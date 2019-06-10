 Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС.
Так, командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська".
"Починаючи із 7 червня 2019 року, збоку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ.
Враховуючи зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня 2019 року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів.
Петя вже намагався, і перемир'я 19 разів влаштовував.
Зносу ті самі граблі ? Тоді чим оте ЗЕ відрізняється від попередників ?
И тут могут ломаться копья в комментариях, и тут могут строить версии и догадки, но... такая история - она ведь не редкая и не уникальная. И разведка у наших ВСУ работает, и цели они заранее вычисляют. Все это правда. Как и правда то, что официальное одобрение на применение крупного калибра нужно получать, а уж в случае работы на опережение - так и подавно.
А когда раньше официального одобрения не получали, то практически всегда случались счастливые совпадения и неизвестная третья сила помогала. Конечно же были потом разборы в штабах, истерили наблюдатели и переговорщики, но наши делали каменные лица и демонстрировали все вооружение крупного калибра на площадках отведения, бирка-опись-штампик-попробуйте-придраться.
Но не в этот раз.
В этот раз кажется был тотальный и всеобъемлющий запрет, ультимативный. Других объяснений нет. Результат? Результат знают все: когда "надо просто перестать стрелять" - приходится хоронить своих.
И еще нам рассказали о том, что это не Россия виновата. Просто "наемники (чьи?) вышли из-под контроля России".
Сегодня в 19:00 ветераны, волонтеры, активисты соберутся под АП задать крайне неудобные вопросы. Крайне.
Юрий Бирюков