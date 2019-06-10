 Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду

На з'їзді партії були оголошені лідери партійного списку, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Олег Ляшко, лідер Радикальної партії
Віктор Галасюк, депутат Верховної Ради, голова комітету з питань промислової політики і підприємництва
Андрій Лозовий, депутат Верховної Ради
Інга Маковецька, заступниця голови Чернівецької облради
Іван Савка, депутат Верховної Ради від "Народного фронту"
Олег Авер'янов, депутат Верховної Ради
Сергій Скуратовський, депутат Верховної Ради
Дмитро Лінько, депутат Верховної Ради
Альона Кошелєва, депутатка Верховної Ради
Віктор Вовк, депутат Верховної Ради
Олексій Ленський, депутат Верховної Ради
Георгій Логвинський, депутат Верховної Ради від "Народного фронту"
Валерія Заружко, депутатка Верховної Ради
Олег Купрієнко, депутат Верховної Ради
Денис Силантьєв, колишній плавець, депутат Верховної Ради
Володимир Кравценюк
Сергій Свисталюк
Олександр Качур
Тетяна Зеленко
Сергій Крамаренко
... закат эпохи " гомосеков " ... вообще не жалко никого
... кроме свободовцев
може пару "ртів", очманілі селяни й виберуть по мажоритарці...
партія просто КАЛ
********,сэр,они такие.))
З.Ы.
Россинант вместо Роситы в данном случае звучал бы логичнее.))
Накуй аматорів, тільки професійні кловуни...
Вже краще вони ніж риги.