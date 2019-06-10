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 Я був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа

Нардеп Борислав Береза ​​поділився своїми спостереженнями щодо політики, які він зробив за 4,5 року роботи у Верховній Раді.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (позафракційний) Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у політику, то думав, що прийду я зараз і все зроблю, як вважаю за потрібне, виправлю всю ту фігню, яка псує нам життя, і зробимо ми це дуже швидко. Можу тепер визнати, що я був наївним дурнем і романтиком. Так ось, за ці чотири з половиною роки роботи в парламенті я дійшов кількох висновків. І назвав їх - чортова дюжина політичних істин", - заявив нардеп.

"1. Поодинці неможливо нічого кардинально змінити в політичному житті України. А порядні люди зі схожими поглядами і принципами, на жаль, розкидані по різних політпроект і не можуть об'єднавшись в одну фракцію або групу, впливати на процеси всередині ВР. Та й просто об'єднатися їм вкрай непросто. Питання об'єднання в українській політиці - це одвічна проблема. чомусь нам легше об'єднуватися проти когось, а не в ім'я досягнення чогось.

2. Те, що ти хочеш зробити людям добре, зіштовхнеться з протидією з боку тих, кого все влаштовує. Або тих, кому це заважає. У них зв'язки, кумівство, зобов'язання. І ти згадуєш перший пункт. Адже один у полі не воїн. Тому команда однодумців - це запорука потенційного успіху.

3. Твоя точка зору - не є еталоном і не є єдино правильною. Необхідно слухати експертів і професіоналів. Слухати, навіть якщо тобі не подобається те, що вони кажуть. Тому оточи себе командою і пам'ятай про пункт номер один. Головне, щоб кваліфікація експертів і радників була вищою, ніж у тебе. Не соромно вчитися у більш розумних і обізнаних, нерозумно оточувати себе тими, хто завжди і в усьому тобі підтакують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не той результат, якого ми чекали. Адже так і немає відповіді на головне запитання - хто замовив Гандзюк? - Борислав Береза ​​про угоду обвинувачених зі слідством

4. Людей не надто цікавлять нюанси, але вони легко вірять гучним обіцянкам. Якщо ти пообіцяєш їм вудку і навчити рибалити, а твій конкурент пообіцяє їм рибу, то твоя позиція програє. Люди найчастіше голосують за того, хто пообіцяє реалізувати їхні бажання, навіть якщо вони нездійсненні, ніж за того, хто пообіцяє боротися за їхні права і працювати в їхніх інтересах. Виборець хоче швидкого щастя. Бувають винятки. Але вони винятки, а не правило.

5. Якщо ти щось зробив, але про це не розповів, то цього не існує для суспільного сприйняття. Тому засунь свою скромність куди подалі і після того, як зробив - висвітлюй свою діяльність. Політика штука публічна. Але в наших людей в голові часто живе безлад і дуже скоро ти зрозумієш, що щоб ти не зробив - завжди будуть незадоволені. Є такий парадокс сприйняття: "Якщо депутат розповідає про те, що робить, значить, він піариться. Якщо депутат не розповідає про те, що робить, то в головах людей він нероба". Звикайте до цього.

6. Якщо ти чекаєш, що люди сприймуть тебе як лицаря в блискучих обладунках, то забудь. І про те, що всі кинуться тобі допомагати забудь. Порадами закидають, а допомога - це виняток, але не правило. Ще один виняток. І не дуже розраховуй на вдячнысть. Не прийнято говорити "дякую" і пам'ятати хороше. Така ось традиція в нас погана.

7. Якщо ти думаєш, що у ВР всі кинуться об'єднуватися з тобою, щоб зробити купу хорошого, то цю фантазію реальність розіб'є вщент. У когось лідерські амбіції, комусь його керівництво або спонсор забороняє, а хтось лише грає роль. І не більше. А публіка дивуватиметься, чому ви не хочете об'єднати зусилля. Ви ж на одному боці барикад.

8. Зробити по-справедливості або по-закону - це різні речі. Через деякий час ти починаєш розуміти, що не все так, як хотілося б, а для того, щоб це змінити, справді потрібні політична воля та 226 голосів, яких в ім'я просто світлого майбутнього України часто знайти просто неможливо. І не тому, що ти пропонуєш погане рішення, а тому, що це рішення не в інтересах великих фінансово-промислових груп або олігархів.

9. Щоб ти не робив завжди знайдуться ті, кому це не подобається і хто буде шукати прихований сенс у тому, що ти робиш. І навіть якщо ти запостив прогноз погоди, то завжди знайдуться ті, хто побачать у цьому #зраду. Тому треба "забити" і робити свою справу, орієнтуючись на симпатиків, однодумців і експертне середовище.

10. Фейсбук - це лише одне з відображень нашого життя. І його тренди - це ще не тренди всього суспільства. Вибори тому доказ. До того ж фб це лише зріз активної частини населення, яка, як не дивно, на вибори ходити не любить. Для політика головним залишається телевізор і особисте спілкування з виборцем. Все інше - чисті маніпуляції. До того ж пам'ятайте, що аудиторія фейсбук обмежена. Так що фейсбук лише може "підсвітити" вашу появу на телевізорі, помножену на особисте спілкування з жителями округу. А спілкування дає не тільки зворотний зв'язок, але й багато інформації.

11. У політиці немає білого і чорного. Але є безліч півтонів. І якщо раніше я думав, що є наші і не наші, то тепер я знаю, що серед "наших" мерзотників і покидьків вистачає. А серед "не наших" раптом знаходяться ті, хто тримають слово і не вдарять у спину. Ось така хрінотінь. Усе як у житті. Немає святих, але вистачає чортів з обох боків. Тому, вивчивши деякі списки, я зрозумів, що виття розчарування буде ще й яким голосним. Не хочете розчаровуватися? Не створюйте собі тоді кумира і не ідеалізуйте політиків. Але ж будете...

12. Є безліч моментів, які невідомі широкому загалу, але ти про них знаєш. Але знати тому, що ти посвячений в інформацію, і мати докази на руках - це різні речі. А ще є інформаційні війни, які переконують людей вірити у фейки. Переконувати когось - це остання справа. І якщо ти напишеш, що депутат Вася рідкісне "гуано" і відомими тобі фактами підтвердиш, що він працює на олігарха або він просто злочинець, то ті, хто звів його на постамент і бачать у ньому кумира, не захочуть розчаровуватися. Так влаштована природа більшості з нас. Люди не хочуть розлучатися зі своїми рожевими окулярами, страшилками і міфами. Час усе розставить на свої місця. Не швидко, але розставить. Я в це не стільки вірю, скільки на це сподіваюся. Є приклади, які це підтверджують. Так сидимо на березі річки і чекаємо ... Сидячи метати дротики у ворогів не зручно, але і не забороняється.

13. Найголовніший висновок, який я зробив, що міф про те, що політика - це брудна справа, лише міф. Реальність значно гірша. Політика - це вигрібна яма. І людям з тонким нюхом там нема чого робити. До речі, з огляду на роботу в ПАРЄ, відвідування понад 10 іноземних парламентів та спілкування з європейськими колегами, можу сказати, що так майже скрізь. Правда, десь видимість краща, а десь гірша. Це залежить від якісного складу парламенту.

Навіщо я це написав? Це такий собі інформаційний листок для всіх тих, хто мріє прийти в політику і все як налагодити там ... Ну, пам'ятаєте, я спочатку вже писав? Так ось, постарайтеся прочитати цю чортову дюжину і зробіть свої висновки перед тим, як починати цей пекельний марафон. Але головне пам'ятайте дві речі - ви мусите вірити в те, що хочете зробити, і без команди у вас ніхріна не вийде. Каха Бендукідзе колись сказав, що якщо молодий огірок помістити в банку із солоними огірками, то вже через деякий час він адаптується до середовища і стане солоним огірком. Не будьте огірками. Будьте камінням. І тоді навіть поміщення вас в агресивне середовище не змінить вашої суті. І об'єднуйтеся із подібними до себе. Тоді можна досягати успіху. Перевірено на собі. Щасти", - резюмував нардеп.

Я був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа 01
Я був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа 02
Я був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131448
 
 
 Топ коментарі
 
а четыре года ты типа принюхивался?
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Береза описывает отношения в общности людей у которой нет общего стратегического интереса, а только узкие корпоративные интересы в краткосрочной перспективе - урвать побольше и побыстрее. Нет ни одной группы в верхах, у которой бы было целью построение успешного, богатого государства. Если сказать просто - то наверху одни крысы (пардон, возможно не все - но 95% точно).
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покаяние иуды перед осиной, возможно было таким же плачем псевдоромантика березы Я був наївним дурнем і романтиком. Політика - це вигрібна яма. І людям з тонким нюхом там нічого робити, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7893
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Береза конечно прав в анализе, но противно, что выбрал "лучший способ" - подальше от вони! А жить то где собираешься, на Украине или за бугром? Если на Украине,хочешь не хочешь, а выгребать дерьмо надо! А ждать, когда другие выгребут - политика страуса, труса и слюнтяя!
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Вобщем понятно, что демократия такое же дерьмо, как и коммунистическое светлое будущее. Любую идею заговняете.
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Ну, более-менее толково Береза пост свой написал. Все очень приближено к реальности..
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Хитропопая береза стоит качается и ловит ветер.. Я був наївним дурнем і романтиком. Політика - це вигрібна яма. І людям з тонким нюхом там нічого робити, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9728
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Скорее всего Бляхер не смог пристроиться ни к одной партии, а на одномандатный округ то ли денег нет, то ли жалко тратить "заработанное" дупутатским трудом. Поэтому такой писимизьм.
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ААААААААА! Воно порядочне!!! А чи не ти Береза рейдерські захоплення робив на Кіровоградщині? Село Бережинка на пам'ять не приходить?
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Да конечно, Я був наївним дурнем і романтиком. Політика - це вигрібна яма. І людям з тонким нюхом там нічого робити, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9704жуликом хитрозадым ты был ,им и остался...
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Много буков от Березы, толку мало. Что есть депутат? Законодатель! Более - ничего, остальное всякие подобные Бляхеру придумывают, всякую бескорыстную борьбу за народное счастье и т.д., а на самом деле за оклад жалования депутат обязан только лишь принимать качественные законы, продвигать хорошие свои законопроекты и поддерживать хорошие чужие, по мере возможности улучшая. Именно про качество принимаемых и предлагаемых законов депутат должен рассказывать избирателям и не ждать особой благодарности за работу не особо высокого качества. Кто есть Береза как законодатель? Никто! Так что хорошего он мог наваять, чтоб теперь жаловаться на непонимание коллег и общества? На самом деле народ согласен и на длительные положительные действия, если верит в их осуществимость, вот в коммунизм долго верили, потому как реально жизнь улучшалась, а сейчас Береза ничего столь же вызывающего доверия придумать не в силах.
Может ли один депутат быть полезен народу? Может, потому что не все законодательство направлено на удовлетворение запросов разных правящих кланов, есть куча законов, которые должны регулировать отношения простых обывателей, их принятие никак не обижает олигархию, но именно из за отсутствия или плохого качества таких законов народу живется хреново и это может поправить любой депутат или малая группа, если специалист и понимает, что действительно нуждается в улучшении и как это сделать. Понятно, что такую работу Парасюк и Бляхер исполнять не могут априори.
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Я был наивным глупцом и

==
Я был когда-то странной игрушкой безымянной..
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Да кем ты себя возомнил?) Политика выгребная яма, и ты в ней такой же кусок гамна как и многие другие. Дартаньян млин.
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Нет, он просто объясняет почему от него тоже пованивать стало.
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" теперь заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем мне быть душою общества, когда души в нем вовсе нет."
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Більшість пунктів критики присвячено недолікам виборців, начебто саме вони заважають працювати такій успішній, за інтересами згрупованій ВР, навіть тему зради трохи зачепив. Хоча коли там працювати, хіба що за пару місяців до виборів можна активізуватися, щоб знову обрали. А поміж тим - чисельні відпустки та подорожі депутанів у робочий час, голосування у майже порожньому залі засідань ВР та кнопкодавство. Про це скромно промовчав.
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про подвійне чи потрійне громадянство депутатів ВР також промовчав. Навіщо здавати своїх, а от виборцям було б цікаво.
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Значить десь по справах бігають, воюють за Україну.
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читай Библию, береза, чтоб на весь остаток жизни не остаться другим деревом
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Как всегда,Береза на уровне.Единственный их политиков,которого я искренне уважаю и толькоина него подписана на Facebook
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Что, ни в какой список не взяли? Тогда выехал на Яроше. Сейчас шара кончилась.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа
 
 
 
 
 
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