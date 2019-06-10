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Все про:Молдова (447) РНБО (507) нарада (26) Данилюк Олександр (280)

 На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк провів розширену нараду у зв'язку із загостренням політичної кризи в Молдові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Провів розширену нараду на базі РНБО щодо загострення політичної кризи в Молдові. Проаналізували можливі загрози безпекової ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення", - заявив він.

На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131428
 
 
 Топ коментарі
 
Это да - отслеживание ситуации в Молдове это самое важное на данный момент . Стрелять уже перестали , с эпохой бедности уже покончили , учителя 4 000 евро зарплаты уже получили . Теперь просто сидим и отслеживаем ситуацию в Молдове .
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По Донбассу ...от нового состава снбо нет ни одного решения... но по Молдове они уже свой пятак вставили.....
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а разве только от снбо... что по другим вопросам от новой команды есть какие то решения ? сейчас якобы рада мешает... после выборов посмотрим что будет мешать этим танцорам
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Это да - отслеживание ситуации в Молдове это самое важное на данный момент . Стрелять уже перестали , с эпохой бедности уже покончили , учителя 4 000 евро зарплаты уже получили . Теперь просто сидим и отслеживаем ситуацию в Молдове .
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Угу, а ничего, что у нас с Молдовой граница?
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И что..?? Есть хоть какая то угроза того что Молдова нападет ..?? Все что происходит в Молдове..это внутреннее дело Молдовы...и совать туда свой зеленый пятак не надо....
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а действительно, какая разница, и где вас таких дебилов строгают только На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1040
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Я не знаю где вас зебилов строгают...честное слово.....
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ты зебил ? ну так я и подумал, да не, ты просто дебил
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Я к вашей зеленой стае не имею ни какого отношения..... ты пукнул в лужу....
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я не знаю какая зеленая стая у тебя, а пукнул я тебе прямо в твой тупой пятак, ну тебе не привыкать , по всем веткам над тобой дебил хохочут все кому не лень
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Понятно....зебилятко не просто пукнуло...оно еще и обосралось жидким зеленым гавном....
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я вижу, поэтому с тебя дебила и хохочут все кому не лень по всем веткам, зебилятко На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7315
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Тебе не смотреть надо ...тебе обсыхать или обтекать надо......
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я на твое место не претендую , эт твоя участь, ты обосралось - тебе обтекать На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9699
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А ты зебилятко на своем месте обсыхай.... На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2816
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зачем, ты мокрый, я с тебя дебилятко постебусь еще, такого отдноклеточного тупорылого дебила еще поискать На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5953
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Постебись....я разрешаю....
Чем бы зебелитко не тешилось..лишь бы не плакало....
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Как сказал Президент: "Сделаем их еще раз..." И это будет правильно!
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Ну скажи нам зебилятко...какая угроза Украине может быть со стороны Молдовы в связи с из внутренним политическим кризисом...?? Ну хоть одну назови...??
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что такое зебилятко придурь, ну ладно одноклеточное - вот тебе причина, русня, воспользовавшисб беспорядками в Молдове, может оттуда наступление начать, в случае чего сказав как обычно - нас там нет, но кроме тебя же дураки все, один ты тля, умное шо пипец, обтекай чучело
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Зебелятко...это такое придурковатое...которое голосовало за чувака с ксивой презЕдента...а теперь собирается голосовать за партию слуга урода.....ну такое как ты....

Что до наступления....то это бред сивой кобылы....рожденный во влажных мечтах зебеилятки.....
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ну понятно, зебиляко, зебилятки и тд - у тебя чушко мозгов - как у одуванцика, недаром с тебя все стебуться, везде причем, дебил дебилом На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5048
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Зебилятки...это свершившийся факт...вы есть....пока есть...а значит о вас надо говорить....
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зебилятко, а ну куарекни еще че нить, посмеемся, умора с вас дебилов ватных, недаром тебя все кому не лень опускают везде
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Кукарекают тут только зебилятки.... что не есть удивительным....бо тупые....
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ну так вот и кукарекай, дебилоид обосравшийся На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8221
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Ничто и никто не мешает тебе продолжать кукарекать...впрочем и обсыхать тоже...
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именно, только отойди от зеркала, и продолжай, ну умора, сейчас я тебя выдрессирую зебилятко На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6776
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Давай...тренируйся....я не против....зебилятки такие предсказуемые.....
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вот, уже лучше, отлично мой приказ отрабатываешь зебилятко, а ну еще громче, ну уиора с вас дебилов ватных одноклеточных
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Маловато будет...давай еще ....

Смотри внимательно...как только лампочка загорится...сразу гавкай.....
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именно это я тебе и приказал, выполнятьЁ вот смотри, закрепляем материал зебилятко, я приказываю тебе громко кукарекнуть, на потеху аудитории, ну как ты можешь, итак, я жду выполнения моего приказа,
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Давай еще раз....только звонче...звонче...
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Урра, заработало ! я же говорил, что такого одноклеточного ватного дебила как ты раз плюнуть заставить кукарекать по моей коменде, молодец, а теперь громче и с вырважением еще кукарекни, ну умора
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Похоже что ты самый тупой среди зебелят.... тебе сказано...звонче...а ты мычишь как теля... На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 383
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отлично по моей команде кукарекаешь зебиленок ручной, продолжаем тебя дроессировать терпило ватное, еще громче голос!
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Да уж.... очень тупой зебеня попался.... оказывается бывают и такие.... На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4239
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не время тебе самокритикой заниматься терпило ватное, тебе была дана команда громко и с выражением кукарекать - ваполнять
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И не говори....зебени они по умолчанию тупые...но ты лидер среди них... гордись...
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ты пойми, чушко, твое дело внятно и громко кукарекать, как я приказываю, пиши что хочешь, мозгов то у тебя все равно как у одуванчика, просто поднимай траффик, а мы постебемся с тебя, голос !
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Так кукарекай....я не против.... мне фиолетово у крапинку...гавкает зебеня или кукарекает....главное что бы по сигналу....
Сигналом является мой пост....начинай... На нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8380
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никакого наступления русни из молдовы(приднестровья) быть не может...просто надо знать, какие силы там сосредоточены...и силы там очень смешные..."приднестровской армии" тоже не нужны какие то провокации, а то кислород ей быстро перекроют
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напаример вдруг мы тоже решим что так можно . не угроза ? канещна угроза для гидранта
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ЗЕлееь недоумковатая там " след Порошенко " ищет .
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Кому ты что объясняешь? Это же свиноботы, у них вместо мозгов шеколадная жижа
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Зеленый мозги такие умные..... как у ста улиток вместе взятых.....
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ты падаль ... перхоть подретузная....оскорбляешь других потому что не разделяют твоего мнения? зеанус гари
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Перхоть . Таки да . Українською - лупа . Зеперхоть . Українською - зелупа .
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а ситуация в Молдове гораздо важнее для безопасности Украины чем обострение у абизян на Донбасе?
Или проблема освобождения пленных моряков резко перестала всех интересовать ?
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как то уже обыденно... что то там в своем фейсбуке секретарь снбо накрапал.... новость не новость так ни о чем... я вот подумал а на одноклассниках он тоже группу ведет какую то ..
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Всякий умён в чужой беде. В начале со своей бедой разберись, затем за чужую берись, если попросят.
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Ситуация в Молдове типична для страны, в которую параша всунула свой грязный тухес. Часть там за парашу и за парашные деньги, часть против. Как и у нас. То, что за парашу, там получило большинство на выборах. Как и у нас. Поэтому там будет Майдан из тех, кто против. Как и у нас. На совещании в СНБО определили задачи по отслеживанию ситуации в Молдове и возможные меры реагирования в случае ее обострения, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5009
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Ситуация в Молдове такая
В страну сунули свой нос две стороны Россия и Запад
Выбирая между абсолютным злом в лице Плахотнюка и союзом с РФ - выбрали союз с РФ
Плахотнюк брыкается, на так как в данном союзе принимали участие и США, следует ожидать, что его вздёрнут
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в любом случае туда где сунет свое рыло роСия народ не решает каким будет его будущее... их ставят перед фактом... у нас считаю что лучше потерять с ЕС или США чем с этим кацапскими мерзостями НАЙТИ..
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Вы знаете - всё познается в сравнении.
Мы прошли войну, слава Богу скоротечную
Потом период условной дружбы с РФ
Потом период условной вражды РФ
Как итог, население разделилось на два лагеря, которые готовы мирно сосуществовать, ради избавления от главного олигарха, узурпировавшего власть и доведшего страну до пропасти, и попробовать восстановить потерянное

У вас чуть по-другому
Вы прошли период условной дружбы с РФ
Сейчас проходит период войны и скоро он закончится
Потом будет период условной вражды с РФ - хотя есть вариант, что вы сразу перейдёте к нашему Итогу
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вам про свою страну думать надо.... а вы на периоды разбиваете друг не друг шайтаната... и прежде быть молдованином а не другом кого либо... то что случилось с преднестровьем следовало ожидать... я Молдавию вдоль и поперек обьездил... практически каждый месяц обьежал чуть ли не все города брал товары с магазинов которые якобы работали под сдачу сх продукции меда и т д.... по тем временам у вас была полная нищета ... пустые магазины .. было с чем сравнивать
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Ну их же кто то убедил что причина бедности в главном олигархе,а не в вечно подвешенном состоянии в котором их удерживает раша и европа ( желающая угодить раше) и разделении страны на два лагеря.
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По Донбассу ...от нового состава снбо нет ни одного решения... но по Молдове они уже свой пятак вставили.....
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а разве только от снбо... что по другим вопросам от новой команды есть какие то решения ? сейчас якобы рада мешает... после выборов посмотрим что будет мешать этим танцорам
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" Оооо, брат, это жулики. Готовят страшное преступление на крыше!"
После выборов они планируют добераться до экономики. Какой такой Донбас- Домбас не видишьь Джин кушшает. Будут заняты дележкой.
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а как вам оперативная информация для ватных уродов... ничего не смущает в заголовке : Анонимный официальный представитель китайского посольства в США обратился прямо к госсекретарю Помпео Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/asia/42315278/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Провели, проанализировали,определили.Совковый доклад?Новые лица?
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Может пора выйти Украине из спонсорства ПМР, а потом говорить о нейтральности.
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Обшорник данилюк становиться великим "стратегом". Да ви ідіоти дивіться,в першу чергу, на загрози в середині Украхни_бо доведете що збройного протистояння і можливо ще більшого лиха. Брехня іде покожному напрямку, порушення законодавства, Конституції. Чи надіються ,що народ все схаває?
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Нужно украинского преЗЕдента с 95 кварталом командировать в Молдову с турне. Пущай поездят по Молдове, повыступают, погримасничают, повеселят молдаван - глядишь и кризис на ноль упадет. А если повезет так и 73% молдаван признают украинского клоуна своим преЗЕдентом.
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Вообще, СНБО совсем про другое. Внешняя политика - пререготива президента, какого туда лезть СНБО, совсем не понятно. Задача СНБО - научно-технологичная поддержка военно-промышленного комплекса и перевооружения ВСУ, частично энергетическая безопасность в разрезе применеия новых технологий. Во всяком случае так было раньше. Сейчас - почередная сценка Квартала-95.
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Просто чуваки,собранные Зелей в рнбо,не знают,чем себя занять.Что им нужно делать,они не знают вследствие своей некомпетентности,вот и выходит так:прочитали какую то новость,написали бумажку,мол обсудили,осудили,постановили и т.п.А касается ли это их обязанностей - дело пятое.Зе-сторонники,даже если рнбо будет обсуждать последний сезон "Игры престолов"будут это горячо поддерживать.
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Всегда, когда возникает тема молдовы и приднестровья, у меня возникает вопрос- как снабжается 14я армия рф в приднестровье, ведь иначе как через молдову и Украину это невозможно?? Летают над нашей территорией? Молдова вряд ли согласится пропускать грузы рф в приднестровье.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа нараді в РНБО визначили завдання щодо відстеження ситуації в Молдові і можливі заходи реагування в разі її загострення, - Данилюк
 
 
 
 
 
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