 Патруль спостерігачів потрапив під обстріл на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

Про це повідомила прес-служба місії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У другій половині доби 9 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста найманців РФ на відстані орієнтовно 1,2 км на північний захід від Молодіжного.
О 14:34 до патруля підійшли два найманці РФ. "Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували зовні автомобілів, вони повернулися на блокпост. О 14:36 три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь", - зазначили в прес-службі.
В ОБСЄ уточнили, що після цього вони почули, як щонайменше три кулі пролетіли із західного напрямку приблизно за п'ять метрів над ними.
Патруль СММ повернувся на свою базу в Кадіївку (колишній Стаханов. - Ред.).
по крайней мере, три пули пролетели из западного направления Источник: https://censor.net.ua/n3131451
ОБСЕ в том районе базируется на неподконтрольной территории.Вот тебе еще факт.Всё еще готов ровнять позиции в югу и к западу?
ОБСЕшники просто мягко описывают последнее время,когда практически..Да чоуж там..
=========
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 100 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
=============
Это посоедний. И уже который день в отчетах не фигурируют сепары,кроме единичных обстрелов из стрелкового...Я не знаю как это объяснить.Тоесть поведение ВСУ. Про десятки танков ВСУ выведенных на линию фронта против сепарской развед машины-копировать?По мне это диверсия.
Чермалик на південь та південно-схід оточений терористами путіна,
Пищєвік на південь та південно-схід оточений терористами путіна,
Гнутово на схід оточено терористами путіна!
Які претензії до ЗСУ?
Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
=====
Утром 7 июня, находясь в Попасной, команда СММ зафиксировала 10 очередей, 4 выстрела и 1 взрыв неопределенного происхождения вне участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), однако в пределах 5 км от него.
В 22:47 7 июня (за пределами отчетного периода) камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км к юго-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения).
Днем 7 июня, находясь вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии отметили там спокойную обстановку[3].
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/422471