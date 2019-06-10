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Все про:педофіл (49) суд (5180) в'язниця (198)

 До 14 років в'язниці остаточно засуджено педофіла, який ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури міста Києва і залишив без змін вирок суду першої інстанції, який засудив до 14 років позбавлення волі педофіла, який здійснив насильство над 9-річною дівчинкою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулася мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні цивільного чоловіка фотографії, які підтверджували, що останній вступав у статеві зносини неприроднім способом з її 9-річною донькою.

Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді було повністю доведено вину 28-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки, та судом призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням, захисники обвинуваченого подали апеляційні скарги, в яких просили суд апеляційної інстанції скасувати вирок та закрити провадження у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого.

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Прокурор, який брав участь у розгляді апеляційних скарг, категорично заперечував проти їхнього задоволення та просив суд залишити вирок Дарницького районного суду м. Києва без змін.

Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд 06.06.2019 відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та залишив чинним вирок Дарницького районного суду м. Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131457
 
   
 Топ коментарі
 
немає захисників педофіла
є захисники звинувачуваного у педофілії
це дуже різні речі
бувають випадки, коли людину з помсти, або з якихось інших причин звинувачують у педофілії
в любому випадку вину визначає суд
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Теперь будут бурить ему скважину на зоне)
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защитники педофила...., хочется посмотреть в их честные и незамутненные сомнениями глаза...
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защитники педофила...., хочется посмотреть в их честные и незамутненные сомнениями глаза...
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немає захисників педофіла
є захисники звинувачуваного у педофілії
це дуже різні речі
бувають випадки, коли людину з помсти, або з якихось інших причин звинувачують у педофілії
в любому випадку вину визначає суд
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Нет, о том, как из за фантазий детей, невинного человека обвинили в педофилии, сломав ему жизнь.
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Ну а суд у нас обычно поддерживает обвинение, а не разбирается что к чему.
Обвинён - приговорён.
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работа у людей такая, что ж поделать. положен по закону адвокат - без него никак, назначают. должен адвокат написать аппеляцию - вот она, хоть и не хочется, еще бы добавил от себя годков 100.. уверен, никто из них со своим подзащитным за руку не здоровался и решению суда не огорчился.
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Защитник нужен. Вообще говоря, человека могли оговорить или подставить.
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Теперь будут бурить ему скважину на зоне)
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І педофіл, і його коханка - однозначно ЗЕлохторат.
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Нужно вместе с ним судить мамашу, которая привела в дом педофила.
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Та воно наче й так (бачили очі, що купували), але завдяки мамаші він і сів.
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не жилец.....
Пару лет унижений в тюрьме или на зоне.., а потом "несчастный" случай и фсе с ним....
Если конечно в одиночке не будет все время...
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я никогда не понимал мотивы педофилов - неужели бл..ей на улицах мало?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДо 14 років в'язниці остаточно засуджено педофіла, який ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки
 
 
 
 
 
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