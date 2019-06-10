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 Економіка
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Все про:G20 (63) МВФ (529) Лагард (36)

 Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард

Наявні торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, з такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершенні саміту "великої двадцятки" (G20) у японському місті Фукуока в неділю, 9 червня. У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20.

За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може призвести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) у 2020 році. Вирішення наявних торговельних спорів слід зробити пріоритетним завданням, наголосила Лагард.

Крім того, глава МВФ зарахувала до загроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Попри "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", йдеться в заяві Лагард.

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Трамп погрожує підняти мита на товари з Китаю

Торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання спору тепер пов'язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в японській Осаці наприкінці червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131435
 
 
 Топ коментарі
 
А твоя сопля зеленая умудряется и торговать и обвинять в этом порохохряка.
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Моя сопля? Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 2301 ты наверное свою зеленую соплю под своим носом не вытер и решил, что это моя сопля Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 9608 платок купи соевый глист, не будешь тогда зеленые сопли распускать Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 304
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"хочет" - это любимый аргумент соевых червей Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858 брешут постоянно, как брехал 5 лет их кумир мародер порошенко, особенно прикольно было наблюдать за этой толстой жадой, как она скакала на сцене перед стадионом, ну как мешок с дерьмом и еще подхрюкивала при этом - тыж мене пидманул, тыж мене пидвела Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858
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От глупая женщина, во всем мире давно знают, что все беды, потому что ФОП 6% Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 8826
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Главная угроза вообще для всего, это существование расеянской *********. Все беды и конфликты 2 последних веков на совести этого недогосударства..
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Через торгову війну з Китаєм штати змушені панькатись з путлєром.
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Да как то насрать на мировую экономику.
Есть более серьезные угрозы,на которые вы пытаетесь закрывать глаза.
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а мародер порохохряк умудрялся при военном конфликте спокойно торговать с агрессором, во какой он выдающийся экономист, учитесь у хозяина свинарчуков, как нужно экономику развивать Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 3815
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А твоя сопля зеленая умудряется и торговать и обвинять в этом порохохряка.
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Моя сопля? Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 2301 ты наверное свою зеленую соплю под своим носом не вытер и решил, что это моя сопля платок купи соевый глист, не будешь тогда зеленые сопли распускать
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Константин 1041a131. Кооператив "Озеро" - мировой лидер распила и дерибана. PS. "Ольгинские" - калоеды.
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вон оно как Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 2253 расскажи обо мне ещё что нибудь интересное Торговые конфликты - главная угроза для мировой экономики, - Лагард - Цензор.НЕТ 1748
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зато наркоман хочет торговлю возобновить в открытую и в гораздо больших масштабах.И это один из этапов сдачи страны.Не зря же в слуге уродов особенно по мажоритаркам сепарня от его партии....Шо зебильноватный чмошник ....Давай оправдуйся!?
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"хочет" - это любимый аргумент соевых червей Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858 брешут постоянно, как брехал 5 лет их кумир мародер порошенко, особенно прикольно было наблюдать за этой толстой жадой, как она скакала на сцене перед стадионом, ну как мешок с дерьмом и еще подхрюкивала при этом - тыж мене пидманул, тыж мене пидвела Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 6858
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Китай вводит санкции против американских компаний. ОН может остановить поставку редкоземельных металлов, используемых в микрочипах американских компаний.
Первым пострадает Intel.
Гугл просит администрацию Трампа остановиться, так как последствия для американских компаний могут стать непоправимыми, тогда как китайская экономика не пострадает.
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Ты чего то попутал насчет "нашего"
Похмелись, пока не поздно, вася.
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intel постраждає, Китай постраждає, а Google який з цього клопіт?
Та й ключове слово тут "могут", можуть стати, а можуть і не стати.
А Китай треба повернути у його ХIV ст., бо занадто багато накрав технологій.
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Предположу, что google предупреждает, потому что эта компания сразу была против Трампа.
И они заявляли и раньше, что ответные меры Китая против санкций США ударят по последним гораздо сильнее, нежели наоборот.
Китай это не Венесуэла и не Иран.
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На конец 2008 года данные по запасам следующие: Китай 89 млн тонн, СНГ 21 млн тонн, США 14 млн тонн, Австралия (5,8 млн тонн), Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн.[4].
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Пошлины Китаю пойдут на пользу.Трамп заботится о китайских товарищах Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард - Цензор.НЕТ 8871
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В Україні заарештовані літаки "Руслан", належні російській авіакомпанії "Волга-Дніпро"

Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили у прес-службі української юридичної компанії "Ільяшев і партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", пише "Інтерфакс-Україна".
В "Антонові" впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника ДП "Антонов".
У компанії "Ільяшев і партнери" відзначили, що російська федеральна агенція повітряного транспорту (Росавіація) незаконно сертифікувала німецьку компанію AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) як розробника модифікації літака Ан-124-100.
"Внаслідок незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких виступає авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків", - зазначили в компанії "Ільяшев і партнери".
Арешт накладено на літаки Ан-124-100, що належать авіакомпаніям "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія). Як наголошується в повідомленні, відповідно до рішення українського суду експлуатація зазначених повітряних суден заборонена зазначеними авіакомпаніям, а також будь-якими іншими третіми особами. Компанії "Волга-Дніпро" належать 17 літаків: 12 Ан-124-100 і п'ять Іл-76, таким чином, заарештована майже третина авіапарку.
ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн - найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, котрий успішно працює на світовому ринку надважких і негабаритних вантажів.
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а как успокоить агрессора? только лишить его финансовой возможности (можно расхерачить, но потом куда девать идиотов которые останутся в разрушенной стране)
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