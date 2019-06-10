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Все про:Зеленський (1636) коаліція (230) Тимошенко (2481)

 Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова в парламенті нового скликання працювати в коаліції з партією президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це сказала Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами і, більше того, ми цій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне - зробити все, щоб цей план став реальністю", - сказала Тимошенко.

Вона запропонувала назвати майбутню коаліцію "коаліцією дій".

За її словами, справжні демократичні сили, які можуть пройти до парламенту, - це "Батьківщина", "Слуга народу", партія "Голос" - "мають об'єднатися під час виборчої компанії та зробити все, щоб на мажоритарних округах не пройшли "мастодонти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131460
 
   
 Топ коментарі
 
- Куме, а ви знаєте, як називають партію "Слуга уроду"?
- Як?
- Роялісти.
А його лідера - знаєте, як називають?
- Як?
- Цюцюрон.
- За зріст, чи за гру хєром на роялі?
- За "краснорєчіє".Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского - Цензор.НЕТ 2665
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тимошенко це приклад абсолютної політичної протистуції, таких політиків як тимошенко взагалі не має бути в Україні. Не можна дозволяти політикам торгувати голосами виборців! Ті хто захочуть проголосувати за партію Зеленського і так за неї проголосують, а тимошенко вже зраджує своїх виборців, тобто вже проголошує про свою пітримку влади! Дивує тільки хто може за це лайно - БЮТ голосувати?
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Юля выбирает сосиску в тесте...
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Боже, спаси и сохрани украину от планов юлии владимировны а особенно от сильных
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Бабуля, а гордость хоть есть какая-нибудь???......

Ну нельзя же под каждого........
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Оце так так! А чи захочуть зебіли її в коаліцію? Щось мені підказує, що ні...
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Вона вже була зі всіма в кааліції) І ЗАВЖДИ виходить з неї і йде в опозицію і вимагає перевиборів)).Вона всіх кидає Ющенка, Порошенка.І Зеленського також кине)))
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Їх Коломойський об'єднує. Тому Зеленського, може, і не кине.
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Кучма знову виліз на політповерхню. Це він заснував олігархічно-корупційний уклад в державі. Мінський формат здійснено задовшо до цієі' назви і звучав він як" донбас - бандитам". Пінчук випасає грантоі'дів, отих інтелектуалів і експертів. Завдяки медіаресурсу в телевізор "випускають" саме тих, кого випасають, хто годується з руки. Колись Кучма помножив на нуль( ч/з жлобство) месію у вишиванці - ющенка. Зараз, ця ж родина окучує Зеленського. Тут новому президенту головне не схибити, бл можна перетворитись з особи, хто вселяє надію на очищення від корупціі' на персонаж, якого загнуздали шкідливі руки. Самий сильний опонент Кучмі - Ю. Тимошенко. Випробувано і гартовано тюрмою.
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Как говорится начали за здравие а закончили за упокой. А конкретно вопрос - кому узеленскис "... вселяет надежду на очищения от коррупции..." ? Если вы ожидаете от ручной куклы коломойского борьбу с коррупцией, то у меня для вас две плохие новости.
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Зелебенський не знає в що вляпався!
Якщо буде кааліция з Воною, то буде його остання коаліція!
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Формально коаліцію утворять панянки-служанки з БЮТом, а фактично йдеться про конституційну коаліцію з ригами. Конституцію вони рейдернуть миттєво. Буде вам і НАТО, і ЄС, і мова, і унітарна держава, і все на світі.
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скажи мне, что твой друг Юля и я скажу кто ты
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"Тимошенко готова к коалиции с партией Зеленского"

Кто бы сомневался, лохторат то у Юлии Владимировны уменьшается (за счет естественной убыли оного), нужны новые лохи, непуганные.

И что очен- показательно, ни Юлия Владимировна, ни Владимир Александрович, ни "*********"(С) не нашли времени посетить Белую Церковь,, где воды незараженной осталось на сколько суток?
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Сейчас ПОРОХОБОТЫ набегут стадом,а то как-то притихли на одно время,на повестке дня был Зеленский,а теперь такой офигенный заработок,недаром Пэтя их мобилизовал перед первым туром,чтобы толькр Тимошенко не прошла во второй тур,а с другими кандидатами ,он думал ,легко справится,но народ ,наш умный,сразу Пэтю раскусил,и проголосовал 75%,лишь бы не видеть его и его компанию мародёров., снова во главе государства.
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Спикером будет скорее всего. А премьером Разумков.
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ні я думаю посада спікера тимошенко не підходить, а ось для разумкова можливо.
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Резиновую бабку плющит не по-децки...... у нее уже рейтинг на грани статистической ошибки, а она все себя крупным политиком мнит..... злобное, упоротое, лживое, жадное создание бабища йуля... где ни появляется - везде ссоры и распри.... гнать ведьму ссанными тряпками...
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Юля опять разыграет золотую "фишку".На коалицию с рыгами и Порошенко,"слуга" не пойдет. Вакарчук под вопросом.Остается Юля.Не взять ее,значит ожидать жесткую оппозицию и будет все рубить под корень.Согласиться на коалицию с ней,значит отдать премьер министра.На меньшее она не согласится а через год уничтожит Зеленского,
как было с Ющенко.
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Юща уничтожили его же "люби друзи" изнутри .
Когда он поскакал до Фирташки, Ахметки и других олигархов вприпрыжку ...

Именно он и зрадив идеалы Майдана , бо головным в том Майдане была именно борьба с дерибаном Кучмы и Ибуковича . А он меморандумами и универсалами с рыгоблевотой обнулил свой рейтинг и рейтинг своей партии .
А ЮВТ вплоть до 2009 всё надеялась на идеалогическое сотрудничество ... Ведь это именно Ющ развалил демоалицию в сентябре 2008 . Именно он тогда поставил шкурные интересы РУЭ Фирташки и вышки Бойко выше интересов демократической коалиции . Именно он сорвал переговоры по газу и уже фактически договоренную цену из-за чего и возник кризис с ****** в январе 2009-года .
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ющенко сам себя взул.... во многом благодаря пороху
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Тьотя , то шо Ющ красивый и статный не делало из него интеллектуала .
К сожалению хлопця вывели из села , а вот село внутри хлопця живе до сих пор .

Маштаб личности чисто хоруджиевский . И дальше газа Фирташки и цукерок Рошен он не проглядывался .

Юля не святая , но в 2009 на выборах в первом туре она взяла не многим меньше (по процентам) ЗЕ в 2019 . А Ющ цельных 5.5% ...

И ***** Манафорт не постыдился взять бабосы за её дискредитацию . Пока рыги с нунсами пилили бабосы , ЮВТ при режиме рыгоблевоты сидела . А Ющ с Пэпэ в роскоши купались и лизали чоботы енакиевскому гопнику !
Юля мужик в юбке , а Ющ баба в штанцях ... Да ещё ревнивая и чванливая !
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чи не одного гнезда птенцы? Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського - Цензор.НЕТ 837
на цензоре это ясно было с самого начала,все зайульки голосовали во втором туре за зелебеню
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Сволочь косатая хоть с чертом объединится, лишь бы от корыта не отходить. Я еще могу понять тех, кто за всяких там Ляшко и пр голосует, но понять кретинов, голосующих за эту проститутку не могу. Ну нельзя-же быть такими идиотами! Эта тварь 20 лет при корыте и пользы от нее НОЛЬ.
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а можна поцікавитись що вас так "плющить" в тимошенко. вона спочатку була ворогом корумпованого президента кучми на совісті якого вбивство гонгадзе , він навіть пробував її кинути до в'зниці. потім стала ворогом ющенка який зрадив майдан і допоміг в кінці кінців стати януковичу президентом. потім вона стала ворогом януковича зрадника україни який теж посадив її. потім стала ворогом корумпованого президента порошенка шахрая і мародера. в чому вона винна в тому що українці обирали непотріб президентами? а хто тоді ваш герой?
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взрывы анальных отверстий на шоколадной фабрике.. это просто праздник какой-то Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського - Цензор.НЕТ 856
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Популисты+клоуны = офигеть коалиция.
Добавить в этот коктейль ватных мертветчуковцев и точно хана Украине.
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Все партии проходящие в ВР делятся на 3 части:
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.
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А вот и новоиспеченный премьер министр(будущий канцлер федеративной республики украины в составе 3 областей) нарисовался ...... красиво рыги с кацапами 73 % зебилов уделали Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського - Цензор.НЕТ 8841
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Євген Магда‏ @rozumaha 1 час назад

Поінформовані джерела стверджують, що "Слуга народу" з більшим бажанням дивиться на перспективу коаліції з Жіночою партією Полякової, ніж на "сильну коаліцію" з "Батьківщиною")))
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О, опять понабежало иуд-порохосов. Все плохие, но мальдивский свин хорош! Тимошенко права, сильная личность.
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Лох, тут немає що ділити Юди усі.
Тільки кожен має свій план як збагатитись і щоби йому за це нічого не було..
А лохи 73% лрхами і залишаються.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко готова до коаліції з партією Зеленського
 
 
 
 
 
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