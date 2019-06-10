 Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського

Про це сказала Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами і, більше того, ми цій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне - зробити все, щоб цей план став реальністю", - сказала Тимошенко.
Вона запропонувала назвати майбутню коаліцію "коаліцією дій".
За її словами, справжні демократичні сили, які можуть пройти до парламенту, - це "Батьківщина", "Слуга народу", партія "Голос" - "мають об'єднатися під час виборчої компанії та зробити все, щоб на мажоритарних округах не пройшли "мастодонти".
Ну нельзя же под каждого........
Якщо буде кааліция з Воною, то буде його остання коаліція!
Кто бы сомневался, лохторат то у Юлии Владимировны уменьшается (за счет естественной убыли оного), нужны новые лохи, непуганные.
И что очен- показательно, ни Юлия Владимировна, ни Владимир Александрович, ни "*********"(С) не нашли времени посетить Белую Церковь,, где воды незараженной осталось на сколько суток?
как было с Ющенко.
Когда он поскакал до Фирташки, Ахметки и других олигархов вприпрыжку ...
Именно он и зрадив идеалы Майдана , бо головным в том Майдане была именно борьба с дерибаном Кучмы и Ибуковича . А он меморандумами и универсалами с рыгоблевотой обнулил свой рейтинг и рейтинг своей партии .
А ЮВТ вплоть до 2009 всё надеялась на идеалогическое сотрудничество ... Ведь это именно Ющ развалил демоалицию в сентябре 2008 . Именно он тогда поставил шкурные интересы РУЭ Фирташки и вышки Бойко выше интересов демократической коалиции . Именно он сорвал переговоры по газу и уже фактически договоренную цену из-за чего и возник кризис с ****** в январе 2009-года .
К сожалению хлопця вывели из села , а вот село внутри хлопця живе до сих пор .
Маштаб личности чисто хоруджиевский . И дальше газа Фирташки и цукерок Рошен он не проглядывался .
Юля не святая , но в 2009 на выборах в первом туре она взяла не многим меньше (по процентам) ЗЕ в 2019 . А Ющ цельных 5.5% ...
И ***** Манафорт не постыдился взять бабосы за её дискредитацию . Пока рыги с нунсами пилили бабосы , ЮВТ при режиме рыгоблевоты сидела . А Ющ с Пэпэ в роскоши купались и лизали чоботы енакиевскому гопнику !
Юля мужик в юбке , а Ющ баба в штанцях ... Да ещё ревнивая и чванливая !
на цензоре это ясно было с самого начала,все зайульки голосовали во втором туре за зелебеню
Добавить в этот коктейль ватных мертветчуковцев и точно хана Украине.
1. Прокремлевские партии, главная их цель- сдать Украину России, сделать ее частью возрождающейся российской империи. Это партия "За ЖОПУ -ОПЖЗ", "Жопоблок" и другие рыговские блоки и партии.
2. Популистские партии или "болото". Ради власти и денег они готовы мгновенно менять идеологии, принципы, обещания и сказать какая у них политическая цель невозможно, потому что ее нет в принципе. Они часто работают именно на того,кто им в данный момент дает деньги. Самое страшное,что эти партии могут при подходящих условиях мгновенно стать пророссийскими и сдавать Украину будут легко и весело. Это следующие партии: "Слуга народа", "Батьковщина", "Радик.. партия" Ляжка.
3. Национально-демократические партии. Это партии, которые были организаторами и основой Майдана, это партии,члены которых,не раздумывая пошли в огонь войны защищать нашу Родину, именно руководство этих партий организовали сопротивление Украины против российской агрессии, защитили ее,предотвратили дефолт и обеспечили уверенное развитие страны. Цель большинства из них ясная и четкая: войти в ЕС, НАТО, поднять все сферы жизни в стране к европейским стандартам,максимально интегрироваться с Европой, установить мир на украинских условиях, вернуть захваченные агрессором земли. Это следующие партии: "Европейская солидарность" (ЕС), "Голос", "Сила и честь", "Народный фронт", националистические партии (Свобода, Правый сектор" Яроша).
Это положение на сегодняшний момент. Могут ли быть изменения в этом списки? Конечно могут. Если кто-то захочет делить партии на коррупционные или нет,то это бесполезная затея. Предрасположенность к коррупции одинакова у большинства украинцев, независимо от партийной принадлежности.
Поінформовані джерела стверджують, що "Слуга народу" з більшим бажанням дивиться на перспективу коаліції з Жіночою партією Полякової, ніж на "сильну коаліцію" з "Батьківщиною")))
Тільки кожен має свій план як збагатитись і щоби йому за це нічого не було..
А лохи 73% лрхами і залишаються.