 Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина": до списку потрапили Тарута й Наливайченко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ зі з'їзду партії.
Так, першою в списку йде Юлія Тимошенко.
Далі - Сергій Тарута (позафракційний народний депутат і лідер партії "Основа"), Валентин Наливайченко (колишній голова СБУ), Сергій Соболєв (заступник голови фракції "Батьківщини") та Олена Кондратюк (нардеп від "Батьківщини").
біда? Таки так? А у мене сьогодні справжнє
горе: у киці-чистюлі знайшла блоху. Чесно. Це не гумор. Бо вже нема спасіння
від шуток/прибауток. І так плакати хочеться від чтіва партійних списків, а тут
ще й киця"порадувала"...