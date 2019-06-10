 Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
- чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Павлопіль - із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі Гнутове - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- район населеного пункту Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі населений пункт Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
- у районі Авдіївки - з великокаліберних кулеметів;
- на околиці села Березове - з протитанкових керованих ракет та автоматичних гранатометів;
- у районі Невельського - з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
- двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка - зі 120 мм і 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Зайцевого - з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі в районі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями.
За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.
Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Пищевик зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл: Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.
Бережіть себе.
після обурення громадськості ... чи то так співпало, чи нашим дійсно оборонятись не дозволяли.
А те що чучма відверто заявив про мир, мабуть примусовий, то повз вуха пропустили..
І да - орки позиції змінюють, сріляють з різних точок - вчора їхали військові машини (колона) на Байрак-Гольму.
Горлівка.
Ордынское оружие ордынцы конечно же доверили шахтерам и трактористам.
Управление они освоили САМИ с помощью трех литров самогона.
копають землю та і все.
Вы,я про порохоботов, живете одним днем по вашим темникам, в отличие от тех , кто помнит происходящее .