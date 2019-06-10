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 Патруль спостерігачів потрапив під обстріл на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

У районі тимчасово окупованого Молодіжного, що за 63 кілометри від Луганська, поруч з патрулем ОБСЄ пролетіли кулі, постраждалих немає.

Про це повідомила прес-служба місії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У другій половині доби 9 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста найманців РФ на відстані орієнтовно 1,2 км на північний захід від Молодіжного.

О 14:34 до патруля підійшли два найманці РФ. "Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували зовні автомобілів, вони повернулися на блокпост. О 14:36 ​​три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь", - зазначили в прес-службі.

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В ОБСЄ уточнили, що після цього вони почули, як щонайменше три кулі пролетіли із західного напрямку приблизно за п'ять метрів над ними.

Патруль СММ повернувся на свою базу в Кадіївку (колишній Стаханов. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131451
 
 
 Топ коментарі
 
Да то вам показалось. Мирный план работает Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 229
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Ти диви, розгледіли і навіть кулі порахували.
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Да то вам показалось. Мирный план работает Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 229
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Після кожного обстрілу ОБСЄ зі сторони терористів потрібно знищувати опорні пункти терористів в цьому районі масованим артилерійським вогнем ЗСУ. Тоді терористи не будуть бикувати!
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А что делать если?
по крайней мере, три пули пролетели из западного направления Источник: https://censor.net.ua/n3131451
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По звуку важко визначити напрямок польоту кулі, тому це лише оціночні судження спостерігачів, які представляють і російську сторону, що взагалі є нечуваним! Сам факт обстрілу СММ ОБСЄ має призводити до тотального винищення позицій терористів в цьому районі, інакше ми не зможемо зупинити прояви насильства по відношенню до СММ ОБСЄ. Терористи мають знати що на кожну кулю випущену в СММ ОБСЄ прилетить 100 снарядів 152мм з української сторони!
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Я по звуку и башку могу прострелить с сотни метров.
ОБСЕ в том районе базируется на неподконтрольной территории.Вот тебе еще факт.Всё еще готов ровнять позиции в югу и к западу?
ОБСЕшники просто мягко описывают последнее время,когда практически..Да чоуж там..
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В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 110 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 100 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
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Это посоедний. И уже который день в отчетах не фигурируют сепары,кроме единичных обстрелов из стрелкового...Я не знаю как это объяснить.Тоесть поведение ВСУ. Про десятки танков ВСУ выведенных на линию фронта против сепарской развед машины-копировать?По мне это диверсия.
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Ви весь час займаєтесь викривленням звітів ОБСЄ і читаєте їх так щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах, але будь яка людина яка читає оригінал звітів СММ ОБСЄ бачить що Ви просто брешете, вириваєте зі звітів окремі абзаци і забуваєте наводити весь текст повністю, де пишуть про терористичну діяльність терористів, про терористичні обстріли ЗСУ та населених пунктів. Тому витрачати на Ваші фейки свій час я не хочу, Ви просто брехло!
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Это точный копипаст отчета ОБСЕ. Неизмененно ниодной буковки.
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Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовані на території контрольованій терористами, які обстрілювали населені пункти підконтрольні ЗСУ!
Чермалик на південь та південно-схід оточений терористами путіна,
Пищєвік на південь та південно-схід оточений терористами путіна,
Гнутово на схід оточено терористами путіна!
Які претензії до ЗСУ?

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе взрывы, зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
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На тебе с Луганска
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Утром 7 июня, находясь в Попасной, команда СММ зафиксировала 10 очередей, 4 выстрела и 1 взрыв неопределенного происхождения вне участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), однако в пределах 5 км от него.

В 22:47 7 июня (за пределами отчетного периода) камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 1-2 км к юго-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения).

Днем 7 июня, находясь вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии отметили там спокойную обстановку[3].
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Де тут порушення режиму припинення вогню? Підрозділи ЗСУ відбивали напади терористів зі стрілецької зброї, порушень немає!
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Да че я мучаюсь. На тебе сайт фейков от представителей 58 стран. На украинском языке.
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/422471
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Так Ви не вмієте читати звіти СММ ОБСЄ, у Вас чомусь ці звіти свідчать проти ЗСУ, хоча якщо уважно почитати ці звіти, то вони чітко вказують на терористів як на порушників режиму припинення вогню!
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Ти диви, розгледіли і навіть кулі порахували.
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О, заодно и очнутся от долгого летаргического сна. Пора просыпаться, ребята!
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Частіше траплялася б така оказія, а там і до адекватних звітів дійде.
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а чого немає допису, що по прибуттю на базу, були замінені памперси))
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Та то ж простой трактор, вы шо - не видите?!
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" как, по крайней мере, три пули пролетели из западного направления примерно в пяти метрах над ними"
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