 Ворог за добу 26 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено 10 найманців і знищено військову техніку противника, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- шість разів Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

- чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі Павлопіль - із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі Гнутове - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

- район населеного пункту Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм;

- двічі населений пункт Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

- у районі Авдіївки - з великокаліберних кулеметів;

- на околиці села Березове - з протитанкових керованих ракет та автоматичних гранатометів;

- у районі Невельського - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка - зі 120 мм і 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі Зайцевого - з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі в районі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями.

За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Пищевик зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл: Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.