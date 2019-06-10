 Білецький розповів про цілі об'єднання зі "Свободою"

Зазначене відеозвернення було опубліковано вчора, 9 червня, на сайті політичної партії "Національний корпус", повідомляє РБК-Україна.
Політик почав з того, що припинення війни на Донбасі не має відбутися шляхом капітуляції України, а в протистоянні з Росією Україна може покладатися тільки на власні сили.
"Проросійські сили будуть говорити, що мир можливий тільки після капітуляції. Ліберали будуть розповідати, що до миру можуть призвести тільки міжнародні арбітри і вічні переговори. Ми повинні говорити прості і чесні речі про те, що сила українців в них самих, що, покладаючись виключно на власну силу, ми можемо здобути мир, миру бути тільки після того, як над Донецьком буде піднято український прапор", – заявив Білецький.
Лідер "Нацкорпусу" розповів також, що можливий склад нового парламенту викликає у нього багато сумнівів і побоювань, оскільки з великою ймовірністю його основою стануть проросійські політики. Він підкреслив, що дієвою противагою таким проросійським елементам у парламенті можуть стати тільки представники об'єднаних націоналістів – "Нацкорпусу" і "Свободи".
"Крім зовнішнього фронту в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків, а також людей, які будуть їх мовчазно підтримувати. Саме тому ця Рада як ніколи потребує тих, хто зможе жорстко протистояти п'ятій колоні. Якщо треба, не зовсім дипломатичними шляхами, але ефективно", – зазначив Білецький.
За словами політика, в новому парламенті тільки об'єднана фракція націоналістів наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності спійманих на корупції чиновників. У той же час Білецький підкреслив, що одним лише потраплянням до парламенту політичні амбіції "Нацкорпусу" і "Свободи" не обмежуються.
"Зараз на першому місці – потрапляння в парламент, боротьба з проросійськими силами. Але далі перед нами стоять великі цілі. Ми повинні створити єдиний національний патріотичний блок, що складається не тільки з правих націоналістичних партій, але і з ветеранських організацій, волонтерських організацій, стартапів, культурних проектів. Ми повинні не словами, а реальними справами показати, як ми збираємося будувати і захищати нашу Україну. Зі свого боку, я обіцяю, що виклалися заради цього на сто відсотків", – пообіцяв Білецький.
Нагадаємо, 9 червня в Києві відбувся з'їзд політичної партії "Нацкорпус" та ВО "Свобода", під час якого сторони підписали меморандум про об'єднання. Таким чином в дострокових парламентських виборах партії візьмуть участь у складі єдиної політичної сили.
Сергій Мазур
20 год
Націоналістичний рух СІЧ не бере участі у виборах до Верховної Ради від Маніфесту об'єднаних націоналістів.
Восени 2018-го року СІЧ довелося зробити дуже важкий крок для збереження об'єднання. Ми отримували кар'єрні та фінансові пропозиції, а пізніше погрози та залякування, але обрали честь та ідею. Підтримали стратегію об'єднання націоналістів.
Останні півроку рух СІЧ активно працював, щоб у всіх сферах: гуманітарній, політичній та безпековій - реалізовувати розвиток країни та захист інтересів наших громадян. Із честю констатуємо, що значним є наш вклад у захист країни від зростання проросійських сил, протидію поліцейському свавіллю та корупції чиновників, просвітництво молоді, реабілітацію та соціально-правову допомогу ветеранам війни, захист екології та інтересів простих громадян.
Ми до кінця йшли з об'єднаними націоналістами і ніколи не зрадили інтересам націоналістичного руху. Але зараз рух СІЧ стикнувся з неможливістю конструктивного діалогу з окремими учасниками об'єднання. СІЧ не може перебувати у таких взаємовідносинах.
Нагадаємо, що СІЧ підставила своє плече у найважчий момент, коли була гаряча битва для об'єднання націоналістів на президентських виборах. Кандидатові вдалося набрати 1,2%, але головне ми проявили нашу солідарність. Дехто матиме час та натхнення розпускати плітки. Пам'ятайте, що сьогодні результат в руках у безпосередніх учасників виборів. Покращіть його.
Бажаємо успіху націоналістичним силам.
Слава Україні!
проголосовал бы за них, да жаль будет если в 5% не попадут
наверное придется опять за зелю, может хоть евросвинарчуки не пройдут?
вот почему так? настоящая украинская партия и мимо таза?
а разное гавно типа рыгов, бютов и проворовавшихся бпп набирают больше?
как так можно? 5 лет грабили, мародерили и народ опять на эти же грабли?
.... короче за зеленых придется... но без удовольствия
в теперешней зраде, должны быть активнонеравнодушные
кто рыла рыгам и их 6кам будет чистить?
владу треба було брати!
порошенко мне противен
особенно после того как зеля снял с него шкуру во премя выборов и всё гавно пецино вылезло наружу .. более циничного и мерзкого политика в Украине не знаю, разве шо Медведчук
или есть инфа что через 5 лет нашлась бы достойная ему замена?
хочешь отгадаю кто бы был?
Леша Парашенко ... без вариантов
до полной феоадализации Украины не хватило именно этих 5 лет
псы. я запомнил твой пост, но врядли протяну еще 30 лет, еще хочется сказать шо пап на порох вообще не похож, помнишь его встречу с ****** в минске ... унылое гавно будет правильнее, но и то это неискрене было с его стороны, а очередная циничнгя маска барыги.. и в каком месте от него порохом пахнет?
Його спіч на фоні вкраденого Порошенко танком - верх уї...ства.
напевно зайнятий був.Кришуванням,рейдерством,свинарчукізмом усіляким...
Белых Орла.
В кожному парламенті мають бути свої Левки Лук,яненки та В,ячеслави Чорноволи.
Вже б об'єднувавсь з тією "Свободою"в одну політичну організацію, чи що... Хоча у цьому випадку варто спитати себе, чому ця партія так ефектно пролетіла на виборах навіть на заході України після того, як зуміла "скуштувати влади".
Где билецкий, там прокацапская идеология, целовашки-обнимашки, кто за ихнюю партейку, тот идейный **********.