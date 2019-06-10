 Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих росіян, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, зараз посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
В українській спецслужбі також зауважили, що оперативно відстежують внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Молдова.
"У рамках партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією з молдавськими колегами для збереження спокою і стабільності в регіоні", - додали в прес-центрі Служби.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
просто кекунці
Колись (серпень 2016) їхав у дальню точку Одещини, там є ділянка перетину території Молдови. Я знав правила перетину. Раптом бачу велику чергу автомобілів. Поговорив з різними водіями, фішка така: українців на легковиках пропускають, українців на фурах, бусиках а також молдован просять почекати. Згодом погранці пояснили причину, але це не для розголошення.
Коротше, причиною були уроди з подністров'я.
Игорь Додон накануне вечером приехал в посольство российской федерации в Кишиневе и остался ночевать в отеле, расположенном на территории посольства.
Согласно источникам, Игорь Додон перебрался жить в отель.
http://www.allmoldova.com/ru/news/smi-dodon-vmiestie-s-siem-iei-pierieiekhal-v-otiel-na-tierritorii-rossiiskogho-posol-stva
Молдова уже тью тью
В Кремле рвут о радости баяны...
По факту мы получим еще один кусон под контролем Москвы...