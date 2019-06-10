EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1735  7
Все про:Одеська область (1005) патрульна поліція (879)

 На Одещині п'яний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський. ФОТО

У Чорноморську Одеської області поліцейський отримав травми різного ступеня під час перевірки документів водія ВАЗа, який підрізав автомобіль правоохоронців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області, під час перевірки документів у припаркований службовий автомобіль врізався інший ВАЗ, в результаті чого поліцейський дістав травми різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

На Одещині пяний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський 01

"На великій швидкості в припаркований на узбіччі службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками влетів інший ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп'яніння. В результаті аварії постраждав один із співробітників поліції. Зараз він у лікарні з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини і черепно-мозковою травмою", -зазначили в поліції.

На Одещині пяний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський 02

Винуватець ДТП був доставлений у відділ поліції, він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Читайте також: Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131450
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А поліцейський був не пристібнутий, якби був пристібнутий не отримав би травми. За це на поліцейського ще потрібно скласти протокол про адмінпорушення!
 показати весь коментар
 
Припаркованный на обочине, удар сзади.. короче, сам ты пристебнутый)
 показати весь коментар
 
 
Якщо людина сидить в автомобілі, навіть припаркованому, вона має бути пристібнута, щоб у разі удару в припаркований автомобіль іншої автівки, зберегти своє життя та життя інших пасажирів, бо від удару в машину непристібнутий пасажир починає літати по машині і травмувати інших пасажирів автівки.
 показати весь коментар
 
Еще один приус на разборку спишут и батарею снимут на продажу
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Одещині п'яний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору