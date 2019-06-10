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 Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін

Фахівці взяли проби води в річці Рось і водоймі, в яку потрапили хімічні речовини внаслідок ДТП у Вінницькій області.

Як пише глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook, до водойми у Вінницькій області, яка є притокою річки Рось, потрапили гербіциди та стимулятори росту для сільгоспрослин, передає Цензор.НЕТ. Він запевняє, що ситуація перебуває на контролі місцевих органів влади та ДСНС.

"Відповідними службами відібрано проби води зі ставка та р. Рось. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня. Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня. За необхідності буде здійснюватися підвезення води", - наголосив Чечоткін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ємності з гербіцидами, що впали в Рось з автомобіля унаслідок аварії, викрадено у сільгосппідприємств Вінницької області, - поліція

Він також знову рекомендував місцевим жителям утриматися від купання, вилову риби та напування худоби в акваторії річки Рось.

Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін 01

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Пізніше з'явилося повідомлення, що через аварію Білу Церкву відключать від водопостачання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131426
 
 
 Топ коментарі
 
Зе боты отрабатывают 13-ю (последнюю) зарплату.
Скоро темы пр Порошенко закончатся и платить перестанут...
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по твоей зебильной логике - Украина послала всех, кроме зедауна. но зедаун плюёт тебе в харю и ставит чучму переговорщиком в ТКГ. Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін - Цензор.НЕТ 8863
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Божевільні ідіоти! Ви бодай в екологічне лихо хоч не лізьте зі своїми "ЗЕбілами" і "Педрами" якщо вже відмовляєтесь від добровільного лікування в психлікарні... Кретини! Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін - Цензор.НЕТ 5391
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будка мародера идет на дно, вот москаль и выпрыгнул из неё, порохохряк ещё не понял, что сколько бы он как мешок с гавном не танцевал на сцене перед стадионом, сколько бы не завывал, даже его преданные крысы как москаль уже драпают во весь опор
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А каким боком он в данной теме или будет принимать участие в расследовании анализа воды
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Зе боты отрабатывают 13-ю (последнюю) зарплату.
Скоро темы пр Порошенко закончатся и платить перестанут...
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Скоро темы пр Порошенко закончатся? шо Педро уже понял что его послала Украина?
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по твоей зебильной логике - Украина послала всех, кроме зедауна. но зедаун плюёт тебе в харю и ставит чучму переговорщиком в ТКГ.
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Он также вновь рекомендовал местным жителям отказаться от купания, вылова рыбы и поения скота в акватории реки Рось.
Источник: https://censor.net.ua/n3131426Браконьеров и поильщиков скота , в связи с неблагоприятной обстановкой наказывать с коэффициентом десять
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Божевільні ідіоти! Ви бодай в екологічне лихо хоч не лізьте зі своїми "ЗЕбілами" і "*******" якщо вже відмовляєтесь від добровільного лікування в психлікарні... Кретини! Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін - Цензор.НЕТ 5391
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРезультати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін
 
 
 
 
 
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