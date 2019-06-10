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Все про:расизм (11) Чепурний (23) Беленюк Жан (2)

 Расистський скандал: журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка

Журналіст парламентської газети Василь Чепурний різко висловився щодо спортсмена Жана Беленюка, який входить до десятки списку партії "Слуга народу".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку журналіста.

"Експерименти над українцями тривають. Дали зека - вибрали президентом. Далі єврея-клоуна - вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно виберуть. (Жан Беленюк - десятий номер партії Зеленського "Слуга народу"). Може, нам ще транссексуала підсунуть чи й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують", - вважає Чепурний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представлено першу сотню партії "Слуга народу"

Расистський скандал: журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131423
 
   
 Топ коментарі
 
Господи... ну какой он афро-украинец? Ну какой он негр? Он просто УКРАИНЕЦ!!!! Когда до дебилов дойдет, что ни цвет кожи, ни национальность по матери или национальность по родственникам делают из украинца - УКРАИНЦА? А его поступки и отношение к Украине! Для меня Жан куда больший украинец, чем белокожий Усик, у которого "божий Крым", "собачьи вопросы" и "поздравления с 23 февраля".
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Ну-ка, пороботы, поддержите своего человека!
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. Жан Беленюк чемпион мира и европы. мать украинка отец с руанды . отец учился в киеве авиационный институт погиб во время гражданской войны в своей стране. сам Жан родился в Киеве . надо быть конкретным пидором (цензор прости другого слова не подберу) что бы написать такую ....ю про парня который принес Украине две золотые медали мира и европы по борьбе. вот что по этому поводу пишут украинцы этому журналисту......вася ты рагульский дебил . Жан это гордость нашей страны .
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Быть украинцем становится в Украине опасно. Вот евреем круто и суперово.
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Две вещи в этой жизни я ненавижу больше всего - расизм и ниггеров в парламенте.
Вы только гляньте чего одна демократка из Сомали натворила в конгрессе США, а ведь мы не США, у нас нет таких ресурсов чтобы покрывать выходки этих "тоже" украинцев.
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Даремно. При чём даремно ту всё. И этот очередной "эстрадный" нардеп потому что спорт это
тоже шоу, помним поход Шевы..... зачем к чему.... так и закончился низачем никчему.... И как го-
ворится "один негр в поле не воин" шо бы он там как чернокожий наделал такого уж ??? а то что
там мойша на мойше так это почемуто невидно и небентежыть..... привыкли уже .
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Люди поділяються на розумних і дурних. Останні в свою чергу за національністю, релігією, кольором шкіри т.д...
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не совсем верно. в оригинале это звучит так: люди делятся на умных и дураков. последние в свою очередь разделяют людей по национальности, цвету кожи и т.д.
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васе чепурному рускаизЫчная челюсть мешает сказать это в глаза Жану, потому он ручками интернет марает.
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Цікавий заголовок.От саме расистський скандал,а не гомофобський,чи антисемітський.
От хіба пану Зеленському не образливо,що його обзивають євреєм ? В нас половина олігархів,купа депутатів- євреї,ну то й що ? Працюють на благо України собі потихеньку...
Ще й транссексуалів зачепив.Гейським організаціям купу бабла з Європи і штатів пересилають,щоб подолати гомофобські настрої,на оті гей-паради ледве нашкрябують людей,державні телекомпанії просовують ідеї терпимості.А цей куклукскланівець-р-р-раз,і руйнує всю хатинку.
Добре,хоч спортсменів не зачепив .Згадайте депутатську працю Ельбруса Тедеєва,Олександра Волкова,Дениса Силант"єва !
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Обзывают евреем? Что должно быть у человека в голове, что-бы считать что еврей это обзывательство? Депутаты-евреи работающие на благо Украины? Давайте возьмем еврея Ефима Звягильского, который украл с бюджета страны сотни миллионов долларов, когда на него завели уголовное дело убежал в Израиль (ведь Израиль своих не выдает), а после победы на выборах "партии регионов", купил себе место депутата, "порешал" с закрытием дела и до сих пор сидит ВР и ржет с тупых хохлов, ибо в Израиле даже за меньшие деяния он бы уже сидел пожизненно. Какие евреи депутаты еще работают на благо Украины? Может Добкин или его брат? Может Рабинович или Бойко?
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вообще-то спортивным животным место в зоопарке. независимо от окраса шкурки.
там мышца вместо мозгу
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Ну у урки енакиевской в партии и Раде сидело такое себе борцовское чучело, не пмню, то ли эльбрус тяньшанский, то ли эверест джамалунгмов...короче, тупое, со скошенным лбом, но из тех, кто 90х крышевал киос Ремонт обуви.
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Это даже не расизм, а нацизм. Потому что он приравнял чернокожих и евреев к геям и роботам. То есть он прямо говорит что они вообще не люди.
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чуваки-в Кнессет хотя бы раз избирался украинец,русский,негр,азиат??кстати-недавно они обьявили-Израиль только для евреев..!!погуглите,толерантные вы наши зебилы..
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Первая Пермьер Израиля Голда Мейер родилась в Украине
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Чего это роботы не люди... Сам на Софийку, поди, передергиваешь, а???
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Извините, в теме не разбираюсь глубоко - а темнокожий может быть, стать или считаться евреем? ну типа, как Жан украинцем, а то предмет спора не понятен.
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Были там и негроидные евреи .и азиты ( евреи ) и русские евреи , то-есть люди разных рас и внешности . есть там и арабы исламисты .
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Палестинці обирались. Хоча палестинці і євреї генетично - один народ, розділений з прадавнії часів (біблейських) вірою.
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Жан никакой ни негр, а мулат. Но это не принципиально, важно то что журналист Чепурный хочет унизить спортсмена, который без преувеличения мужественно и упорно защищал интересы Украины на Олимпиаде и которому кацапы нагли и подло не дали получить золото. Тогда было обидно до слез и за Жана и за Украину. Мне совершенно наплевать какого цвета кожа у Жана, он наш гражданин,патриот, и к тому же великий спортсмен. А то что ему импонирует ЗЕ мне совершенно не нравится, но это право Беленюка поддерживать Зе или нет.
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Бывает...все проигрывают. Даже настоящие парни-братья Кличко... да че там говорить...вот, недавний случай:клоун, фигляр, прощелыга, скоморох и читатель сценариев, а "мф их сделал"... не, ну насмешил опять, не без того...
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Поляки называли украинцев.И это надо терпеть?Гуляй тайгою!Что толку ,что Парубий -Украинец?Или Суддя -колядовщик?.Мертвечук?Единственный адвокат ,допущенный КГБ к защите уже обречённых политических?Его стараниями они все получали максимальные сроки.Все его статки от негласной поддержки кодла КГБ- ФСБ в Украине..Самая сплочённая и беспринципная стая Гиен.
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А в чем оскорбление? В том, что негра назвали негром? Он же негр наполовину? Да. В чем проблемы? А если Иванова назвать по фамилии - это оскорбление или нет? Может Иванов хотел, чтоб его называли д'Артаньяном? Если негр не хочет быть негром - это его, негра, проблемы. А если его это устраивает, то проблем нет вообще, но негр от этого не перестает быть негром. Это существующая классификация рас на планете, но какой-то идиет решил, что она оскорбительна.
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не прилично в европейском обществе так говорить! нужно или афроамериканец или темнокожий! иначе говоришь Х"Й, а надо ЧЛЕН! оскорбляешь человека
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Кстати, а почему слово хй неприличней слова член? они же ничем не отличаются, может это умышленно поддерживаемые стереотипы для внесения разброда в сознание?
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Толерантным такой пост журналиста не назовешь.
Но разве лучше коммент нынешнего главы АП Богдана, в котором он назвал журналистку программы "Схемы" Седлецкую журно...шлюхой?
Украинские журналисты не посчитали это скандалом и не писали об этом, хотя точно знали об этом, потому что подписаны в фб на страницу Седлецкой.
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Natalie Sedletska
12 квітня о 16:56 ·

Багато хто обурюється манерам спілкування Зеленського - як у вчорашньому ефірі 1+1, так і до цього з журналістами. (Пам'ятаєте ось це «Я вам ничего не должен! я должен только своим родителям!»)

Також дехто виказує сподівання, що з часом його зможе перевиховати оточення, яке буде підказувати йому як краще себе поводити.

Це - Андрій Богдан, наразі найближчий радник Зеленського з юридичних питань, та очевидно комунікатор з Коломойським (до грудня вони літали до олігарха разом,... тепер літає тільки Богдан).
Циркулюють навіть чутки, що для нього готують місце голови Адміністрації президента, але можливо це лише плід фантазії конкурентів.

Тим не менш,
Вчора ми розповіли, що починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром ми запитали у нього - коли саме він літав та що там робив? Він заперечив, що після анексії був у Росії. Але це неправда - бо як мінімум одна дата нам відома - це 15 травня 2014 року. Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ.
Натомість,
Сьогодні впливовий соратник Зеленського опублікував пост, в якому..назвав журналістів Радіо Свобода - «журна..люхами».
Такі «зміни» і такі «нові обличчя».
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как помне слово "шлюха" не оскорбление, это работа какая, очень древняя.
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Не оскорбление? Значит, можно о любом журналисте или журналистке так и писать "журношлюх, журношлюха"?
Это будет по-европейски, не в пример "негру"?
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совершеноврно. Если человек получает за свою работу деньги и она ему нарвиться.
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А Вы, извиняюсь ( хотя наверное зря извиняюсь, для Вас же это нормально ), в какой сфере ".... - шлюх"?
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я денег не беру, когда получаю удовольствие. Мне прикольно тут разводить ботов, как ты.
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Какие у Вас имеются доказательства того, что я бот?
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очень глупые методички, все на одну тему. Никакого креатива.
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Для Beloff с ником на кацапский манер пост журналистки Седлецкой, которая сотрудничает с Радио Свободой это методичка?
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это спциальные символы для порохоботов, которые не могут придумать вопрос без методички.
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Beloff решил ловить именно порохоботов на русофильские символы в нике.
Это признание того, что порохоботы не любят мышебратьев, в отличие от многих других.
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Речь об этом черте, который с Сливным бачком треться ?

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Надо было бы чтоб Жан этого графомана киданул один раз об татами чтоб не киздел больше! Жан не иммигрант какой то хитрожопый, он сын украинки! Если уже на то пошло!
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Тема достойная семи страниц форума! Других проблем в стране нету как обсуждать этого Васю, не упустив повода приписать его к лагерю порохоботов.
Вася конечно дебил и надо осудить, какого пуя удилять ему столько внимания?!
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Зря он ляпнул про - негра ,, а так , по смыслу , всё верно . Все эти " козаки Гаврылюки " ( имеется ввиду не именно - сам Михайло ), не что иное как эксперимент над Украиной ,и вообще над здравым смыслом . Это немыслимо чтобы законы , по которым потом будет жить целая страна , принимались людьми не имеющими элементарного понятия в сферах политики , экономики , юриспруденции , и бесконечно далёкими от понимания в управлении державой . .

Таких как Беленюк - Гаврылюк ,берут в ВР с единственной целью , сидеть и тыкать кнопки ,, на какие укажут ..
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Любого рыга или очкоблоковца с удовольствием променял бы на Беленюка.
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Вы, зебилы преЗЕдента таким выбрали. Терпите, иного не заслужили.
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Подобные речи ведут потом к замеру черепов. Каменный век или того "лучше" фашизм. Как то давно ( до своего великодержавного воспаления) находясь в Казане, Пукин ( не с утра будет помянут), сказал " если потереть русского то там окажется татарин" ( хотел наверное Татарстану польстить, тогда он с ними еще считался). Националисты тогда на него обиделись, хоть в его словах есть доля истины . Ну а что нам то говорить. У нас если потереть, то кем мы можем не оказаться, я уж молчу о татарах, поляках, тем паче русских. Да у нас окажется каждый четвертый где то глубоко " еврей". ( вспомните пример Ади Ги, он их гнобил и уничтожал, потому что у самого не все в родословной было чисто) В мире перемешаны национальности, генетические корни, языки, верования, ментальность. Да все что угодно. И всегда находились те, которые пытались ( и вполне удачно) разыгрывать эти разъединяющие моменты. Когда мир попадает в турбулентные времена, эта погонь выползает из всех щелей ( где притаилась до поры до времени) В данном вопросе главным является само идентификация самого человека. При этом забывать о своих корнях тоже считаю неразумным. Внутри страны мы можем принадлежать к любой национальной группе но перед всем остальным миром, тем паче врагом ( агрессором) мы все украинцы. И если так будет и они будут это знать, тогда нас не победить. Иначе беда.
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Факт в тому - найприкріший, не колір шкіри важливий, а те що йде у владу під вивіскою бренду.
От скажіть, який з Беленюка парламентарій ?
Спортсмени в своїй більшості окрім спорту нічого в собі не розвивали.
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неужели нужно было делать ЗАКРЫТЫЕ спискаи, как это делают недобитые рыги, Петя и националисы?
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всі свої списки повідкривали.
ти новини пропустив
чи брехня твоє усьо ?
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Теперь понятно, почему у националистов нет негров!
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А что, непонятно, что в партии для привлекательности нужны яркие личности? Не надоело любоваться крысиными мордами? Будто сейчас в ВР реально работает больше 10%
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Можно констатировать что включение в список Баланюка уже оправдало себя, - его включили только для того, чтобы хайпануть на цвете коже. Ну ведь не для того чтобы он законы писал его включили в депутатский список!
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Почему Зе.лепут включает в партийный список людей, которые понятия зеленого не имеют о том как государство устроенно??? Да потому что на их фоне, - он Черчиль. В стране слепых, - одноглазый король!

Бедная страна..
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Почему бы не спортсмен международного уровня? Умственного доходягу терпят на месте мэра столицы, есть актеры, певцы ротом, инженеры карманной тяги... Соскучился по однообразию лагерных шеренг гулага?
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Союз маланских и африканских?
Отлично!
Главное - без украинских гоев!
Правильно, панове 73%???
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Жан Беленюк за 30 секунд может все прошлое этого журналиста заставить пронестись у него перед глазами.
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Средний IQ негра на 20% ниже чем у белого.
Это может не нравится больным на голову "толерастам" но это наука. В чем расизм?
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Василь Чепурний - справжній Українець.
У країні 73% зебилів.
У пресі, що майже повністю узурпована пархатими - він каже правду.
Молодець!!!
П.С.
Нічого не маю проти Ьеленюка.
Нормальний хлоп.
Але не треба ставати маріонеткою хитродупих...
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Беленюк благав мене забрати його в росію" - глава федерації бородьби росії. 2016 р.

https://www.segodnya.ua/amp/glava-rossiyskoy-federacii-borby-zhan-belenyuk-umolyal-menya-zabrat-ego-v-rossiyu-745778.html
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єврей-клоун вже ні в кого не викликає сумнівів. а мулат Беленюк в рази більший українець, ніж шобла малоросів з "95- кварталу". тільки, даремно він вляпався в "слугу коломойського"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРасистський скандал: журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка
 
 
 
 
 
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