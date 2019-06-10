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 Економіка, Суспільство
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Все про:Пеня (6) комунальні послуги (136)

 В Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги

З понеділка, 10 червня, в Україні починають нараховувати пеню за борги за комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем ​​граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.

Розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником, а нараховується вона на ту суму, яка утворюється з моменту укладення такого договору.

Штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день прострочення, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від всієї суми боргу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набув чинності новий закон про ЖКП, що дозволяє нарахування пені на борги за комуналку

Тим споживачам, які не сплатили комуналку вчасно через невиплату субсидій, штрафи не нараховуватимуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131461
 
   
 Топ коментарі
 
Долго Украина будет пэтькины реформы выкашливать
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что-то мешает зерехворматору облегчить страдания несчастных?
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Він вже місяць, як "нє дєлаєт", а ви вже місяць як нічого не робите.
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Долго Украина будет пэтькины реформы выкашливать
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Я б ще субсидії відменив! Бо то є корупція. В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам - Цензор.НЕТ 9214
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что-то мешает зерехворматору облегчить страдания несчастных?
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Так ви ж казали, що ви не такі і все буде по-іншому. Дійте. Чи вже передумали?
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Я так понимаю Петю вы не осуждаете,все ок,правильно делает?
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Він вже місяць, як "нє дєлаєт", а ви вже місяць як нічого не робите.
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Выборы уже закончились, на всякий случай вам говорю)
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Иди с Богом любитель Зе ибо твои высеры не просто уже не актуальны от них реально уже попахивает запущенной формой шизофрении
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Какие высеры ты порохоботное убожество
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Старый Кабмин и Верховная Рада мешает, где сидят в основном пособники мародера. Пока не сменится вся эта старая кодла, претензии выдвигать можно только к старой власти!
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А причем президент до исполнительной власти?Порохоботы не знают,где пукнуть.
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Почему клоун не снизил коммуналку в два раза и не ветировал постановления о штрафах по неплатежам за неё?
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проспись. как пете высказать , так язык по спине сползает, а тут герои повыскакивали хотят все и сразу, эти вещи принимает рада. а ее -ма
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Так это не Петя обещал снизить коммуналку и зарплату 4000 Евро.
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А как же треп циркача-недоростка все отменить, ЖКХ снизить, зарплаты педагогам по 4000 $ , или 73% черни опять Петруху винить будут...Чернь на то и чернь, чтобы чернью быть...Учите гимн России-Убогие
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Вообще-то, это мегауспехи большого человека Гройсмана.
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а почему наркоман не отменит? как отменить лишение гражданства - то за день можно - а тут нет.
зебилы ***
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это просто чудесно, что начали начислять, теперь конституционный долг становится коммунальным, кто не заплатит, тот агент кремля
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Один процент за 100 дней? Это грабеж!

Граждане, вы под какой процент берете кредиты?
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Это неуважение к банковским работникам и к людям стоящим по 2 часа в очереди, чтобы заплатить коммунальные. Теперь очереди будут по 3 часа.
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У нас уже давно можна все в інтернеті оплачувати, ну або через термінал...
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Яка неповага? Не повіриш, але діжіталізація про яку теревенить шостий, в цьому питанні сталося вже доволі давно.
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Закон читали? Там только в начале от 0,01% а потом выше. И по моему ещё мэрия на местах может устанавливать свой тариф...
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Порошенко просто подложил свинью следующему президенту.
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Что мешает комику отменить эту свинью?
Собственная жаба?
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Все правильно. Люди должны жить по средствам.
Еще бы разрешить квартиры хронических должников конфисковывать и продавать в счет погашения долгов, было бы вообще классно.
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Зайдите на сайт исполнительной службы и увидите сотни отобранных за долги квартир. Сотни - это в маленьких городках.
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http://reyestr.court.gov.ua/ - тут можно посмотреть
В поле "Пошук за контекстом " введите типа "борг мтм" и открывайте дела и читайте.

Последнюю квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн - на практике всё немного иначе. Компании типа мтм и т.д. могут получить и часть квартиры и продать и т.д.
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ну и отлично, таким образом всякие маргиналы отсеются и переедут жить подальше от нормальных людей.
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Но, если есть рабочий механизм взыскания долгов с населения, то зачем вводить пеню? Причём пеню не ограниченна суммой задолженности.
Маргиналом по вашей версии может стать каждый. Например недавно энергетики поменяли счета и люди не могли оплатить за услугу 2-3 месяца. Сейчас будет автоматом штраф а потом иди в суд, а подать в суд от 1400грн. Т.е. все заплатят молча.
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накопить долг в 83 тыс.грн. - это надо не просто 2-3 месяца просрочить платеж, а не платить несколько лет. Обычно это контингент - алкаши, нарики и т.п. Когда такой контингент выкидывают на улицу а квартиру выкупает нормальный человек - все соседи просто аплодируют.
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Это популизм. Ситуации бывают разные в жизни, потому и сделали ограничение на изьятие последнегно жилья. Мы тут по сути разбираемся
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Ну десь справ 20 переглянув. Найстрашніше що побачив - стягнення боргу за рішенням суду...
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Правильно, а как его стягивают по Вашему? Отдельным судом? Где то я раньше находил у них на сайте список конфискованной недвижимости. Еще можно на прозорро их поискать, там бывает в приложенных документах есть вирок суду.
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А ось це вже дійсно популізм. Стягнути можна різними варіантами. Можна утримувати певний відсоток від зарплатні, можна арештувати та продати майнно, включно з автівкою, арештувати банківськи рахунки, і т. д. Але за комунальні борги квартиру не конфіскують.
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І? Де факт конфіскації нерухомості за комунальні борги?
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Это те кто кредиты под квартиру брали, и то только самые тупые. Т.к. если в квартире живет ребенок, то, к сожалению, ее отобрать практически никак нельзя.
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Выше написал, зайдите и почитайте. И это только запрос по МТМ ("МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ").
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живи по средствам, и не будет никаких бумерангов.
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Разве люди не возьмут в руки оружие чтоб защитиить свою квартиру-жизнь?
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барыжки своего не упустят А **** если Украинцы всё хавают повышение пенсионного возраста газ по 8.50 пеню за коммуналку
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Більш того, зебіли:
1 - хто несвоєчасно подасть показання лічильників, тому нарахують воду по "відліхтарним кубометрам"
2 - хто із субсидіантів несвоєчасно оплатить - з того знімуть субсидію.
Хотєлі? Залєтєлі!
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это принято петей, как дембельский аккорд, что подставить пришедшего. так что вот так зебил
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Зачекай... Як він міг його підставити якщо у всіх зарплатня вже 4000$? Зараз усім байдужа і комуналка та, і пеня.
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а еще петей принято лишение гражданства галстукоеда. но главный зебил отменил же. а тут чего не отменит? ))
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ты совсем дурак? или прикидываешься? нет, скорее просто совсем дурак!
это говори за все свершения своему уроды пете шоколадному!
он сделал за 5 лет больше горя, чем вор вместе с отравленным за 10....
почему ты держал свой язык в жопе, когда твой любимец заставлял и без того бедный народ жити "по-новому" ?
нравилось, наверное?!
а теперь свою жопу рвешь против Зели?!
ай, красавчик
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Кацапе лахтинський, йди трахати свою козу і не блимкай тут з приводу і без приводу. Лікбезу від дебілів не потребую. А лікбез від мене - платний. Тому тримай безпечну дистанцію, цілішим будеш.
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прием тут порошенко? это только зебилы на все вопросы сразу "а при порошенко хуже было"

почему зеленский не отменит ничего? кроме лишения гражданства саакашвили )))
ибо ему срать на дурачков, главное дружбаны олигархи
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Что хотят власти? Чтобы те, кто получают пенсию 2 тыс.,платили за коммуналку 3 тыс и желательно без субсидий. А еще власти хотят, чтобы бабушки и пенсионеры за свои деньги ремонтировали в многоэтажках крыши, подвалы, подъезды, лифты, детские и спортивные площадки; проводили утепление зданий.
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ну если человек при пенсии 2 тыс. не имеет субсидии, значит что-то тут не так. Или есть дополнительный доход, или внук/сын прописаны, или еще что.
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а чё не Васю? щаз же вроде Владимир Сцаныч керуе?
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Парламент и рада ещё порохоботские, вот и вредят.
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А сколько времени потребуется оказывателям коммунальных услуг для заключения этих договоров, а без них-то никак!???
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Министерства уже сделали всё и давно. Если Вы не оспорили изменения в договоре на поставку услуг в течении такого то времени или оплатили услугу, то автоматически согласны. Это давно работает так.
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А Грося красава. Встиг двічі підняти пенсії тим хто працював за білою схемою. Причому дрібним держчиновникам не підвищив, за що вони образилися на нього.
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Тільки заніколи в житті у мене не було заборгованності,більше як за місяць.А та земерзота яка хотіла шари має отримати те що заслужила.У мене сусід працює неофіціально на СТО,не бідний,заборгованність по жко більше 18000,каже що зе спише.Неплатячи податки,ця земерзота хоче всього та більше.
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Представим, что у Вас с соседом одно озеро на двоих с чистой водой. Рядом предприятие случайно или нет, но сделало слив отходов в озеро и вода стала грязной. Предприятие заплатило большой штраф в бюджет, но Вы оба так и остались у озера с грязной водой. Потому нужно смотреть не на соседа а на то, как эта ситуация влияет на вас обоих и на предприятие.
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ну таке вище утворення, як у Вас присутнє не у всіх.
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Всех халявщиков-за поребрик, нечем платить, пусть в землянках живут,город-только для платежоспособных,долой нищету и безисходность!!! ))
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Пеня-это типа стимул к оплате?Чуваки у людей и так грошей не багато.Если хотите стимул,то примите Закон не о Пене,а об снижении тарифов,для тех,кто исправно платит.Это на много больше мотивирует
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Наконец-то прищучат вне зависимости от политического окраса потребителей-должников.
Может наконец-то канет в лету совдеповская привычка красть и всё на шару брать.
И неважно сколько кто получает дохода. Привычка всё равно жива - прежде всего красть.

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Ши ддовская программа по вытеснению гоев в глухую провинцию.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги
 
 
 
 
 
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