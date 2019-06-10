 До 14 років в'язниці остаточно засуджено педофіла, який ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулася мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні цивільного чоловіка фотографії, які підтверджували, що останній вступав у статеві зносини неприроднім способом з її 9-річною донькою.
Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді було повністю доведено вину 28-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки, та судом призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.
Не погоджуючись з ухваленим рішенням, захисники обвинуваченого подали апеляційні скарги, в яких просили суд апеляційної інстанції скасувати вирок та закрити провадження у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого.
Прокурор, який брав участь у розгляді апеляційних скарг, категорично заперечував проти їхнього задоволення та просив суд залишити вирок Дарницького районного суду м. Києва без змін.
Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд 06.06.2019 відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та залишив чинним вирок Дарницького районного суду м. Києва.
є захисники звинувачуваного у педофілії
це дуже різні речі
бувають випадки, коли людину з помсти, або з якихось інших причин звинувачують у педофілії
в любому випадку вину визначає суд
Обвинён - приговорён.
Пару лет унижений в тюрьме или на зоне.., а потом "несчастный" случай и фсе с ним....
Если конечно в одиночке не будет все время...
в зоні є папашки дівчаток