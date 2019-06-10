 В Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.
Розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником, а нараховується вона на ту суму, яка утворюється з моменту укладення такого договору.
Штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день прострочення, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від всієї суми боргу.
Тим споживачам, які не сплатили комуналку вчасно через невиплату субсидій, штрафи не нараховуватимуть.
с кобелёвым
зебилы ***
Граждане, вы под какой процент берете кредиты?
Собственная жаба?
Еще бы разрешить квартиры хронических должников конфисковывать и продавать в счет погашения долгов, было бы вообще классно.
В поле "Пошук за контекстом " введите типа "борг мтм" и открывайте дела и читайте.
Последнюю квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн - на практике всё немного иначе. Компании типа мтм и т.д. могут получить и часть квартиры и продать и т.д.
Маргиналом по вашей версии может стать каждый. Например недавно энергетики поменяли счета и люди не могли оплатить за услугу 2-3 месяца. Сейчас будет автоматом штраф а потом иди в суд, а подать в суд от 1400грн. Т.е. все заплатят молча.
1 - хто несвоєчасно подасть показання лічильників, тому нарахують воду по "відліхтарним кубометрам"
2 - хто із субсидіантів несвоєчасно оплатить - з того знімуть субсидію.
Хотєлі? Залєтєлі!
это говори за все свершения своему уроды пете шоколадному!
он сделал за 5 лет больше горя, чем вор вместе с отравленным за 10....
почему ты держал свой язык в жопе, когда твой любимец заставлял и без того бедный народ жити "по-новому" ?
нравилось, наверное?!
а теперь свою жопу рвешь против Зели?!
ай, красавчик
почему зеленский не отменит ничего? кроме лишения гражданства саакашвили )))
ибо ему срать на дурачков, главное дружбаны олигархи
подавись мразота
пока нет
Может наконец-то канет в лету совдеповская привычка красть и всё на шару брать.
И неважно сколько кто получает дохода. Привычка всё равно жива - прежде всего красть.