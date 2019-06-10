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Все про:кордон (1301) Молдова (447) СБУ (4390)

 Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих росіян, - СБУ

У Службі безпеки України заявляють, що на українсько-молдовському кордоні було посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, зараз посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі також зауважили, що оперативно відстежують внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Молдова.

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"У рамках партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією з молдавськими колегами для збереження спокою і стабільності в регіоні", - додали в прес-центрі Служби.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131452
 
   
 Топ коментарі
 
А откуда у нас могут взяться радикально настроенные россияне?
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А що ви хотіли, коли СБУ керує сценарист 95 кварталу ????
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Раніше лавочник не пускав їх в Україну (військовий стан), а тепер у буратіни вони мишебраття.
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А откуда у нас могут взяться радикально настроенные россияне?
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Потрібно повністю перекрити кордон з темчасово окупованими районами Молдови (Придністров'ям) і влаштувати повну блокаду, а потім ввести українських миротворців і зачистити територію Придністров'я, арештувавши всіх російських військових, потім обміняємо їх на громадян України які знаходяться в терористичних тюрмах на території росії та ОРДЛО, а їх вже більше 5000 осіб!
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ога, сунься сейчас в Украину, лещей нахватаешь по самое нехочу
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як там у Придністров"я "дорога" не заросла бур"яном ?
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Бред. Фантазии больные.......
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―Профессия - игра на балалайке по трактирам. Причина смерти - удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал".(с)
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А як радикально налаштовані москалі в Україну попадають? Дайте їм сачки, хай шурують Рось чистити.
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Раніше лавочник не пускав їх в Україну (військовий стан), а тепер у буратіни вони мишебраття.
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Або дурість ябо невірна подана інформація, нащо їх пускати в Україну і ловити на молдовському кордоні.
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при барыге движуха осуществлялась полным ходом, включая ротацию российских войск в приднестровье поездами... учи матчасть
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А хіба контррозвiдувальний режим не має бути таємним? Чи про це потрібно кричати у всіх медіа? Цирк.
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А що ви хотіли, коли СБУ керує сценарист 95 кварталу ????
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Профілактика, куда потім їх складати, гілляки шкода.
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А в радикально налаштованих росіян буде на обличчі написано, що вони радикально налаштовані?
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Это все от нашей "гибридной" политики. Граница с оккупированным Приднестровьем должна была изначально быть закрытой и введена блокада этой территории. Было бы это предпринято сразу в 1990 году, может и в Украине и Грузии того что произошло позже не было. Кстати это касается и Крыма и Донбасса. Полная блокада, перекрытие проезда ( любого). Пропускная система только в одном направлении - От туда на Украину и не как иначе. Как переходной период ( правда уж пять лет все происходит, какие там "периоды"), можно разрешить въезд из Украины на оккупированные территории только лицам родившимся на тех территориях или у кого была там прописка на момент оккупации ( особенно это касается Крыма), кстати туда вообще можно было закрыть проход ( проезд) с 15 апреля по 15 октября, а зимой будьте добры навещайте "родственников". Но у нас гибридность в тренде. У на с то ли война, то ли АТО, то ли агрессор, то ли торговый партнер, у нас даже в отличии от Грузии дип отношения не разорвали. Ну и т. д. Вот так и живем , а потом удивляемся что в головах от этой гибридности у народа в голове "каша". А теперь еще с реваншем в виде "приправы".
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Для начала границу с ОПГ "приднестровье"закройте.
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Металобрухт на металургійний завод в Придністров"ї і далі відправляють?
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Курви зробіть вже візовий режим з Підарахой,трясця вашій матері!
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СБУ допускает на своей территории наличие радикально настроенных россиян??! Как это понимать? Видимо, надо признать, что проводимые ею мероприятия на российско-украинской границе и в пунктах пропуска попросту неэффективны? Как вообще снабжается 14я армия рф на территории приднестровья иначе, чем через украинскую территорию или воздушное пространство? Почему эта тема не звучит никогда?
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Наша вата гірша за росіян.
Колись (серпень 2016) їхав у дальню точку Одещини, там є ділянка перетину території Молдови. Я знав правила перетину. Раптом бачу велику чергу автомобілів. Поговорив з різними водіями, фішка така: українців на легковиках пропускають, українців на фурах, бусиках а також молдован просять почекати. Згодом погранці пояснили причину, але це не для розголошення.
Коротше, причиною були уроди з подністров'я.
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СМИ: Додон "переехал" в отель на территории российского посольства.

Игорь Додон накануне вечером приехал в посольство российской федерации в Кишиневе и остался ночевать в отеле, расположенном на территории посольства.
Согласно источникам, Игорь Додон перебрался жить в отель.

http://www.allmoldova.com/ru/news/smi-dodon-vmiestie-s-siem-iei-pierieiekhal-v-otiel-na-tierritorii-rossiiskogho-posol-stva
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что там усиливать???...запретить въезд и точка!!!
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Кацапы опять Майдан готовят?
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Ну шо тут сказать...
Молдова уже тью тью
В Кремле рвут о радости баяны...
По факту мы получим еще один кусон под контролем Москвы...
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сбу ничего не попутала, точно на ук-мол границе кацапов ловить? мож, все таки, на укр- парашной?
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