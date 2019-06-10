 Я був наївним дурнем і романтиком, - Борислав Береза назвав 13 політичних істин нардепа

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (позафракційний) Борислав Береза, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у політику, то думав, що прийду я зараз і все зроблю, як вважаю за потрібне, виправлю всю ту фігню, яка псує нам життя, і зробимо ми це дуже швидко. Можу тепер визнати, що я був наївним дурнем і романтиком. Так ось, за ці чотири з половиною роки роботи в парламенті я дійшов кількох висновків. І назвав їх - чортова дюжина політичних істин", - заявив нардеп.

"1. Поодинці неможливо нічого кардинально змінити в політичному житті України. А порядні люди зі схожими поглядами і принципами, на жаль, розкидані по різних політпроект і не можуть об'єднавшись в одну фракцію або групу, впливати на процеси всередині ВР. Та й просто об'єднатися їм вкрай непросто. Питання об'єднання в українській політиці - це одвічна проблема. чомусь нам легше об'єднуватися проти когось, а не в ім'я досягнення чогось.

2. Те, що ти хочеш зробити людям добре, зіштовхнеться з протидією з боку тих, кого все влаштовує. Або тих, кому це заважає. У них зв'язки, кумівство, зобов'язання. І ти згадуєш перший пункт. Адже один у полі не воїн. Тому команда однодумців - це запорука потенційного успіху.

3. Твоя точка зору - не є еталоном і не є єдино правильною. Необхідно слухати експертів і професіоналів. Слухати, навіть якщо тобі не подобається те, що вони кажуть. Тому оточи себе командою і пам'ятай про пункт номер один. Головне, щоб кваліфікація експертів і радників була вищою, ніж у тебе. Не соромно вчитися у більш розумних і обізнаних, нерозумно оточувати себе тими, хто завжди і в усьому тобі підтакують.

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4. Людей не надто цікавлять нюанси, але вони легко вірять гучним обіцянкам. Якщо ти пообіцяєш їм вудку і навчити рибалити, а твій конкурент пообіцяє їм рибу, то твоя позиція програє. Люди найчастіше голосують за того, хто пообіцяє реалізувати їхні бажання, навіть якщо вони нездійсненні, ніж за того, хто пообіцяє боротися за їхні права і працювати в їхніх інтересах. Виборець хоче швидкого щастя. Бувають винятки. Але вони винятки, а не правило.

5. Якщо ти щось зробив, але про це не розповів, то цього не існує для суспільного сприйняття. Тому засунь свою скромність куди подалі і після того, як зробив - висвітлюй свою діяльність. Політика штука публічна. Але в наших людей в голові часто живе безлад і дуже скоро ти зрозумієш, що щоб ти не зробив - завжди будуть незадоволені. Є такий парадокс сприйняття: "Якщо депутат розповідає про те, що робить, значить, він піариться. Якщо депутат не розповідає про те, що робить, то в головах людей він нероба". Звикайте до цього.

6. Якщо ти чекаєш, що люди сприймуть тебе як лицаря в блискучих обладунках, то забудь. І про те, що всі кинуться тобі допомагати забудь. Порадами закидають, а допомога - це виняток, але не правило. Ще один виняток. І не дуже розраховуй на вдячнысть. Не прийнято говорити "дякую" і пам'ятати хороше. Така ось традиція в нас погана.

7. Якщо ти думаєш, що у ВР всі кинуться об'єднуватися з тобою, щоб зробити купу хорошого, то цю фантазію реальність розіб'є вщент. У когось лідерські амбіції, комусь його керівництво або спонсор забороняє, а хтось лише грає роль. І не більше. А публіка дивуватиметься, чому ви не хочете об'єднати зусилля. Ви ж на одному боці барикад.

8. Зробити по-справедливості або по-закону - це різні речі. Через деякий час ти починаєш розуміти, що не все так, як хотілося б, а для того, щоб це змінити, справді потрібні політична воля та 226 голосів, яких в ім'я просто світлого майбутнього України часто знайти просто неможливо. І не тому, що ти пропонуєш погане рішення, а тому, що це рішення не в інтересах великих фінансово-промислових груп або олігархів.

9. Щоб ти не робив завжди знайдуться ті, кому це не подобається і хто буде шукати прихований сенс у тому, що ти робиш. І навіть якщо ти запостив прогноз погоди, то завжди знайдуться ті, хто побачать у цьому #зраду. Тому треба "забити" і робити свою справу, орієнтуючись на симпатиків, однодумців і експертне середовище.

10. Фейсбук - це лише одне з відображень нашого життя. І його тренди - це ще не тренди всього суспільства. Вибори тому доказ. До того ж фб це лише зріз активної частини населення, яка, як не дивно, на вибори ходити не любить. Для політика головним залишається телевізор і особисте спілкування з виборцем. Все інше - чисті маніпуляції. До того ж пам'ятайте, що аудиторія фейсбук обмежена. Так що фейсбук лише може "підсвітити" вашу появу на телевізорі, помножену на особисте спілкування з жителями округу. А спілкування дає не тільки зворотний зв'язок, але й багато інформації.

11. У політиці немає білого і чорного. Але є безліч півтонів. І якщо раніше я думав, що є наші і не наші, то тепер я знаю, що серед "наших" мерзотників і покидьків вистачає. А серед "не наших" раптом знаходяться ті, хто тримають слово і не вдарять у спину. Ось така хрінотінь. Усе як у житті. Немає святих, але вистачає чортів з обох боків. Тому, вивчивши деякі списки, я зрозумів, що виття розчарування буде ще й яким голосним. Не хочете розчаровуватися? Не створюйте собі тоді кумира і не ідеалізуйте політиків. Але ж будете...

12. Є безліч моментів, які невідомі широкому загалу, але ти про них знаєш. Але знати тому, що ти посвячений в інформацію, і мати докази на руках - це різні речі. А ще є інформаційні війни, які переконують людей вірити у фейки. Переконувати когось - це остання справа. І якщо ти напишеш, що депутат Вася рідкісне "гуано" і відомими тобі фактами підтвердиш, що він працює на олігарха або він просто злочинець, то ті, хто звів його на постамент і бачать у ньому кумира, не захочуть розчаровуватися. Так влаштована природа більшості з нас. Люди не хочуть розлучатися зі своїми рожевими окулярами, страшилками і міфами. Час усе розставить на свої місця. Не швидко, але розставить. Я в це не стільки вірю, скільки на це сподіваюся. Є приклади, які це підтверджують. Так сидимо на березі річки і чекаємо ... Сидячи метати дротики у ворогів не зручно, але і не забороняється.

13. Найголовніший висновок, який я зробив, що міф про те, що політика - це брудна справа, лише міф. Реальність значно гірша. Політика - це вигрібна яма. І людям з тонким нюхом там нема чого робити. До речі, з огляду на роботу в ПАРЄ, відвідування понад 10 іноземних парламентів та спілкування з європейськими колегами, можу сказати, що так майже скрізь. Правда, десь видимість краща, а десь гірша. Це залежить від якісного складу парламенту.

Навіщо я це написав? Це такий собі інформаційний листок для всіх тих, хто мріє прийти в політику і все як налагодити там ... Ну, пам'ятаєте, я спочатку вже писав? Так ось, постарайтеся прочитати цю чортову дюжину і зробіть свої висновки перед тим, як починати цей пекельний марафон. Але головне пам'ятайте дві речі - ви мусите вірити в те, що хочете зробити, і без команди у вас ніхріна не вийде. Каха Бендукідзе колись сказав, що якщо молодий огірок помістити в банку із солоними огірками, то вже через деякий час він адаптується до середовища і стане солоним огірком. Не будьте огірками. Будьте камінням. І тоді навіть поміщення вас в агресивне середовище не змінить вашої суті. І об'єднуйтеся із подібними до себе. Тоді можна досягати успіху. Перевірено на собі. Щасти", - резюмував нардеп.





