 "Вимагаємо вироків замовникам!" - активісти пікетують ГПУ з вимогою повного розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 10 червня, активісти проводять мітинг під будівлею ГПУ з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Наступним етапом (розслідування вбивства Катерини Гандзюк. - Ред.) має бути вручення підозр замовникам. Однак ні Мангер, ні Гордєєв, ні Рищук не перебувають за ґратами і почуваються доволі розкуто. Гордєєву і Рищуку навіть не вручені підозри. Також Генпрокурор обіцяв підозри у справі про підпал і розкрадання лісу на Херсонщині, який, на думку слідства, зумовив вбивство Каті. Ми прийшли до Генпрокуратури, щоб запитати - де підозри замовникам? Заради чого виконавці отримали такі мізерні вироки? Чого чекає Генеральна прокуратура? Щоб Мангер, Гордєєв і Рищук втекли, як Левін (чия доля нас теж дуже хвилює)? Щоб стали нардепами і отримали недоторканність? Щоб ми просто забули про цю справу? За три роки з в'язниці почнуть виходити вбивці. Вони знову будуть жити серед нас - ті, хто згоден вбивати невинних людей за 500 доларів. У вас, працівники прокуратури, дуже великий борг перед суспільством", - заявили організатори мітингу.

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Мітингувальники розгорнули плакати з іменами можливих замовників вбивства. Зокрема, на них написано Андрій Гордєєв і Євген Рищук. Також на футболках активістів написано: "Хто стоїть за вбивством Гандзюк?", а на асфальті під ГПУ вони написали великими літерами написали - "Вимагаємо вироків замовникам!". Вони залишили під ГПУ пляшку вина і клоунські носи.

Перед мітингувальниками виступив адвокат Масі Найєм, а від ГПУ до активістів вийшов спікер Андрій Лисенко.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив п'ятьох колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) до різних термінів ув'язнення за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Так, Торбіна засуджено до 6,5 років позбавлення волі, Грабчука - до 6 років, Васяновича і Вишневського - до 4 років, а Горбунова - до 3 років в'язниці.

Батько загиблої Віктор Гандзюк назвав вироки вбивцям своєї дочки "спектаклем" і заявив, що йому "соромно за державу".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .