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  2012  34
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 Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб

9 червня збройні формування РФ 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- шість разів Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
- чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Павлопіль - із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі Гнутове - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- район населеного пункту Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі населений пункт Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
- у районі Авдіївки - з великокаліберних кулеметів;
- на околиці села Березове - з протитанкових керованих ракет та автоматичних гранатометів;
- у районі Невельського - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка - зі 120 мм і 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Зайцевого - з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі в районі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями.

За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Пищевик зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл: Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб 01Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131429
 
 
 Топ коментарі
 
Стріляйте, хлопці, і знищуйте ворога.
Бережіть себе.
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Здається. Але його спишуть на недосвідченність новеньких і все їм пробачать.
А те що чучма відверто заявив про мир, мабуть примусовий, то повз вуха пропустили..
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Стріляйте, хлопці, і знищуйте ворога.
Бережіть себе.
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Кількість обстрілів та втрат за останній тиждень збільшується, харе шаурму жрать робіть щось з цим! Пряник не допомагає спробуйте кнута.
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останніми днями втрати в орків.
після обурення громадськості ... чи то так співпало, чи нашим дійсно оборонятись не дозволяли.
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30 пострілів сау, хлопців вбивали 40хв, пряме влучення в бліндаж, коли могли знищити при розгортанні, вам не здається що це не злочин?
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Здається. Але його спишуть на недосвідченність новеньких і все їм пробачать.
А те що чучма відверто заявив про мир, мабуть примусовий, то повз вуха пропустили..
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Новенький хто? Командир? Запрос на арту запитується далеко у не новеньких
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Командирам могли порадити зверху, от про цю верхівку і мова.
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8 орків - 200ті, 18 - 300ті.
І да - орки позиції змінюють, сріляють з різних точок - вчора їхали військові машини (колона) на Байрак-Гольму.
Горлівка.
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+ за координати орків хлопці будуть вдячні
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Смерть расіянським окупантам!!!! Нищить фашистів кацапських без вагань, щоб Земля Українська палала під їх копитами!!!! Слава Україні!!!
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1001-ая серия #ихтамнет
Ордынское оружие ордынцы конечно же доверили шахтерам и трактористам.
Управление они освоили САМИ с помощью трех литров самогона.
Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 4543
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Наши парням - УДАЧИ и ЗДОРОВЬЯ! Раненым ублюдкам - НЕТ! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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В ответку и.о. главы СБУ товарищ детства и глава 95 квартакла Баканов встретился с представителями бизнеса
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Кликушам- а что же вы не истерили при ПАП, когда террористы убили девушку пулеметчицу, прямым попаданием в блиндаж и еще Мосийчук задавала вопрос в "Право на владу" - а где ж ваши блиндажи. И при ПАП завели всего одно УД на кого то из ОДА за поставку некачественного материала для строительства укреплений.
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яке може бути будівництво під обстрілами ? снайпера познімають швидко.
копають землю та і все.
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04.10.2014, 19:55 Строительство укреплений в зоне АТО выполнено на 80% - Порошенко
Вы,я про порохоботов, живете одним днем по вашим темникам, в отличие от тех , кто помнит происходящее .
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а мосійчучка просто криклива дурепа, яка відпрацьовувала грошики, і плювати їй на правду.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб
 
 
 
 
 
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