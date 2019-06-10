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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина": до списку потрапили Тарута й Наливайченко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала першу п'ятірку зі списку партії, з якою збирається йти на парламентські вибори.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ зі з'їзду партії.

Так, першою в списку йде Юлія Тимошенко.

Далі - Сергій Тарута (позафракційний народний депутат і лідер партії "Основа"), Валентин Наливайченко (колишній голова СБУ), Сергій Соболєв (заступник голови фракції "Батьківщини") та Олена Кондратюк (нардеп від "Батьківщини").

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131464
 
 
 Топ коментарі
 
тарута и наливон новые лица бюта?)
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ПатріЙОТ Тарута... Це всьо шо треба знати про Юльку !
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Это тот Тарута который подельник и дружбан Ахметки - Гудка и должник российских банков? Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 3620
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борьба с олигархами - это когда они в твоем списке в Верховную Раду - они сдались деньгами, в список))))
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Даже Зеленскому хватило ума-разума не вносить своего протеже-олигарха в список. А тЮлька не брезгует в очередной раз опозориться своей непоследовательностью.
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Судя по первой пятерке, баба Йуля вообще под плинтус в аутсайдеры скатилась... прошлые выборы ее в Раду протащила распиаренная ФСБ Савченко... а на эти выборы старая климаксичка может вообще не пройти...

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Люди добрі, для вас гниди
біда? Таки так? А у мене сьогодні справжнє
горе: у киці-чистюлі знайшла блоху. Чесно. Це не гумор. Бо вже нема спасіння
від шуток/прибауток. І так плакати хочеться від чтіва партійних списків, а тут
ще й киця"порадувала"...
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Бугага это она так сильно с украинской олигархией боролась что засунула одного из самых крупных олигархов в свой список?
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Так ***** ж на президентские выборы уже юльке денег отвалил. И зря потратился. Больше не дает. Вот и поздравление Коломойскому, и "в десна с Тарутой", и нафталиновый Наливай-ка...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина": до списку потрапили Тарута й Наливайченко
 
 
 
 
 
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