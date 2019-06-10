 Расистський скандал: журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку журналіста.

"Експерименти над українцями тривають. Дали зека - вибрали президентом. Далі єврея-клоуна - вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно виберуть. (Жан Беленюк - десятий номер партії Зеленського "Слуга народу"). Може, нам ще транссексуала підсунуть чи й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують", - вважає Чепурний.

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