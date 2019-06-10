 Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, з такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершенні саміту "великої двадцятки" (G20) у японському місті Фукуока в неділю, 9 червня. У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20.
За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може призвести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) у 2020 році. Вирішення наявних торговельних спорів слід зробити пріоритетним завданням, наголосила Лагард.
Крім того, глава МВФ зарахувала до загроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Попри "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", йдеться в заяві Лагард.
Трамп погрожує підняти мита на товари з Китаю
Торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання спору тепер пов'язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в японській Осаці наприкінці червня.
Есть более серьезные угрозы,на которые вы пытаетесь закрывать глаза.
Первым пострадает Intel.
Гугл просит администрацию Трампа остановиться, так как последствия для американских компаний могут стать непоправимыми, тогда как китайская экономика не пострадает.
Похмелись, пока не поздно, вася.
Та й ключове слово тут "могут", можуть стати, а можуть і не стати.
А Китай треба повернути у його ХIV ст., бо занадто багато накрав технологій.
И они заявляли и раньше, что ответные меры Китая против санкций США ударят по последним гораздо сильнее, нежели наоборот.
Китай это не Венесуэла и не Иран.
Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили у прес-службі української юридичної компанії "Ільяшев і партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов", пише "Інтерфакс-Україна".
В "Антонові" впевнені, що льотна придатність цих літаків була продовжена з порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ICAO) і в обхід українського розробника ДП "Антонов".
У компанії "Ільяшев і партнери" відзначили, що російська федеральна агенція повітряного транспорту (Росавіація) незаконно сертифікувала німецьку компанію AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) як розробника модифікації літака Ан-124-100.
"Внаслідок незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124, експлуатантом яких виступає авіакомпанія "Волга-Дніпро", в обхід ДП "Антонов" була продовжена льотна придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію даних літаків", - зазначили в компанії "Ільяшев і партнери".
Арешт накладено на літаки Ан-124-100, що належать авіакомпаніям "Волга-Дніпро" і Volga Dnepr Airlines (Ірландія). Як наголошується в повідомленні, відповідно до рішення українського суду експлуатація зазначених повітряних суден заборонена зазначеними авіакомпаніям, а також будь-якими іншими третіми особами. Компанії "Волга-Дніпро" належать 17 літаків: 12 Ан-124-100 і п'ять Іл-76, таким чином, заарештована майже третина авіапарку.
ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн - найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, котрий успішно працює на світовому ринку надважких і негабаритних вантажів.