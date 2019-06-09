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Все про:вибори (3921) Онищенко Олександр (406)

 Нардеп-утікач Онищенко заявив, що візьме участь у дострокових виборах до ВР у 93-му окрузі

Український депутат-утікач Олександр Онищенко найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Про це він повідомив виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Я балотуюсь у 93-му окрузі", - сказав Онищенко. Саме в цьому виборчому окрузі в Київській області його було обрано в 2014 році.

Депутат розповів, що найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

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Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.

Перше засідання суду в "газовій справі" стосовно Олександра Онищенка і його фінансового директора відбудеться 10 червня 2019 року.

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У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131420
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто, норма про те, що кандидат у народні депутати повинен проживати на території України останні п*ять років - уже не діє ?

Тому у ВР суне грузинський істерик-злочинець, тепер оце і ще поназбируються такі самі ?
А хоч хтось притомний лишився ? Цю всю наволоч посміють зареєструвати ?
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так багато нових лиць, що зразу стає зрозумілим, що економічного відродження України до нового року не буде.
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Це величезна перемога президента Зеленського.
Репресовані минулим олігархічним режимом тепер можуть повернутися.
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Тупая логика зебила. Если он Петькин выкормыш, то почему при Петьке он прятался за границей, а при ЗЕ собрался свободно участвовать в выборах ?
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єслі ти забашляв владіміру(бєнє), ти вже не бєглий, і нє підрас.
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То кажеш Юга Луценко такі забашляв Бєнє?
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Ну, в Гливасі вже всі місця зайняті то, вирішив болотуватися по сусідству.
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При ком он должность получил и кому бабки таскал, память короткая? А то, что прятался, так бабки не поделили. Петькина жадность и алчность известна)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп-утікач Онищенко заявив, що візьме участь у дострокових виборах до ВР у 93-му окрузі
 
 
 
 
 
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