 На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Провів розширену нараду на базі РНБО щодо загострення політичної кризи в Молдові. Проаналізували можливі загрози безпекової ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення", - заявив він.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
Чем бы зебелитко не тешилось..лишь бы не плакало....
Что до наступления....то это бред сивой кобылы....рожденный во влажных мечтах зебеилятки.....
Смотри внимательно...как только лампочка загорится...сразу гавкай.....
Сигналом является мой пост....начинай...
Или проблема освобождения пленных моряков резко перестала всех интересовать ?
В страну сунули свой нос две стороны Россия и Запад
Выбирая между абсолютным злом в лице Плахотнюка и союзом с РФ - выбрали союз с РФ
Плахотнюк брыкается, на так как в данном союзе принимали участие и США, следует ожидать, что его вздёрнут
Мы прошли войну, слава Богу скоротечную
Потом период условной дружбы с РФ
Потом период условной вражды РФ
Как итог, население разделилось на два лагеря, которые готовы мирно сосуществовать, ради избавления от главного олигарха, узурпировавшего власть и доведшего страну до пропасти, и попробовать восстановить потерянное
У вас чуть по-другому
Вы прошли период условной дружбы с РФ
Сейчас проходит период войны и скоро он закончится
Потом будет период условной вражды с РФ - хотя есть вариант, что вы сразу перейдёте к нашему Итогу
После выборов они планируют добераться до экономики. Какой такой Донбас- Домбас не видишьь Джин кушшает. Будут заняты дележкой.