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Все про:обстріл (5202) операція Об'єднаних сил (1261)

 Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб

В результаті порушень режиму припинення вогню з боку терористів укотре зірвано домовленості з розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС.

Так, командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська".

"Починаючи із 7 червня 2019 року, збоку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ.

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Враховуючи зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів.

Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131446
 
 
 Топ коментарі
 
яке сUк@ "развєдєніє", далбо....и?
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Просто Московия хочет нас у своё стойло забрать обратно, думает что украинцы устали от войны и пойдут хоть на Север Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганській можливо не раніше 16 червня, - штаб - Цензор.НЕТ 133
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А что по этому поводу говорит главный реваншист кучма.Дедушка решил взять свое,и даже для большей надежности хотел сделать 3 процентный барьер для своих депутатов.Теперь проблемка будет и у вакарчука,смешка .Та и зеленский прислушивается к дедушке.
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Зеленский прислушивается к Кремлю, а Кучма без отмашки Зе и пикнуть бы не посмел.
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Метеорит ты удот, как можно ставить рядом комика и отца украинской коррупции
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Дедушке Кучме все пох. Ему или в тюрьму идти за убийство Гонгадзе или молча делать что говорят.
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Просто Московия хочет нас у своё стойло забрать обратно, думает что украинцы устали от войны и пойдут хоть на Север Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганській можливо не раніше 16 червня, - штаб - Цензор.НЕТ 133
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А что, после 16, даже при обстрелах, автоматически разведут???
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Розведення сил неможливе.
Петя вже намагався, і перемир'я 19 разів влаштовував.
Зносу ті самі граблі ? Тоді чим оте ЗЕ відрізняється від попередників ?
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ПУ.. и компания сделала очередной ход на опрежение, начав раздачу паспортов РФ на захваченых Донецкой и Луганской областят. К чему это может привести- есть только один ответ- в случае силового освобождения наших земель даст возможность прямого вторжения войск РФ , мотивируя угрозой жизни РОС.. граждан- а другими словами- ВОЙНА , где не только стрелковое оружие но и танки , авиация , артилерия и т.д . И вот вопрос- МЫ ГОТОВЫ К ТАКОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ???
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А что произойдёт 16-го,- боеприпасы закончатся?
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Опять обстрелы. И опять "вышедшими из под контроля РФ" "трактористами и шахтерами". Да они без указания из Кремля на парашу сходить не по графику не могут. А обострение последних дней, недель вполне вкладывается в стратегию Пу, Смена власти в Украине, неопределенность в ее высказываниях, не организованность, движение 5 колонны парадным победным маршем в Раду, соглашательская позиция Запада в целом, и не только их адвокатов в лице Италии , и Венгрии, но и таких игроков как Германия, Франция, да и трамповской Америки. Все это только усугубляет положение на фронте. Такое ощущение что Украину загоняют в угол. Но сам Пу как то говорил, что это опасно. Загнанным в угол, особо и терять нечего.
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Не террористи а торгівельні партнери порошено-ахметівської шайки
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Вчера вечером Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов, где и подтвердил все то, про что активно говорили всю прошлую пятницу с подачи Романа Доника: разведка Азова "срисовала" артиллерию противника задолго до 7 июня, запрашивала разрешение на уничтожение и разрешение НЕ получила. Срисовали зараннее, вели качественно, запрашивали разрешение регулярно.
И тут могут ломаться копья в комментариях, и тут могут строить версии и догадки, но... такая история - она ведь не редкая и не уникальная. И разведка у наших ВСУ работает, и цели они заранее вычисляют. Все это правда. Как и правда то, что официальное одобрение на применение крупного калибра нужно получать, а уж в случае работы на опережение - так и подавно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.

Юрий Бирюков
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