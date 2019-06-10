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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Якби позачергові вибори до Верховної Ради проходили на початку червня, в нове скликання парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - "За життя", "БПП "Солідарність" (після перейменування - "Європейська солідарність") і ВО "Батьківщина", свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 травня - 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцопитування.

Згідно з оприлюдненими в понеділок на сайті КМІС даними, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 32,1% усіх респондентів, (34,4% серед тих, хто збирається голосувати і 48,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), за "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свої голоси 7,8% опитаних (8,4% і 11,8% відповідно), "Блок Петра Порошенка "Солідарність"(після перейменування - "Європейська солідарність") отримав би підтримку 5,4% українців (5,8% і 8,1% відповідно), ВО "Батьківщина" - 5,1% (5,5% і 7,8% відповідно).

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З урахуванням 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до парламенту також має високі шанси пройти до Верховної Ради партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати і 5,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з 26 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респонденти, що мешкають в 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131462
 
 
 Топ коментарі
 
ОПЗЖ！ Погоняло зачетное😀
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У Пети меньше 6%. Порохоботы фас....
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Больше всего понравилось как вор, брехун, мародер, лузер и барыга с минимальным рейтингом (скорее всего натянутым с нуля) потрясая ручками недавно вякал что готов стать Премьером. Удачи.
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Одні путінські бізнес партнери ... Реванш кремля очевидний !
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Слуга народа с такими ватными слугами, как Д.Спивак будет потихоньку скатываться вниз все больше и больше. Вчера было 50%, сегодня уже 32%. Еще пару таких, как Д.Спивак в своих списках и с партией Ляшко надо будет объединяться, чтобы в пролезть в ВР. Это ж надо быть такими лохами, чтобы брать в свои списки таких типов, как Спивак с вылупленными беньками, которые как будто 3,14зду в первый раз увидели.
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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не бачу в цьому списку рейтингів "партії Кернеса-Труханова «Доверяй делам» (бывшая Коммунистическая партия трудящихся)" -
https://volna.od.ua/2019/06/z%D1%97zd-truxanova-kernesa-axmetova-novinskogo-xomutinnika-i-murayeva-znovu-perenesli/
То що виходить? - в ляшка ноль рейтинга; у Вілкула - також... Ахметов крупно обсирається?
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Кернес идет в блоке с жопоблоком Ахметова-Новинского.
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В Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Голос", - опрос КМИС А почему "ЕС" ??? - правильнее партия европейской солидарности или ПЕС
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Так они все - партии. Тут же не пишется "партия "Голос"...
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Типа ПСН звучит миловиднее, если вставить гласные У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6685
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Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?

Мовою оригіналу
У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 253Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».
Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.
Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть.
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Надо поднимать бучу - они обещали постпраймериз - может и уберут...но проверка качества кандидатов у них вообще не работает...
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Расскажи про каждого из остальных 99. Все, конечно, регионалы и все, конечно, за путина.
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Виборці мають знати хто йде в списку партії. Що вас так дивує? А за всіх мені не має ні потреби ні сенсу шукати інфу.
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Смешко и Гриценко разделили электорат - и в итоге никто из них не пройдет...тупо просрут 6%...
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Ну так Медведчукові посіпаки на це і розраховують !
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Чекіст смешко з мародером гриценко спєцом розпорошують проукраїнський електорат !
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А хто у нас проукраїнський? Мародер Порошенко з мародером Луценко?
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ЧЕМ УКРАИНЦЕВ ПРИВЛЕКЛА ЭТА МЕРЗОСТЬ РАБИНОВИЧ /???? НУ,МЛЯ -----ВОРЮГА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ,ЗВИЗДУН ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ,ХИТРЮЩИЙ ЕВРЕЙ,КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛ ПОСТРОИТЬ ПАМЯТНИК В БАБЬЕМ ЯРУ И ВСЕХ ОБ"""""БАЛ, УКРАИНЦЫ ВЫ СОШЛИ С УМА !"!!!!!!!
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Петя не пройдет. И это, естественно, радует.
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ну допустим, а что это принесет тебе лично? тарифы, зарплату, пенсию, рост ВВП, купишь новые носки, вставишь пломбы в зубы... ? ответ-нет. идешь ты с подругой по зеленому газону, она вступила в собачье гамно. конечно тебе приятно, но от этого секса же не будет, как и раньше будешь мастурбировать.
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Как говорит Садгуру, распространяя древнее учение о йоге, человек состоит из пяти тел. Земная жратва нужна только одному телу, чтобы приносить этому телу здоровыье А чтобы быть здоровым человеку нужно чтобы все пять его сущностей были здоровы. Так, вот, когда гнида петя проводил в Украине такую политику, что я его за нее ненавидел, то это значит. что петя и его шобла давила и душила одно или несколько моих нематериальных тел. Нужны еще чувства справедливости, уверенности, реализации надежд, чтобы чувствовать себя нормально в этом мире. Это все еда для нефизических тел.
Ну, тебе то, тупому порохоботу, это вряд ли понять.
Да а рассуждения про зеленую травку и кучку говна можешь засунуть себе в jopu.
Я, кстати, зарабатываю два - три куска зеленых в месяц, и мне хватает. Но, суку петю и порохоботов ненавижу.
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до 2014 столько зарабатывал в день. сегодня в неделю, но надеюсь, даже уверен, что в этом смысле все вернется. ты безвозвратно прошёл среднюю стадию, таблетки уже не помогут, и что бы понять, ненужно иметь медицинское образование. выходит, кроме тупого быдла в этих 73% есть тяжелые шизофреники. (отчего зависит два или три куска, от гей клиентов? запомни свинорылый черт, в Украине сленг не "куски", а "штуки", куски на паРАЩКЕ)
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Странно, конечно, партии практически нет, а в Раду она уже проходит. Украинское ноу-хау.
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73% это те, кто сегодня, прямо сразу, при виде 3х колпаков кинется играть, будут внимательно следить за шариком, надеясь победить. без лоха и жизнь плоха.
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Сейчас на петю начнут выбрасывать компромат и закроют петин прямой. Так что шансов у пети почти не останется.
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счастье продлиться не долго. после зрелищ надо хлеб.
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Да...
Рейтинг Петра Алексеевича из 54% превратиться в тыкву
Отличный результат работы команды дегенератов пиарщиков.
Закономерный конец того, кто ставил на кумов и родственников, в ущерб профессионализму
Фальцет Славика возьмет в Раде 10 мест, а партия ЕС возьмет 20 мест, после чего они создадут мощную коалицию, где выберут Порошенко премьер-министром
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Зе-команда "профессионалов", даже пишут с ошибками!!!
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Політика має особливий феномен -
ЇЇ успішність проявляється у брехні таким чином, щоби наявність брехні не можливо було виявити, а коли брехню виявлено, щоби було вже занадто пізно.і нічого повернути вже було б не можливо.
КомандаЗеБені для узурпації влади діє з успіхом усвідомлюючи цей постулат.
Зазомбовані 25% не піддались на брехню від дезентерії Бені.
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В нашей, так называемой демократии побеждает тот у кого самый рейтинговый телеканал
Простой пример:
По опросам группы рейтинг, самый рейтинговый канал в Украине 1+1 Коломойского, его смотрят 65% украинцев.
Все украинские топовые медиа захвачены олигархатом: 1+1(смотрят 65% опрошенных)ICTV(50% опрошенных) Интер(30% опрошенных)
За кандидатуру на которую поставили наши олигархи проголосовало 73%
Все российские топовые медиа захвачены кремлевской ОПГ
За кремлевского карлика проголосовало 76%
Телестадо хавает все то, что ему показывают по телевизору и тот кто контролирует телевизор и является хозяином страны.
Это и есть так называемая "воля народа", когда олигарахи снимают фильмы для стада про "слугу народа", когда хотят протолкнуть марионетку во власть и наоборот, когда снимают сериалы про коррупцию и обливают фейками того, кого хотят из власти убрать.
И наш мудрый народ даже не в состоянии задуматься, что он лишь жертва информационных манипуляций и средство для достижения и удержания власти олигархических групп.
Олигархи на своих телеканалах рассказывают народу, за кого нужно голосовать, чтобы уничтожить олигархов. И люди даже не задумываются над тем, кому принадлежат эти каналы, в истерической зраде несутся в кабинку ставить галочку, чтобы уничтожить олигархов, а потому в очередной раз ноют, что их опять развели.
К сожалению, это славянское племя очень туповатое и обречено на вечное рабство у олигархата.
Всем умным людям рекомендую уезжать цивилизованные в страны, где живут люди с коэффициентом интеллекта выше среднего.
Здесь ничего никогда не будет, если вы еще не поняли.
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Покажите тех кретинов, которые unnjds голосовать за суку косатую.. Ну не верю я что нормальный человек может за нее голосовать не верю.
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в Украине 73% неадекватов а вы не верите в то что 5% процентов найдется. Смешно право, батенька
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Примерно 30% за Слугу народа и примерно 6 за БПП. Это приговор для Вилли-вонки.
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порох раздал своим "ПЕС"икам по будке, вот они и тявкают, отрабатывают!
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Все партии проходящие в ВР делятся на 3 части:
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.
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Вы батенька в плену иллюзий насчет некоторых партий из 2 и 3 го списка. О первом пункте и говорить не приходиться, хотя и у них проскакивают иногда здравые мысли. За Ридиков тоже не говорю -это переезжий кукольный театр .За Голос с голоса -о чем там говорить, уже был он в Раде, а рады не дал. Лозунги и бла-бла.С нац партиями- у них нет предела этики и дипломатичности, и конструктивизма экономического развития и выхода из кризисных ситуацуий, они как ударный батальон. В Самопомощи, о которой не упомянули, есть нормальные ребята , человека пять, обстоятельно и конструктивно подходят к работе. НФ-это не то что нам надо вместе со своими лидерами. БПП=Солидарность= Европейская солидарность (ЕС) - что здесь непонятного, как не меняются названия, одно на уме -запорошить мозг обывателю своими прожектами, а дальше вершить свои делишки для своего бизнеса, все тоже что и на протяжении 25 лет. А остальное так мимоходом. А по главным вопросам -пускай кто-то сделает, а мы кругами их обойдем. "Сила и честь" -хороша была бы для укрепления тактики безопасности страны, "Батькивщина" - "держа под узду" хороша для экономики и развития, мало хозяйственности. "Слуга народа" -еще нет 100 дней, не убраны "тормоза " и палки старой гвардии. Векторы нормальные. И не за два дня все так делается, как некоторые считают и хотят. 27 лет ждали и не "мычали", а тут их прорвало , такими ораторами стали. При прошлом, языки дальше зубов не высовывали.
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нащо потрійні рейтинги. треба оприлюднювати тільки третю позицію(хто збирається голосувати і відзначився з вибором) і відсоток тих хто не відзначився або відмовився відповідати. графи "проти всіх" все одно немає.
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ОПЗЖ - Обьединение Пархатых Зажравшихся Жидов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС
 
 
 
 
 
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