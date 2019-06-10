EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  9287  60
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3921) Ляшко (651) Радикальна партія (187)

 Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду

Радикальна партія в понеділок, 10 червня, в київському парку імені Шевченка провела з'їзд, на якому оголосила про участь у виборах до Верховної Ради.

На з'їзді партії були оголошені лідери партійного списку, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії

Віктор Галасюк, депутат Верховної Ради, голова комітету з питань промислової політики і підприємництва

Андрій Лозовий, депутат Верховної Ради

Інга Маковецька, заступниця голови Чернівецької облради

Іван Савка, депутат Верховної Ради від "Народного фронту"

Олег Авер'янов, депутат Верховної Ради

Сергій Скуратовський, депутат Верховної Ради

Дмитро Лінько, депутат Верховної Ради

Альона Кошелєва, депутатка Верховної Ради

Віктор Вовк, депутат Верховної Ради

Олексій Ленський, депутат Верховної Ради

Георгій Логвинський, депутат Верховної Ради від "Народного фронту"

Валерія Заружко, депутатка Верховної Ради

Олег Купрієнко, депутат Верховної Ради

Денис Силантьєв, колишній плавець, депутат Верховної Ради

Володимир Кравценюк

Сергій Свисталюк

Олександр Качур

Тетяна Зеленко

Сергій Крамаренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131465
 
 
 Топ коментарі
 
а зачем им двадцатка да еще и первая?
 показати весь коментар
 
Лотерейная партейка Ляшка- самая продажная в зРаде...Опять, клоуны, госкорыту пробраться пытаются... Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 970 .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Без него не так смешно жить, - подумал Остап (с)
 показати весь коментар
 
Ляшко дозаднєприводничився в обслуговуванні Ахметова, що шанси пройти т. званій "радикальній партії"= 0,і ніякі вила і корови не допоможуть, населенню прийшовся до душі інший клоун з тв ящика ,зелений.Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 5063
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то , в Японии кукиш (дуля) - жест проституток, зазывающих своих клиентов.
 показати весь коментар
 
Алена Кошелева видимо хорошо старается раз в первой десятке
 показати весь коментар
 
 
просто киалы и все, такова партийная идея бес действия
 показати весь коментар
 
 
ляшок по черниговской мажоритарке прошмыгнёт?
... закат эпохи " гомосеков " ... вообще не жалко никого
... кроме свободовцев
 показати весь коментар
 
 
Лотерейная партейка Ляшка- самая продажная в зРаде...Опять, клоуны, госкорыту пробраться пытаются... Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 970 .
 показати весь коментар
 
 
самая продажная в зРаде.-растолковывает украинцам променявший Украину на колбасу мигрант.
 показати весь коментар
 
 
)Двадцатку))))...все , або нічого...
може пару "ртів", очманілі селяни й виберуть по мажоритарці...
 показати весь коментар
 
 
Шановні українці! Ось вам список 20 найкращих скотиняк ради кальної партії Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9476
 показати весь коментар
 
 
И какую очередную афёру придумал Ляшко, когда выставлял аж 20 кандидатов? Генералом милиции он уже был что же он теперь придумает? Наглый мерзавец!
 показати весь коментар
 
 
Вот это заднеприводные размахнулись! С рейтингом ноль целых, путен десятых.
 показати весь коментар
 
 
Когда сливали Мосийчука в унитаз, жопы и себе подмыли. Но вонище от них до сих пор стоит
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Одной рукой красть, а второй размахивать флагом Украины никому не позволим
 показати весь коментар
 
А зачем столько народу в Раде? Думаю человек 100-150 вполне бы хватило, меньше народу , меньше дармоедов ,больше ответственности - все на виду!
 показати весь коментар
 
 
"Рад и Кал" пора на покой, хотя конечно лучше в места не с. о.. Олежка уже бабла нагреб достаточно, с учетом трудного детдомовского детства, тюремного прошлого, "ориентации", работы "журналистом" в "сельской передовице". ( поговаривают что спонсор Ренат охладел к этому своему проекту).
 показати весь коментар
 
 
Конечно остыл, посмотреть на президентские выборы, где шлюшко был, и понял. Что все, на свалку истории. Партия очко пердит в последний раз.
 показати весь коментар
 
Шляшко "не уйдет из политики" как и Пэтя. Но в связи с тем что "нЭма золотого запасу у пана атамана", пойдет по мажоритарке , где нибудь в сумском "таежном углу". Куда ж Рада и мы все без его риторики про "скотыняк" и "павлиньих походов" к трибуне. ( правда с его рейтингами, его "сзади" толпа его "соратников" у трибуны уже не сможет прикрывать.)
 показати весь коментар
 
круто .... какие не скромные , еще и кролик Логвинский затерся....
 показати весь коментар
 
 
Пролетает мимо как вилы над коровником.. Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 6721
 показати весь коментар
 
Тоже заставили беднягу к себе народо-фронтовцев принять. Надеюсь и близко не будет этого скомороха в парламенте.
 показати весь коментар
 
 
А В.Заружко видно стала меньше подмахивать головой, когда Ляшко свой бред несет, видно перестала попадать в такт и поэтому в первую десятку не попала. Она это делает, как дятел. Но сдается этой партии на выборах придет кирдык, поговаривают, что сам Ляжко до 14 числа крепко думает как бы вообще не пролететь и может махнуть рукой и сорваться на мажоритарный округ.
 показати весь коментар
 
 
единственное, что правильно декларирует боевой эраст - нахера в нужниковом месте сидельцев более 250 шт?! а по хорошему, так и 150 было бы немало.
 показати весь коментар
 
 
Этот ***** и есть популист.Говорит правильные вещи,а делает то,что выгодно только ему.))
********,сэр,они такие.))
 показати весь коментар
 
 
Придурка Мосійчука викинули-то добре,але Лозовий,ще й третім номером....
 показати весь коментар
 
 
Ух ты, и Логвинский пристроился. Тоже хочет группой за "лидером" к трибуне выходить?
 показати весь коментар
 
 
..скотыняка надеется пролезть в ВР? 5% не наберет ..кем же оно будет работать? Радикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9657
 показати весь коментар
 
 
А зачем ему работать?Он себе с Роситой на пенсию в лоторею навыигрывал.))
З.Ы.
Россинант вместо Роситы в данном случае звучал бы логичнее.))
 показати весь коментар
 
Первая двадцатка: 19 нынешних депутатов + 1 бывший пловец.. Ну а чо? Новые лица присутствуют...
 показати весь коментар
 
Список тех, кого мы в составе новой Рады так и не увидим.
 показати весь коментар
 
 
Голосуй за радикальні зміни - рада буде без радикалів!
Накуй аматорів, тільки професійні кловуни...
 показати весь коментар
 
Почти все-депутаты. Снова за них голосовать нет смысла. В топку.
 показати весь коментар
 
 
Гопник Дейдей так себе проходное место и не нашестерил.
 показати весь коментар
 
Може сільські мешканці і проголосують.
Вже краще вони ніж риги.
 показати весь коментар
 
всю эту шушеру в то место, откуда началась карьера их боса
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРадикальна партія представила першу двадцятку свого списку на виборах у Раду
 
 
 
 
 
 вгору