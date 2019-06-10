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 Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням

В кінці концерту на Потьомкінських сходах від сильного вітру зламалася металева конструкція зі звуковим обладнанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Уберегти людей від травм вдалося курсантам Одеського державного університету внутрішніх справ, які несли службу з охорони громадського порядку і були найближче до неї.

Оперативно зреагувавши, вони швидко відвели цивільне населення подалі від конструкції, і та, впавши, нікого не зачепила.

Зараз відомості про цю подію внесено в журнал єдиного обліку Приморського відділу поліції для проведення подальшої перевірки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131444
 
   
 Топ коментарі
 
Что до скупости Порошенко....и его краж....то его "скупость" привела к тому что его состояние уменьшилось в два раза....
А его "кражи"...еще ни один зебеня не смог сказать...что и когда он украл....
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Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 6383 Что и требовалось доказать.... фактов воровства у зебеней нет...одна надежда у них на портнова....

Портнов теперь для них истина в последней инстанции....
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И не завидую...и не мечтаю...а всего лишь констатирую факт...факт того что беня финансирует и слуг урода...и партию меров....
Совпадение??
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ща порохоботы про Зе царапать начнут
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Да, шото на Украину обрушились беды при пионерах-бенинцах. Каждый день какая-нибудь фигня, а то и не одна...
Может из-за Пересопницкого Евангелия?
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опікуємось станом цієї металоконструкції тчк
продовжуйте інформувати про її подальшу долю тчк
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так меру некогда там обеспечить безопасность горожан путем ежедневного контроля за проведением данных мероприятий, он с гепой новую партию создает Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 8621, тоже хочет в зраду пройти и там доказать все стране, что Труханов остров в Киеве был назван в его честь Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 4597
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Так если Беня платит...то почему бы и не создать..?? куй железо не отходя от кассы..(с) Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 4000
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завидуешь и мечтаешь, когда тебе коломойша тоже начнет платить? а порохохряк скупой на личный капитал, мародеру порошенко легче украсть из бюджета Украины миллиард, чтобы потом от своего имени благотетельствовать Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 1602
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И не завидую...и не мечтаю...а всего лишь констатирую факт...факт того что беня финансирует и слуг урода...и партию меров....
Совпадение??
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ты написал, "почему бы не создать бы" и поставил знак вопроса, так пишут только те, кто сам готов создавать любые партии и союзы, хоть с чертом, только бы деньги платили, констатация фактов, подобные обороты речи не подразумевает Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 5150 у тебя конечно и выписки счетов о финансировании коломойшей партии гепы-труханова имеются, ты же не такое брехло как мародер порошенко, просто дописывач с приветом, тебе наверное простительно фантазировать
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Что еще в отношении меня придумал твой воспаленный мозг...что бы отвести разговор от темы обсуждения факта ..что беня финансирует и партию слуг урода и партию меров одновременно...??
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твоя соевая хотелка, якобы выдаваемая за тему разговора, так и останется соевой хотелкой, фактов у тебя нет никаких, обычная соевая брехня, которую 5 лет выдавал трусливый порохохряк
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Да ты что..?? А как это относится к тому что Беня финансирует и партию слуг урода...особо честную...и партию меров...причем делает это одновременно..???
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да мне наплевать кого там финансирует коломойша, зато брешешь ты отлично, ну как та мародерская свинья по фамилии порошенко
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А то не имеет значения...плевать тебе или нет....факт от этого не перестает быть фактом..... Беня финансирует и партию слуга урода...и партию меров одновременно.....

Вот такие вот дела....
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это не отменяет того, что порошенко мародер и негодяй, который крал из бюджета деньги в свой личный фонд Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 3755
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Сколько украл...когда...куда дел..?? Кто доказал...когда...где..?? Зачем мне влажные мечты твоего воспаленного мозга..?? Ты факты давай....
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тебя что на воспаленном мозге заклинило? переходи ко влажным мечтам, как ты умеешь Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 1215
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Так что фактов нет..?? Одни слюни да сопли....которые пять лет вы рукавом размазывали...и продолжаете размазывать...??
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Что до скупости Порошенко....и его краж....то его "скупость" привела к тому что его состояние уменьшилось в два раза....
А его "кражи"...еще ни один зебеня не смог сказать...что и когда он украл....
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а вам соевым глистам и доказывать никто, ничего не будет, портнов пусть доказывает в суде, докажет, тогда мародера порошенко упрячут за решетку, он там будет свои сопли пускать трусливые и завывать - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 2495
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Что и требовалось доказать.... фактов воровства у зебеней нет...одна надежда у них на портнова....

Портнов теперь для них истина в последней инстанции....
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пока что сопли пускаешь и завываешь только ты, поклонник портнова.
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это хорошо, что ты обо мне начал говорить, значит твой пердак пылает мощно Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 3022
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Как это, что украл?
Сватов, роисские сериальчики и фильмишки, однокласников, вконтакте и подобное говно.
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и ты соевый балобол подключился к беседе? давно ты уже не скакал в моих постах, по случаю хочу тебя поздравить, твоего трусливого и лживого кумира мародера порошенко, выбросили с кресла президента, как паршивую овцу Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 2311 теперь ты соевый ванговщик понял, как ты брехал все эти годы, о том, что подлец порошенко будет президентом второй срок Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 2311
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А при чем тут Порошенко..если речь идет о финансировании Беней партий слуга урода и партии меров..??
Твой воспаленный мозг тут ничего странного не видит не...??
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это у тебя речь о коломойше идет, а у меня про мародера порошенко, у тебя соевый в мозгу глаз вырос? Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 8944 с каких пор ты мозгом видеть стал? Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 8944
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Факты морадертсва Порошенко...тоже у твоего кумира портнова...?? Или у тебя что то есть...и ты можешь ими поделится...??
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та, да это же коломойша назначил свинрчука на должность, поэтому ты соевый никаких фактов против мародера порошенко не видишь
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А решение суда в отношении свинарчуков есть..?? Или доказанный факт морадерства он только во влажных мечтах зебеней...???
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соевый глист опять про влажные мечты начал писать Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 8416 то, что у него нет не то,что решения суда, а даже банковских выписок, соевому глистук не мешает приплетать коломойшу к финансированию труханова и зелика, зато соевый глист все время про решения судов упоминает, когда речь заходит о подлеце порошенко Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 8416
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Когда вы уже перестанете это гадостное имя употреблять!
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Это только лох думает, сколько ему Беня "отсыплет" тугриков.
Человек опытный думает, а сколько он за Беню будет сидеть.

Впрочем, вы - существо подневольное, так что служите, пока на воле.
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ну ты холоп соевый знаешь о чем пишешь, все про себя детально рассказал Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 693
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с появлением партии голос на музыкальных фестивалях в регионах началось конструкциепадение сцен...сначала в днепре, теперь в одессе...нет славика и теперь вот такое
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ну корежет его от всего украинского....
Чо придираетесь то...?
И до выборов все это знали..., поэтому и выбрали..

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 8498 Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 9 ч.9 часов назад
Это во время исполнения государственного гимна Украина!
Нет. Нет у меня слов. Вот нет.

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием - Цензор.НЕТ 2163
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Хер с тем сушняком у ЗЕ!била. Оно на этом съезде беняпартии лапку поднимало при голосовании. юрысту никто не объяснил, что президент не может быть членом партии и голосовать за её решения?
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Alexandr Slavich - это прямое нарушение закона....

Но кто в стране "мудрого простого нарида 73%" на это обращает внимание?
И журналисты языки в задницу засунули...
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Начался страшный бунт против Порошенко: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
«Порохоботы» два месяца ждут зарплаты, но им никто не платит.
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Має право пропустити рядок Гімну: " І покажем, що ми, браття, козацького роду." Мені цікаво про що думають татари, коли співають, що вони "козацького роду". Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 2488
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Мож то Судьба трухе такой толстющий намёк даёт?
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Навести порядок в городе удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел. Оперативно среагировав, они быстро убрали гражданское население...

Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням - Цензор.НЕТ 9009
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сначала молодых мам..их коляски съезжали вниз, подскакивая
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Проходив потьомкінськими сходами єврейський хлопчик без скрипочки, але з нотною папкою.
Менти спитали "що у тебе в папці?" Хлопчик відповів "Бах!". І стійки з апаратурою повторили: "БАХ!"
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням
 
 
 
 
 
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