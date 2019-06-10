 Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина": до списку потрапили Тарута й Наливайченко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ зі з'їзду партії.

Так, першою в списку йде Юлія Тимошенко.

Далі - Сергій Тарута (позафракційний народний депутат і лідер партії "Основа"), Валентин Наливайченко (колишній голова СБУ), Сергій Соболєв (заступник голови фракції "Батьківщини") та Олена Кондратюк (нардеп від "Батьківщини").

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