та соціально-правову допомогу ветеранам війни, захист екології та інтересів простих громадян.
Ми до кінця йшли з об'єднаними націоналістами і ніколи не зрадили інтересам націоналістичного руху. Але зараз рух СІЧ стикнувся з неможливістю конструктивного діалогу з окремими учасниками об'єднання. СІЧ не може перебувати у таких взаємовідносинах.
Нагадаємо, що СІЧ підставила своє плече у найважчий момент, коли була гаряча битва для об'єднання націоналістів на президентських виборах. Кандидатові вдалося набрати 1,2%, але головне ми проявили нашу солідарність. Дехто матиме час та натхнення розпускати плітки. Пам'ятайте, що сьогодні результат в руках у безпосередніх учасників виборів. Покращіть його.
Бажаємо успіху націоналістичним силам.
Слава Україні!
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Вибач, я коміксами не вмію передавати інформацію.
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Вибачаю, не обязательно комиксами, научись подавать сжатую инф-цию, мир это не только комиксы...
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А що ти пропонуєш-розстріляти їх з РПГ? Це недемократично.Їх до відповідальності по закону притягнути треба. А до чого тут націоналісти? Вони що,були при владі чи зараз до неї прийшли? .
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жаль, не успел наш отец нации ПОРОШЕНКО всю эту мразоту фсбэшную на нары отправить!! тягныбок, билецкий, ярош и все их почитатели- подстилки ***** и предатели родины!!!
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некогда мародеру порошенко было, все крал и крал, а потом заботливо складывал в офшорный карманчик Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 9409
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зебіл, методичку зміни, приїлася. Для правдоподібності згадай за $5,5лярди.
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одень на глаза попону соевый балбес, или будешь читать про сволочь порошенко до тех пор, пока эта тварь не сядет за решетку
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шел бы сам по мажоритарке, нафига тот продажный Тягнибок.
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хез
проголосовал бы за них, да жаль будет если в 5% не попадут
наверное придется опять за зелю, может хоть евросвинарчуки не пройдут?
вот почему так? настоящая украинская партия и мимо таза?
а разное гавно типа рыгов, бютов и проворовавшихся бпп набирают больше?
как так можно? 5 лет грабили, мародерили и народ опять на эти же грабли?
.... короче за зеленых придется... но без удовольствия
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пройдут

в теперешней зраде, должны быть активнонеравнодушные

кто рыла рыгам и их 6кам будет чистить?
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Ну с темой-даёшь войну ещё лет на 50, в сраду не пролещкшь
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Відкрий очі, твій зеля і є ряжена рейнкарнація ригів.
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Негоже отказываться от своих. Ты топил против пороха, значит и твой вклад в нашествии зекоманды.
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я так не думаю
порошенко мне противен
особенно после того как зеля снял с него шкуру во премя выборов и всё гавно пецино вылезло наружу .. более циничного и мерзкого политика в Украине не знаю, разве шо Медведчук
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Я тебе не о порохе - противен не противен, это вопрос второй. Я о том, что от зели не отказывайся - ты и твои единомышленники его привели, отвечайте за свой выбор честно. Я за него не голосовал, потому что знал, чем это грозит Украине. Пороха можно было бы сменить на следующих выборах, а эту власть хрен ты сменишь ближайшие лет 30. Запомни этот мой пост.
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а чего не на этих?
или есть инфа что через 5 лет нашлась бы достойная ему замена?
хочешь отгадаю кто бы был?
Леша Парашенко ... без вариантов
до полной феоадализации Украины не хватило именно этих 5 лет
псы. я запомнил твой пост, но врядли протяну еще 30 лет, еще хочется сказать шо пап на порох вообще не похож, помнишь его встречу с ****** в минске ... унылое гавно будет правильнее, но и то это неискрене было с его стороны, а очередная циничнгя маска барыги.. и в каком месте от него порохом пахнет?
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у этих кремлевских подстилок одна цель- оттянуть 0.5% у отца нации ПОРОШЕНКА!!!
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Усе ушли на фронт и никто не вирнулси, укромя Яроша
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Складається так, що інфовброси від зелених соплів про капітуляцію - це плата прикормленим націоналістам з нацжонами, щоб пропхати їх Раду, або просто відбити голоси проукраїнських виборців в інших партій. Білецький вже показав себе повним нулем, як депутат.
Його спіч на фоні вкраденого Порошенко танком - верх уї...ства.
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теперь эти лузеры стырят у соевого подсвинка порошенко пару процентов на западе Украины, в знак благодарности мародер может спеть им свою любимую песню - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела... Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 8975
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Ціль ясна,-пролізти в парламент,щоб і далі кришувати злочини та уникати покарання.Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 4701
напевно зайнятий був.Кришуванням,рейдерством,свинарчукізмом усіляким...
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Оскільки весь "ліберальний" спектр представлений лише компрадорською та капітулянтською гидотою, то українцям нічого не лишається як тільки голосувати за націоналістів.
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З чим я згоден з цим беніним екстремістом, так це з твердженням "Крім зовнішнього фронту в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків". Але те, що він сам покидьок - ніхто не згадує.
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Национальное ядро обязательно должно быть в Парламенте ,а не только мертвечуки и Бойки.Они должны пресекать коллаборантов на корню.И Билецкий без совместной работы с Президентом вам просто никто не будет доверять.Нужна президентская амнистия патриотов,новые способы освобождения Донбасса от руссофашисто..Деревянные блиндажи не спасли твоих ребят от прямого попадания .Гады научились стрелять точно.Смерть этих ребят и на твоей совести,как командира.За 5 лет стояния на месте,можно и доты для ребят создать оригинальные.
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Сидел сидел по кабакам, а потом резко сорвался на фронт обращение записать.. И через 10 минут опять назад...
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Читаю коменти і бачу як СТАДО РУССОфашистів відразу мобілізовалось і накинулось на патріотів України
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Ты это билецкого называешь патриотом??? Зебил от рождения или по найму???
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Хотите войну и толпы молодых радикальных беспредельщиков в балаклавах на улицах -голосуйте за Андрея Билецкого. Хотите чтобы Украина превратилась в ,,банановую республику,, где все решает сила, коктели Молотова и монтировка - голосуйте за Билецкого.
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Ряжені патріоти разом співатимуть з ряженим преЗЕдентом.
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От і добре. Давно пора було об,єднатися.
В кожному парламенті мають бути свої Левки Лук,яненки та В,ячеслави Чорноволи.
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Ты кого же так вознес??? Каждой этой пркацапской ************ до Вячеслава Чорновола, как до неба.
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Андрійку сподобалось в раді дурня валять.Ради халяви аж на фронт заїхав.
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Не вистачило Білецького... Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою" - Цензор.НЕТ 2310
Вже б об'єднувавсь з тією "Свободою"в одну політичну організацію, чи що... Хоча у цьому випадку варто спитати себе, чому ця партія так ефектно пролетіла на виборах навіть на заході України після того, як зуміла "скуштувати влади".
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А к линии фронта поближе подъезжает только когда нужно видосик записать???
Где билецкий, там прокацапская идеология, целовашки-обнимашки, кто за ихнюю партейку, тот идейный **********.
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Этим уродам за что "бабушки" платят, то они и делают. Какие нацики с московских билецких подстилок? Натуральные русофашики.
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боротьба з проросійськими силами. А ви хто тоді ? Пороха топили. Чому зараз мовчите ? Рюкзаки авакісяна, торгівля на крові ? Ви **** свинарчуки хренові. Доречі я сам за свободу був до 2018року. На виборах в 2012 на виборчій дільниці був, від них в полтаві, за бублика масу тянув.
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