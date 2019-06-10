 Расистський скандал: журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку журналіста.
"Експерименти над українцями тривають. Дали зека - вибрали президентом. Далі єврея-клоуна - вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно виберуть. (Жан Беленюк - десятий номер партії Зеленського "Слуга народу"). Може, нам ще транссексуала підсунуть чи й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують", - вважає Чепурний.
Вы только гляньте чего одна демократка из Сомали натворила в конгрессе США, а ведь мы не США, у нас нет таких ресурсов чтобы покрывать выходки этих "тоже" украинцев.
тоже шоу, помним поход Шевы..... зачем к чему.... так и закончился низачем никчему.... И как го-
ворится "один негр в поле не воин" шо бы он там как чернокожий наделал такого уж ??? а то что
там мойша на мойше так это почемуто невидно и небентежыть..... привыкли уже .
От хіба пану Зеленському не образливо,що його обзивають євреєм ? В нас половина олігархів,купа депутатів- євреї,ну то й що ? Працюють на благо України собі потихеньку...
Ще й транссексуалів зачепив.Гейським організаціям купу бабла з Європи і штатів пересилають,щоб подолати гомофобські настрої,на оті гей-паради ледве нашкрябують людей,державні телекомпанії просовують ідеї терпимості.А цей куклукскланівець-р-р-раз,і руйнує всю хатинку.
Добре,хоч спортсменів не зачепив .Згадайте депутатську працю Ельбруса Тедеєва,Олександра Волкова,Дениса Силант"єва !
там мышца вместо мозгу
Но разве лучше коммент нынешнего главы АП Богдана, в котором он назвал журналистку программы "Схемы" Седлецкую журно...шлюхой?
Украинские журналисты не посчитали это скандалом и не писали об этом, хотя точно знали об этом, потому что подписаны в фб на страницу Седлецкой.
12 квітня о 16:56 ·
Багато хто обурюється манерам спілкування Зеленського - як у вчорашньому ефірі 1+1, так і до цього з журналістами. (Пам'ятаєте ось це «Я вам ничего не должен! я должен только своим родителям!»)
Також дехто виказує сподівання, що з часом його зможе перевиховати оточення, яке буде підказувати йому як краще себе поводити.
Це - Андрій Богдан, наразі найближчий радник Зеленського з юридичних питань, та очевидно комунікатор з Коломойським (до грудня вони літали до олігарха разом,... тепер літає тільки Богдан).
Циркулюють навіть чутки, що для нього готують місце голови Адміністрації президента, але можливо це лише плід фантазії конкурентів.
Тим не менш,
Вчора ми розповіли, що починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром ми запитали у нього - коли саме він літав та що там робив? Він заперечив, що після анексії був у Росії. Але це неправда - бо як мінімум одна дата нам відома - це 15 травня 2014 року. Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ.
Натомість,
Сьогодні впливовий соратник Зеленського опублікував пост, в якому..назвав журналістів Радіо Свобода - «журна..люхами».
Такі «зміни» і такі «нові обличчя».
Это будет по-европейски, не в пример "негру"?
Это признание того, что порохоботы не любят мышебратьев, в отличие от многих других.
Вася конечно дебил и надо осудить, какого пуя удилять ему столько внимания?!
Таких как Беленюк - Гаврылюк ,берут в ВР с единственной целью , сидеть и тыкать кнопки ,, на какие укажут ..
От скажіть, який з Беленюка парламентарій ?
Спортсмени в своїй більшості окрім спорту нічого в собі не розвивали.
ти новини пропустив
чи брехня твоє усьо ?
Бедная страна..
Отлично!
Главное - без украинских гоев!
Правильно, панове 73%???
Это может не нравится больным на голову "толерастам" но это наука. В чем расизм?
У країні 73% зебилів.
У пресі, що майже повністю узурпована пархатими - він каже правду.
Молодець!!!
П.С.
Нічого не маю проти Ьеленюка.
Нормальний хлоп.
Але не треба ставати маріонеткою хитродупих...
https://www.segodnya.ua/amp/glava-rossiyskoy-federacii-borby-zhan-belenyuk-umolyal-menya-zabrat-ego-v-rossiyu-745778.html