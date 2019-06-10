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Все про:Казахстан (84) Токаєв (1) дострокові вибори (25)

 На виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва Токаєв, - екзит-пол

У неділю, 9 червня, в Казахстані відбулися вибори президента. У них уперше з оголошення незалежності не брав участі експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву редакцію Радіо Свобода, в Казахстані оголошено дані офіційних екзит-полів - опитувань біля виборчих дільниць.

Згідно з першим опитуванням - науково-дослідного центру "Молодь" - кандидат "партії влади" "Нур Отан" і чинний президент Касим-Жомарт Токаєв набрав найбільшу кількість голосів - 69,94 відсотка. Згідно з другим, проведеним інститутом "Когамдик пiкiрi", за нього проголосували 70,13 відсотка виборців.

Дані "Молоді" свідчать, що на другому місці - Аміржан Косанов, висунутий рухом "Ұлт тағдири" (14,96 відсотка). Дані "Когамдик пiкiрi" свідчать, що в нього - 15,39 відсотка.

За даними Центрвиборчкому, офіційна явка виборців становить 77,4 відсотка.

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Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них уперше за 30 років як кандидат не брав участі експрезидент Нурсултан Назарбаєв. Одночасно із голосуванням в Алмати, НурСултані та Шимкенті відбувалися несанкціоновані акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори.

За даними МВС Казахстану, цього дня в двох найбільших містах країни було затримано близько 500 осіб.

Нагадаємо, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня 2019 року, що складає повноваження глави держави. При цьому він залишиться головою Ради безпеки республіки, головою партії "Нур Отан" ("Світло Вітчизни"), членом Конституційної ради.

Обов'язки президента прийняв на себе колишній спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Через кілька годин після того, як він склав присягу, столицю Казахстану перейменували з Астани на Нурсултан на честь першого президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131424
 
 
 Топ коментарі
 
Пластинку завел, что и вата-пропаганда про Уйла:
страну поднял... от 90-х спас... пАстроил-пАстроил-пАстроил...
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Назарбаев молодец, как ни крути, но страну поднял. Пока наши разворовывали Украину все эти годы, он целые города с нуля строил.
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И не говорите, так поднял, так поднял. Мечта просто.
В 2019 году подняли зарплаты. Учитель уже получает 251 доллар, а врач 369 долларов.
Кстати, если для вас это поднял, то зачем вообще нужен EС, в Нигерии зарплаты такие же.
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А на ,,выборах,,рашки ,,победит,,***** или его ставленник
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Взагалі казахи дуже добре до нас ставляться і слідкують за нашою ситуацією та переживають...а я взагалі далекий від подій у них і що у них там...
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Назарбаев один из самых богатых презов в СНГ, хитрый ,осмотрительный, осторожный ,всё просчитывает на перёд ,прошёл школу кпсс у власти практически 30 лет, в данном случае сыграл успешную в свою сторону партию в шахматы со своим народом ,править как бы не легально будет старшая дочь ,ну а Токаев это что то типа Медведева, пока сын от второго брака не подрастёт
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Кому интересно ознакомиться поглубже и детально читайте актуальную тему "Диктаторы" в ютубе, интересно будет и ознакомиться с материалом о "падишахе" , по другому не назовёшь Туркменистана
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да кому интересен этот старый верблюд? тут своих соевых свиней хватает, пнули мародера с презедентов, а оно своим рылом уже в раду лезет На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы - Цензор.НЕТ 9911
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Ну в данной теме речь идёт о нём и о Казахстане ,согласно правилам форума обсуждаем её, мы же цивилизованная нация и тем самым расширяем свой кругозор, для сравнения конечно можно приводить примеры касающиеся нашей страны, но не ограничиваться только делая ставку на Порошенко , Зеленского и ещё одного ублюдка из соседней страны, а также их сторонников ,как это часто бывает на форуме
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хорошо обсуждать и анализировать других верблюдов, когда сам в сытости и достатке живешь, а когда местные свиньи у провластного корыта все сжирают как саранча, то что на этих верблюдов кивать, если не анализировать собственных свиней На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы - Цензор.НЕТ 3851
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Вот обрати внимание: сколько от вас, отбросов лахтинских, вОни, а народное негодование никак не разжигается. Ну нет в народе ненависти к Пороху; есть только детская наивность - что "волшебник в голубом вертолёте" (Беня и его сявки) сделает всех разом. Сделает, конечно; пенсионеры, дерущиеся на помойках за кусок хлеба - вот чем закончится правление днепровско-криворожской банды, в самом лучшем случае.
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ты мне все написал глист соевый, или ещё что то добавишь?
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Анализ обсуждение и выводы , вообщем в частности не касаясь данной темы, полезная вещь, что бы учиться на чужих ошибках и выискивать полезное и в этом суть В своё время японцы анализировали советский журнал " Наука и жизнь " и воплощали полезное в жизнь то что в союзе было лишь на бумаге и не имело перспектив
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сикорский сбежал за границу, поскольку его изобретения не имели перспектив у большевиков, так, что наука и жизнь это всего лишь продолжение выброшенных на ветер идей и изобретений в которых не нуждалось государство граждане которой их породили На выборах президента Казахстана побеждает ставленник Назарбаева Токаев, - экзитполы - Цензор.НЕТ 4947 сейчас методы совершенно другие, поэтому этот совдеповский нафталин, как аналогия, такой же анахронизм, как и казахский верблюд
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Там Онищенко в ВР лезет, а зебилы все про мифического мародера.
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Назарбаев молодец, как ни крути, но страну поднял. Пока наши разворовывали Украину все эти годы, он целые города с нуля строил.
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Не так всё просто как кажется на первый взгляд, есть реальные материалы в том числе и о городах в ютубе и это не мультфильмы ,советую посмотреть и сделать выводы
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Пластинку завел, что и вата-пропаганда про Уйла:
страну поднял... от 90-х спас... пАстроил-пАстроил-пАстроил...
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Да где то и Ыном и презом Туркмении восхищаются , разумеется ему далеко до этих по уровню диктатуры ,всё субъективно, на вкус и цвет товарищей нет, познаётся всё в сравнении, в принципе когда он главный представитель семейного клана на одном из съездов не так давно , резко заявил "Вы что хотите, что бы у нас было как в Украине", я лично задумался и ещё для справки в Казахстане в недрах земли практически присутствуют 99 элементов таблицы Менделеева + Байканур ,ну им быть в нищете просто не возможно и понятно что возможности для развития колосальные
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И не говорите, так поднял, так поднял. Мечта просто.
В 2019 году подняли зарплаты. Учитель уже получает 251 доллар, а врач 369 долларов.
Кстати, если для вас это поднял, то зачем вообще нужен EС, в Нигерии зарплаты такие же.
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В Казахстане дико грязые выборы...

Вбросы бюллетеней членами комиссий:
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9EJzgnBaY

Ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования:
https://www.youtube.com/watch?v=b0RnDV9xBZg
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Явно янек з азіровим консультували.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНа виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва Токаєв, - екзит-пол
 
 
 
 
 
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