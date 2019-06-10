 У НАТО закликали до врегулювання політичної кризи в Молдові шляхом діалогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві офіційного представника НАТО Оани Лунгеску в Twitter.
"НАТО із занепокоєнням стежить за політичною кризою в Республіці Молдова, яка є давнім партнером. Ми закликаємо всі політичні сили Молдови проявляти спокій, стриманість і врегулювати розбіжності шляхом діалогу", - написала вона.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
Наверное рассматривает их как элемент стабильности подвешенного состояния Молдовы.
Кто то ведь должен гарантировать безопасность пророссийской стороне в этом политическом противостоянии между пророссийскими и промолдовскими силами.
А вообще там фиг разберёшься, их дело..
Я просто не знаю как в Молдове,по аналогии с Украиной смотрю.
Євросоюз і нашого легітимного визнавав
Она не знает в Молдавии другая конституция и законы, не знает, что КС там может отстранить президента на абсолютно законных основаниях и это уже раз 6 наверное за всю историю Молдавии. А новое правительство просто пошло как нормальные люди на досрочные выборы( чтобы люди дали свою оценку ), т.к. нет большинства. Не то, что в Украине, когда уже 2 года как нету коалиции, а пацаны до сих пор "стараются"...
Но нашим соевым таких вещей не понять. Тут царя 73% холопов свергли! В ихнем мозге такие картины не укладываются!
Тому так і написала.
А ти не ошивайся під моїми коментами, троляка зеленобеньска...
значит как угодно Вам - так рэволуция
а если это угодно оппоненту - так державный переворот
очень удобно - неправда ли ?!
Думаю что вы и раша не будет против,вы же против политики двойных стандартов?
Кто там Молдову разграбляет,если весь ее производящий ВВП потенциал находится в приднестровье и контролируется рашистами.
А кто будет инвестировать деньги в разделенную страну,где все время идет противостояние между (условно) прозападными и пророссийскими силами?
И потом это обернется же против нас,потому что у нас точно такая же проблема.
Надеюсь при внешних Ваших аналогиях положение Украины все же устойчивей, несмотря на все миллиардные валютные суммы, которые Орда много лет закачивала и закачивает в проекты разрушения независимости государства Украина.
В теории, если допустить в будущем парламенте объединение "слуг" с "опповцами" и мажоритарщиками с мутной политической физиономией в коалицию для получения парламентского большинства, и если эта коалиция пойдет по пути Януковича, активное ядро украинского народа будет протестовать против этого пути непарламентскими методами, будут опять пролиты потоки крови, но на этот раз судебную систему "люстрируют" по настоящему, это сделает народ, а такая "власть" ответит и за политическую коррупцию и за попытку капитулироватиь перед Россией (думаю, что хотя бы здравомыслящая часть "слуг" в разношерстной команде шоуменов, если такая часть сформируется, должна будет думать о своих перспективах, чтобы не позволять условным "кернесам" из своей политической стаи мечтать о реванше.
Наверное проще требовать от других чем от себя?