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Все про:Біла_Церква (45) Київська область (932) Умань (51) екологія (417) ДСНС (1893) вода (240)

 Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Через падіння автомобіля з отрутою в р. Рось водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подачу води припинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 7:00 10 червня водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подачу води припинено. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та наявних бюветів (колонок).

Також повідомляється, що проводиться моніторинг якості води в місцях водозабору і водосховищах акваторії р. Рось. Населенню рекомендовано утриматися від купання, вилову риби та напування худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі в місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрані проби води зі ставка і р. Рось на території та Київській області. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

О 23 год. 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. жителів) та м. Умань Черкаської області (84 тис. жителів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131430
 
 
 Топ коментарі
 
какая жаль - на пороха уже не спихнешь, поэтому зелеботы будут сидеть тихесенько, а не набрасывать(ся)
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При Порошенко такого не было Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2982
Пейте, не стесняйтесь, 73 % Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3068
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зеле надо отдохнуть, поесть шаурмы, посмотреть новый офис завезли ли пинг-понг... потом можно заняться текущими делами
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До р.Москвы чуток не дотянул.... 😱 Ну впрочем как обычно. 😬
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При совку був збудований водогін Ржищів - Біла Церква - Умань.

Той водогін від Ржищева до БЦ розібрали.
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А в Белой разве не артезианская вода используется для питного водоснабжения? Я забыл, напомните.
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какая жаль - на пороха уже не спихнешь, поэтому зелеботы будут сидеть тихесенько, а не набрасывать(ся)
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Горохоботи ще не прокинулись.
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Почему не спихнешь? И на Пороха и на всех предыдущих президентов в той, или иной степени. Особенно на Порошенка за безответственность, безконтрольность, безхозяйственность, просто разгильдяйство в стране.
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Как же греет душу пердёж ШОКОЛАДНЫХ ЖОПОЛИЗОВ
В каждой статье поливают грязью Зеленского, твари вы проплаченные.
Такие мааааленькие смешные гниды, покусываете, сидя между складками кожи на жопе у слона
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При Порошенко такого не было Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2982
Пейте, не стесняйтесь, 73 % Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3068
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Це БЦ проти Пєціка і тому він мстить.
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От мне интересно 73% в принципе понимают, что такое Роттердам+ ? Я не спрашиваю плохо это или хорошо. Просто матчасть знают или нет? Или для них Роттердам это город в Нидерландах де можно пыхнуть и нюхнуть без нарушения закона, как их новопредставленный президент делает
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"могучая кучка" - дурак и шесть идиотов...
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При падлошенко был илловайск Дебальцево сауррмогила дап ротердам+ и многое другое
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Ой, как хорошо что Зе наказал генерала, ответственного за Иловайск! Должность Главнокомандующего достаточно суровое наказание? Ну, теперь он развернется...
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Премьер, Петин, Рада Петина, на всех постах сидят Петины люди, Суды Петины, вся система как была , так пока и осталась, кроме самого Пети, продолжай дальше нести ахинею про такого не было, очень жалко выглядит. Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 661
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Основная причина в украинском государстве для всех украинцев," я ничего не знаю ,моя хата с краю". Государство всегда находиться в подвешенном состоянии,а государством управляют граждане Украины,но не украинцы, хотя украинцы ленятся управлять своим государством, а граждане Украины по балалайку творят чудеса в украинском государстве,потому так всё смешно и грустно Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4596
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У меня сегодня был сильный понос. При Порошенко такого не было. Значит виноват Зеленский!
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Водитель зебил с вероятностью 76% 🤦🏼‍♂️
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зеле надо отдохнуть, поесть шаурмы, посмотреть новый офис завезли ли пинг-понг... потом можно заняться текущими делами
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Хана водилі. Влада скаже, що хотів отруїти Цадика Нахмана. Здється, він в Умані похований? Це вам не з телевізору , чи з трибуни демагогію розводити. Занадто серйозно.
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А где любимое занятие наших компетентных органов- возбуждение уголовного дела?
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В органів тільки "возбуждение", а справи нема)!
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С 2012 КПКУ новый приняли, теперь возбуждаются только половые органы.
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Чому мовчить хЄніальний Проокуатор Юдік?
Мабуть Баба Яга ХХІ століття слова не давала.
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Специалистов нет, одни хапуги... скорее всего эти несчастные пара сотен литров химикатов не несут угрозы, по сравнению с тем сколько льют на поля с последующим попаданием в реки. А вообще для питья можно и фильтра закупить, дебилы.
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Дєбіл, фільтр не фільтрує щєколадне хавно
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Нечего не будет, вчера спрашивал у химиков, максимум рыбы чуть подохнет, а мертвой рыбы нет, значит все в порядке... для серьезного отравления реки туда должно был попасть несколько вагонов такой химии, а не один микроавтобус, улыбаются говорят какие люди тупые, когда тоны этой химии с полей смывают в реки дощи ничего, а тут один бусик, а кипиша на всю страну...
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Сейчас взяли пробы воды, оказывается она ничем не отличается от той что текла в реке до аварии Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5085
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Министру экологии,треба грошей з бюджета на вiдпустку.Зараз Грося подкинет ему на ликвидацию катастрофы грошей,яки по пути к рыбе потеряются в тумбочке Министра Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 34
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Хоть один адекватный коммент прочитал. Порохоботы только и могут с зелефилами говном обкидываться. Далее по тексту коронная фраза Лаврухи.......
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Один "Спрінтер" хімікатів - і отруїть всю річку? Пффф.... Зробили з мухи слона... )
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А если бы применения ЯО оккупантами? Порошенко даже не пробовал создать надлежащую систему обороны и обеспечения на случай открытого вторжения РФ с применением ЯО и ОВ.
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Маланские разборки! Хабат против Хасидов. Ждем ответный удар Хасидов по Хабату. Пока Хабату удалось подчинить себе Кремль и Банковою.
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без паніки, усі живі та здорові...співають несе Галя воду..
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"Падение автомобиля с ядом в Рось: запасов воды в Умани хватит на 3 дня, в Белой Церкви - на сутки, - ГСЧС" - это диверсия антисемитов, для того чтобы все хасиды из Умани разъехались по домам.
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если виновных не казнить они уничтожат украину.
это результат лолиты мальвинской
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ПОЧИТАЕШЬ комментарии порохоботов, И диву ДАЁШЬСЯ - КАКИМИ это нужно быть людьми, СЛУЧИЛАСЬ катастрофа - ПРИ которой могут пострадать люди - НАШИ жители Украины, А ОНИ всё переводят в политическуЮ площену. Порошенко СО своими штабистами, ищут причину почему ОНИ проиграли ВЫБОРЫ, А всё лежит на ПОВЕРХНОСТИ, нужно раскрыть глаза И увидеть, НО они слепые жаждой ВЛАСТИ И ДЕНЬГАМИ. Зеленский как раз ИМ всем не представляет УГРОЗЫ, А угроза совсем РЯДОМ, А это Медведчук, Бойко, Вилкул, Рабинович ЧИСТО про российские, И они этого НЕ скрывают, НО почему НЕ Порошенко, не ЕГО люди НА это не обращали ВНИМАНИЯ КОГДА Порошенко был прязидентом, И также сейчас - ВОТ ВАША ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПРОИГРЫША.
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А почему при зеленском в Украину начали возвращаться беглые регионалы? Почему Коля Азаров поёт Зеленскому оды и собирается возвращаться? Скоро и Янукович вернётся. Не потому что знают, что им при Зеленском ничего не грозит, кроме постов. Да уже Зеленский начал раздавать посты регионалам, а Розумков - это кремлёвская рука, которая по сути и руководит Зеленским.
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Нашу богатую черноземом, плодородную землю спасет только одно: скорейшее принятие Закона о криминальной ответственности за умышленное нанесение вреда окружающей среде/экологии. По своим последствиям такие действия должны быть приравнены к убийству и мера наказания должна быть соответствующей: до 20 лет с конфискацией.
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и куда смотрит Зеленский? почему такой бардак начался в стране после его прихода?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПадіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС
 
 
 
 
 
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