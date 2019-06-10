 У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцопитування.
Згідно з оприлюдненими в понеділок на сайті КМІС даними, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 32,1% усіх респондентів, (34,4% серед тих, хто збирається голосувати і 48,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), за "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свої голоси 7,8% опитаних (8,4% і 11,8% відповідно), "Блок Петра Порошенка "Солідарність"(після перейменування - "Європейська солідарність") отримав би підтримку 5,4% українців (5,8% і 8,1% відповідно), ВО "Батьківщина" - 5,1% (5,5% і 7,8% відповідно).
З урахуванням 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до парламенту також має високі шанси пройти до Верховної Ради партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати і 5,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).
КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з 26 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респонденти, що мешкають в 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
https://volna.od.ua/2019/06/z%D1%97zd-truxanova-kernesa-axmetova-novinskogo-xomutinnika-i-murayeva-znovu-perenesli/
То що виходить? - в ляшка ноль рейтинга; у Вілкула - також... Ахметов крупно обсирається?
Мовою оригіналу
Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».
Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.
Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть.
Ну, тебе то, тупому порохоботу, это вряд ли понять.
Да а рассуждения про зеленую травку и кучку говна можешь засунуть себе в jopu.
Я, кстати, зарабатываю два - три куска зеленых в месяц, и мне хватает. Но, суку петю и порохоботов ненавижу.
Рейтинг Петра Алексеевича из 54% превратиться в тыкву
Отличный результат работы команды дегенератов пиарщиков.
Закономерный конец того, кто ставил на кумов и родственников, в ущерб профессионализму
Фальцет Славика возьмет в Раде 10 мест, а партия ЕС возьмет 20 мест, после чего они создадут мощную коалицию, где выберут Порошенко премьер-министром
ЇЇ успішність проявляється у брехні таким чином, щоби наявність брехні не можливо було виявити, а коли брехню виявлено, щоби було вже занадто пізно.і нічого повернути вже було б не можливо.
КомандаЗеБені для узурпації влади діє з успіхом усвідомлюючи цей постулат.
Зазомбовані 25% не піддались на брехню від дезентерії Бені.
Простой пример:
По опросам группы рейтинг, самый рейтинговый канал в Украине 1+1 Коломойского, его смотрят 65% украинцев.
Все украинские топовые медиа захвачены олигархатом: 1+1(смотрят 65% опрошенных)ICTV(50% опрошенных) Интер(30% опрошенных)
За кандидатуру на которую поставили наши олигархи проголосовало 73%
Все российские топовые медиа захвачены кремлевской ОПГ
За кремлевского карлика проголосовало 76%
Телестадо хавает все то, что ему показывают по телевизору и тот кто контролирует телевизор и является хозяином страны.
Это и есть так называемая "воля народа", когда олигарахи снимают фильмы для стада про "слугу народа", когда хотят протолкнуть марионетку во власть и наоборот, когда снимают сериалы про коррупцию и обливают фейками того, кого хотят из власти убрать.
И наш мудрый народ даже не в состоянии задуматься, что он лишь жертва информационных манипуляций и средство для достижения и удержания власти олигархических групп.
Олигархи на своих телеканалах рассказывают народу, за кого нужно голосовать, чтобы уничтожить олигархов. И люди даже не задумываются над тем, кому принадлежат эти каналы, в истерической зраде несутся в кабинку ставить галочку, чтобы уничтожить олигархов, а потому в очередной раз ноют, что их опять развели.
К сожалению, это славянское племя очень туповатое и обречено на вечное рабство у олигархата.
Всем умным людям рекомендую уезжать цивилизованные в страны, где живут люди с коэффициентом интеллекта выше среднего.
Здесь ничего никогда не будет, если вы еще не поняли.
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.