 Патруль спостерігачів потрапив під обстріл на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

Про це повідомила прес-служба місії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У другій половині доби 9 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста найманців РФ на відстані орієнтовно 1,2 км на північний захід від Молодіжного.

О 14:34 до патруля підійшли два найманці РФ. "Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували зовні автомобілів, вони повернулися на блокпост. О 14:36 ​​три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь", - зазначили в прес-службі.

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В ОБСЄ уточнили, що після цього вони почули, як щонайменше три кулі пролетіли із західного напрямку приблизно за п'ять метрів над ними.

Патруль СММ повернувся на свою базу в Кадіївку (колишній Стаханов. - Ред.).