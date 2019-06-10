 В Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем ​​граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.

Розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником, а нараховується вона на ту суму, яка утворюється з моменту укладення такого договору.

Штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день прострочення, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від всієї суми боргу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набув чинності новий закон про ЖКП, що дозволяє нарахування пені на борги за комуналку

Тим споживачам, які не сплатили комуналку вчасно через невиплату субсидій, штрафи не нараховуватимуть.